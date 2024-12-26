https://ukraina.ru/20241226/1059946291.html

Задача США состоит в том, чтобы сбросить Украину на европейцев, подтолкнув их на большую войну — эксперт

Задача США состоит в том, чтобы сбросить Украину на европейцев, подтолкнув их на большую войну — эксперт - 26.12.2024 Украина.ру

Задача США состоит в том, чтобы сбросить Украину на европейцев, подтолкнув их на большую войну — эксперт

Не только американцы, но и европейцы начинают развивать свою военную промышленность. Поэтому перемирие — в их интересах. Задача США состоит в том, чтобы сбросить Украину на Европу, подтолкнув ее к большой войне. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2024-12-26T03:45

2024-12-26T03:45

2024-12-26T03:45

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Не только американцы, но и европейцы начинают развивать свою военную промышленность. Поэтому перемирие на Украине — в их интересах. За это время они смогут поднять военную промышленность и перевооружить новую украинскую армию, отметил эксперт.Задача США состоит в том, чтобы сбросить проект Украина на Европу, подтолкнув ее к большой войне. А толкать их особо не нужно, потому что "европейское отмороженное руководство считает нас животными, лишь похожими на них", подчеркнул Крапивник. "Пусть благодарят Бога, что мы не такие как они. Если бы было по-другому, то мы бы перерезали всех: и немцев, и австрийцев, и венгров в 1945 году. Если бы американцы потеряли только десятую часть от потерь СССР, то [в этом случае они] устроили бы тотальный геноцид немецкого населения", — указал офицер.Таков менталитет Запада. Может быть, не все население западных стран так относится к России, но договариваться с этой западной элитой просто невозможно, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.О других сценариях СВО - в интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241225/1059922959.html

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