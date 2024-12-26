Задача США состоит в том, чтобы сбросить Украину на европейцев, подтолкнув их на большую войну — эксперт - 26.12.2024 Украина.ру
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Задача США состоит в том, чтобы сбросить Украину на европейцев, подтолкнув их на большую войну — эксперт
Задача США состоит в том, чтобы сбросить Украину на европейцев, подтолкнув их на большую войну — эксперт - 26.12.2024 Украина.ру
Задача США состоит в том, чтобы сбросить Украину на европейцев, подтолкнув их на большую войну — эксперт
Не только американцы, но и европейцы начинают развивать свою военную промышленность. Поэтому перемирие — в их интересах. Задача США состоит в том, чтобы сбросить Украину на Европу, подтолкнув ее к большой войне. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2024-12-26T03:45
2024-12-26T03:45
новости
сша
украина
европа
станислав крапивник
всу
война
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детали
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Не только американцы, но и европейцы начинают развивать свою военную промышленность. Поэтому перемирие на Украине — в их интересах. За это время они смогут поднять военную промышленность и перевооружить новую украинскую армию, отметил эксперт.Задача США состоит в том, чтобы сбросить проект Украина на Европу, подтолкнув ее к большой войне. А толкать их особо не нужно, потому что "европейское отмороженное руководство считает нас животными, лишь похожими на них", подчеркнул Крапивник. "Пусть благодарят Бога, что мы не такие как они. Если бы было по-другому, то мы бы перерезали всех: и немцев, и австрийцев, и венгров в 1945 году. Если бы американцы потеряли только десятую часть от потерь СССР, то [в этом случае они] устроили бы тотальный геноцид немецкого населения", — указал офицер.Таков менталитет Запада. Может быть, не все население западных стран так относится к России, но договариваться с этой западной элитой просто невозможно, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.О других сценариях СВО - в интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241225/1059922959.html
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новости, сша, украина, европа, станислав крапивник, всу, война, сво, детали, ссср, великая отечественная война, вторая мировая война, промышленность, европейцы
Новости, США, Украина, Европа, Станислав Крапивник, ВСУ, война, СВО, детали, СССР, Великая Отечественная война, Вторая мировая война, промышленность, европейцы

Задача США состоит в том, чтобы сбросить Украину на европейцев, подтолкнув их на большую войну — эксперт

03:45 26.12.2024
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Киеве
Ситуация в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Не только американцы, но и европейцы начинают развивать свою военную промышленность. Поэтому перемирие — в их интересах. Задача США состоит в том, чтобы сбросить Украину на Европу, подтолкнув ее к большой войне. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Не только американцы, но и европейцы начинают развивать свою военную промышленность. Поэтому перемирие на Украине — в их интересах. За это время они смогут поднять военную промышленность и перевооружить новую украинскую армию, отметил эксперт.
Задача США состоит в том, чтобы сбросить проект Украина на Европу, подтолкнув ее к большой войне. А толкать их особо не нужно, потому что "европейское отмороженное руководство считает нас животными, лишь похожими на них", подчеркнул Крапивник.
"Пусть благодарят Бога, что мы не такие как они. Если бы было по-другому, то мы бы перерезали всех: и немцев, и австрийцев, и венгров в 1945 году. Если бы американцы потеряли только десятую часть от потерь СССР, то [в этом случае они] устроили бы тотальный геноцид немецкого населения", — указал офицер.
Таков менталитет Запада. Может быть, не все население западных стран так относится к России, но договариваться с этой западной элитой просто невозможно, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.
О других сценариях СВО - в интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией на сайте Украина.ру.
Россия Украина война коллаж - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Вчера, 04:17
Война дешевле мира. В США подсчитали, сколько стоит для Вашингтона победа России на УкраинеПока мировые СМИ усиленно обсуждают возможные предложения, которые избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации 20 января предложит Москве, в американском медийном пространстве появляются голоса, которые утверждают: победа России на Украине обойдется США дороже, чем поддержка Киева
 
НовостиСШАУкраинаЕвропаСтанислав КрапивникВСУвойнаСВОдеталиСССРВеликая Отечественная войнаВторая мировая войнапромышленностьевропейцы
 
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