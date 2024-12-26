Задача США состоит в том, чтобы сбросить Украину на европейцев, подтолкнув их на большую войну — эксперт
Не только американцы, но и европейцы начинают развивать свою военную промышленность. Поэтому перемирие — в их интересах. Задача США состоит в том, чтобы сбросить Украину на Европу, подтолкнув ее к большой войне. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Не только американцы, но и европейцы начинают развивать свою военную промышленность. Поэтому перемирие на Украине — в их интересах. За это время они смогут поднять военную промышленность и перевооружить новую украинскую армию, отметил эксперт.
Задача США состоит в том, чтобы сбросить проект Украина на Европу, подтолкнув ее к большой войне. А толкать их особо не нужно, потому что "европейское отмороженное руководство считает нас животными, лишь похожими на них", подчеркнул Крапивник.
"Пусть благодарят Бога, что мы не такие как они. Если бы было по-другому, то мы бы перерезали всех: и немцев, и австрийцев, и венгров в 1945 году. Если бы американцы потеряли только десятую часть от потерь СССР, то [в этом случае они] устроили бы тотальный геноцид немецкого населения", — указал офицер.
Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.
О других сценариях СВО - в интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией на сайте Украина.ру.
Вчера, 04:17Война дешевле мира. В США подсчитали, сколько стоит для Вашингтона победа России на УкраинеПока мировые СМИ усиленно обсуждают возможные предложения, которые избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации 20 января предложит Москве, в американском медийном пространстве появляются голоса, которые утверждают: победа России на Украине обойдется США дороже, чем поддержка Киева