"Нас не может устроить пустой разговор": Лавров рассказал о мире и перемирии в ходе СВО - 26.12.2024 Украина.ру
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"Нас не может устроить пустой разговор": Лавров рассказал о мире и перемирии в ходе СВО
"Нас не может устроить пустой разговор": Лавров рассказал о мире и перемирии в ходе СВО - 26.12.2024 Украина.ру
"Нас не может устроить пустой разговор": Лавров рассказал о мире и перемирии в ходе СВО
Москва заинтересована в прочном мире с обеспечением безопасности Российской Федерации и её соседей. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
2024-12-26T11:35
2024-12-26T11:35
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джо байден
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Глава российской дипломатии подтвердил заявленную накануне позицию официальной Москвы и снова подтвердил неприемлемость перемирия в ходе СВО.В нынешнем интервью российским и зарубежным СМИ руководитель российской дипломатии в очередной раз подверг критике идею перемирия и рассказал, почему Москва желает видеть прочный мир.Глава МИД РФ в очередной раз обратил внимание: на Западе особо не скрывают цель очередного перемирия – оно необходимо для того, чтобы выиграть время, поставить оружие и усилить военный потенциал нынешнего руководства Украины.Лавров также отметил, что Москва готова обсуждать вопросы мира с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, который вступит в должность после инаугурации 20 января. При этом глава МИД России выразил надежду на понимание первопричин конфликта, приведшего к СВО как Трампом, так и его спецпредставителем по Украине.Накануне, 25 декабря президент США Джозеф Байден возмутился ракетным ударом России по украинским объектам, нанесённым после украинских терактов обстрелов мирных жителей российских городов. Такую же позицию занял и спецпредставитель избранного, но ещё не вступившего в должность президента США Кит Келлог. Подробности в публикации Байден возмущён ответным российским ракетным ударом России по объектам Украины До этого, 23 декабря помощник российского президента Юрий Ушаков заявил журналистам, что Москва не получала официальной информации о подготовке визита Кита Келлога в Россию. Подробности в публикации Помощник президента России отрицает подготовку визита Келлога в Москву Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Заработать на мире и на войне. Возможно, Трамп отказался от намерений быстро уладить конфликт на Украине
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Новости, Россия, Москва, Украина, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Кит Келлог, Джо Байден, перемирие, мир, международные отношения, международное право, Международная политика, дипломатия, дипломатические отношения, СВО

"Нас не может устроить пустой разговор": Лавров рассказал о мире и перемирии в ходе СВО

11:35 26.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова на заседание Совета Безопасности ООН
Визит главы МИД РФ С. Лаврова на заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Москва заинтересована в прочном мире с обеспечением безопасности Российской Федерации и её соседей. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
Глава российской дипломатии подтвердил заявленную накануне позицию официальной Москвы и снова подтвердил неприемлемость перемирия в ходе СВО.
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Вчера, 14:08
Лавров об окончании СВО: нет смысла в перемирии, надо устранять первопричины конфликта
В нынешнем интервью российским и зарубежным СМИ руководитель российской дипломатии в очередной раз подверг критике идею перемирия и рассказал, почему Москва желает видеть прочный мир.
"Нас не может устроить пустой разговор. Пока всё, что мы слышим, - это разговоры о необходимости придумать какое-то перемирие, - сказал Лавров. - Перемирие - это путь в никуда, нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности Российской Федерации и законные интересы безопасности наших соседей, но в контексте, который будет международно-правовым способом будет закреплять невозможность нарушений этих договоренностей".
Глава МИД РФ в очередной раз обратил внимание: на Западе особо не скрывают цель очередного перемирия – оно необходимо для того, чтобы выиграть время, поставить оружие и усилить военный потенциал нынешнего руководства Украины.
Лавров также отметил, что Москва готова обсуждать вопросы мира с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, который вступит в должность после инаугурации 20 января. При этом глава МИД России выразил надежду на понимание первопричин конфликта, приведшего к СВО как Трампом, так и его спецпредставителем по Украине.
"Я очень надеюсь, что в администрации господина Трампа, включая Келлога, вкинут в первопричины конфликта. Мы готовы всегда к консультациям", - заявил Лавров.
Накануне, 25 декабря президент США Джозеф Байден возмутился ракетным ударом России по украинским объектам, нанесённым после украинских терактов обстрелов мирных жителей российских городов. Такую же позицию занял и спецпредставитель избранного, но ещё не вступившего в должность президента США Кит Келлог. Подробности в публикации Байден возмущён ответным российским ракетным ударом России по объектам Украины
До этого, 23 декабря помощник российского президента Юрий Ушаков заявил журналистам, что Москва не получала официальной информации о подготовке визита Кита Келлога в Россию. Подробности в публикации Помощник президента России отрицает подготовку визита Келлога в Москву
Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Заработать на мире и на войне. Возможно, Трамп отказался от намерений быстро уладить конфликт на Украине
 
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