"Нас не может устроить пустой разговор": Лавров рассказал о мире и перемирии в ходе СВО
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова на заседание Совета Безопасности ООН
Москва заинтересована в прочном мире с обеспечением безопасности Российской Федерации и её соседей. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
Глава российской дипломатии подтвердил заявленную накануне позицию официальной Москвы и снова подтвердил неприемлемость перемирия в ходе СВО.
В нынешнем интервью российским и зарубежным СМИ руководитель российской дипломатии в очередной раз подверг критике идею перемирия и рассказал, почему Москва желает видеть прочный мир.
"Нас не может устроить пустой разговор. Пока всё, что мы слышим, - это разговоры о необходимости придумать какое-то перемирие, - сказал Лавров. - Перемирие - это путь в никуда, нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности Российской Федерации и законные интересы безопасности наших соседей, но в контексте, который будет международно-правовым способом будет закреплять невозможность нарушений этих договоренностей".
Лавров также отметил, что Москва готова обсуждать вопросы мира с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, который вступит в должность после инаугурации 20 января. При этом глава МИД России выразил надежду на понимание первопричин конфликта, приведшего к СВО как Трампом, так и его спецпредставителем по Украине.
"Я очень надеюсь, что в администрации господина Трампа, включая Келлога, вкинут в первопричины конфликта. Мы готовы всегда к консультациям", - заявил Лавров.
Накануне, 25 декабря президент США Джозеф Байден возмутился ракетным ударом России по украинским объектам, нанесённым после украинских терактов обстрелов мирных жителей российских городов. Такую же позицию занял и спецпредставитель избранного, но ещё не вступившего в должность президента США Кит Келлог. Подробности в публикации Байден возмущён ответным российским ракетным ударом России по объектам Украины
До этого, 23 декабря помощник российского президента Юрий Ушаков заявил журналистам, что Москва не получала официальной информации о подготовке визита Кита Келлога в Россию. Подробности в публикации Помощник президента России отрицает подготовку визита Келлога в Москву
Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Заработать на мире и на войне. Возможно, Трамп отказался от намерений быстро уладить конфликт на Украине