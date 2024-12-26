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"Нас не может устроить пустой разговор": Лавров рассказал о мире и перемирии в ходе СВО

"Нас не может устроить пустой разговор": Лавров рассказал о мире и перемирии в ходе СВО - 26.12.2024 Украина.ру

"Нас не может устроить пустой разговор": Лавров рассказал о мире и перемирии в ходе СВО

Москва заинтересована в прочном мире с обеспечением безопасности Российской Федерации и её соседей. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

2024-12-26T11:35

2024-12-26T11:35

2024-12-26T11:35

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Глава российской дипломатии подтвердил заявленную накануне позицию официальной Москвы и снова подтвердил неприемлемость перемирия в ходе СВО.В нынешнем интервью российским и зарубежным СМИ руководитель российской дипломатии в очередной раз подверг критике идею перемирия и рассказал, почему Москва желает видеть прочный мир.Глава МИД РФ в очередной раз обратил внимание: на Западе особо не скрывают цель очередного перемирия – оно необходимо для того, чтобы выиграть время, поставить оружие и усилить военный потенциал нынешнего руководства Украины.Лавров также отметил, что Москва готова обсуждать вопросы мира с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, который вступит в должность после инаугурации 20 января. При этом глава МИД России выразил надежду на понимание первопричин конфликта, приведшего к СВО как Трампом, так и его спецпредставителем по Украине.Накануне, 25 декабря президент США Джозеф Байден возмутился ракетным ударом России по украинским объектам, нанесённым после украинских терактов обстрелов мирных жителей российских городов. Такую же позицию занял и спецпредставитель избранного, но ещё не вступившего в должность президента США Кит Келлог. Подробности в публикации Байден возмущён ответным российским ракетным ударом России по объектам Украины До этого, 23 декабря помощник российского президента Юрий Ушаков заявил журналистам, что Москва не получала официальной информации о подготовке визита Кита Келлога в Россию. Подробности в публикации Помощник президента России отрицает подготовку визита Келлога в Москву Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Заработать на мире и на войне. Возможно, Трамп отказался от намерений быстро уладить конфликт на Украине

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