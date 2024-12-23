Санду отказалась обсуждать энергоснабжение Молдавии по истечении российско-украинского договора – СВР - 23.12.2024 Украина.ру
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Санду отказалась обсуждать энергоснабжение Молдавии по истечении российско-украинского договора – СВР
Санду отказалась обсуждать энергоснабжение Молдавии по истечении российско-украинского договора – СВР - 23.12.2024 Украина.ру
Санду отказалась обсуждать энергоснабжение Молдавии по истечении российско-украинского договора – СВР
Ввиду отказа Киева от транзита российского газа Россия виновата в энергетических проблемах Молдавии, считает молдавский президент Майя Санду. Об этом сообщает пресс-бюро российской Службы внешней разведки (СВР).
2024-12-23T10:11
2024-12-23T10:18
новости
молдавия
украина
россия
служба внешней разведки
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свр
российский газ
энергетика
энергетический кризис
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По информации российской спецслужбы, Санду категорически отказалась обсуждать с Украиной вопрос энергоснабжения Молдавии после истечения российско-украинского договора о транзите газа."По поступающей в СВР информации, в штаб-квартире Евросоюза не знают, как утихомирить эмоционально нестабильного президента Молдавии Майю Санду. "Хвататься за голову" высокопоставленных евробюрократов заставили поступившие из Кишинева сведения о содержании недавнего совещания Санду с руководством правительства по вопросам энергетической безопасности страны", - сказано в сообщении.По информации СВР, во время совещания Санду "вышла из себя" после доклада премьер-министра Дорина Речана о проблемах энергоснабжения Молдавии. С ними постсоветская республика может столкнуться после истечения российско-украинского договора о транзите газа в Евросоюз.Там также отметили, что президент Молдавии рассматривает решение энергетических проблем за счёт Приднестровской Молдавской Республики. На территории ПМР расположена Молдавская ГРЭС.Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Для Приднестровья газа нет. Молдавия и Украина пытаются лишить Россию энергетического влияния в Европе
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новости, молдавия, украина, россия, служба внешней разведки , ес, свр, российский газ, энергетика, энергетический кризис, бывший ссср, постсоветское пространство, пмр, восточное партнерство
Новости, Молдавия, Украина, Россия, Служба внешней разведки , ЕС, СВР, российский газ, энергетика, энергетический кризис, бывший СССР, постсоветское пространство, ПМР, Восточное партнерство

Санду отказалась обсуждать энергоснабжение Молдавии по истечении российско-украинского договора – СВР

10:11 23.12.2024 (обновлено: 10:18 23.12.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Ввиду отказа Киева от транзита российского газа Россия виновата в энергетических проблемах Молдавии, считает молдавский президент Майя Санду. Об этом сообщает пресс-бюро российской Службы внешней разведки (СВР).
По информации российской спецслужбы, Санду категорически отказалась обсуждать с Украиной вопрос энергоснабжения Молдавии после истечения российско-украинского договора о транзите газа.
"По поступающей в СВР информации, в штаб-квартире Евросоюза не знают, как утихомирить эмоционально нестабильного президента Молдавии Майю Санду. "Хвататься за голову" высокопоставленных евробюрократов заставили поступившие из Кишинева сведения о содержании недавнего совещания Санду с руководством правительства по вопросам энергетической безопасности страны", - сказано в сообщении.
По информации СВР, во время совещания Санду "вышла из себя" после доклада премьер-министра Дорина Речана о проблемах энергоснабжения Молдавии. С ними постсоветская республика может столкнуться после истечения российско-украинского договора о транзите газа в Евросоюз.
"Она категорически отказалась обсуждать этот вопрос с Украиной и безапелляционно возложила всю ответственность на Россию", - констатировали в российской СВР.
Там также отметили, что президент Молдавии рассматривает решение энергетических проблем за счёт Приднестровской Молдавской Республики. На территории ПМР расположена Молдавская ГРЭС.
Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Для Приднестровья газа нет. Молдавия и Украина пытаются лишить Россию энергетического влияния в Европе
 
НовостиМолдавияУкраинаРоссияСлужба внешней разведкиЕССВРроссийский газэнергетикаэнергетический кризисбывший СССРпостсоветское пространствоПМРВосточное партнерство
 
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