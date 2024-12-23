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Санду отказалась обсуждать энергоснабжение Молдавии по истечении российско-украинского договора – СВР

Санду отказалась обсуждать энергоснабжение Молдавии по истечении российско-украинского договора – СВР - 23.12.2024 Украина.ру

Санду отказалась обсуждать энергоснабжение Молдавии по истечении российско-украинского договора – СВР

Ввиду отказа Киева от транзита российского газа Россия виновата в энергетических проблемах Молдавии, считает молдавский президент Майя Санду. Об этом сообщает пресс-бюро российской Службы внешней разведки (СВР).

2024-12-23T10:11

2024-12-23T10:11

2024-12-23T10:18

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По информации российской спецслужбы, Санду категорически отказалась обсуждать с Украиной вопрос энергоснабжения Молдавии после истечения российско-украинского договора о транзите газа."По поступающей в СВР информации, в штаб-квартире Евросоюза не знают, как утихомирить эмоционально нестабильного президента Молдавии Майю Санду. "Хвататься за голову" высокопоставленных евробюрократов заставили поступившие из Кишинева сведения о содержании недавнего совещания Санду с руководством правительства по вопросам энергетической безопасности страны", - сказано в сообщении.По информации СВР, во время совещания Санду "вышла из себя" после доклада премьер-министра Дорина Речана о проблемах энергоснабжения Молдавии. С ними постсоветская республика может столкнуться после истечения российско-украинского договора о транзите газа в Евросоюз.Там также отметили, что президент Молдавии рассматривает решение энергетических проблем за счёт Приднестровской Молдавской Республики. На территории ПМР расположена Молдавская ГРЭС.Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Для Приднестровья газа нет. Молдавия и Украина пытаются лишить Россию энергетического влияния в Европе

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новости, молдавия, украина, россия, служба внешней разведки , ес, свр, российский газ, энергетика, энергетический кризис, бывший ссср, постсоветское пространство, пмр, восточное партнерство