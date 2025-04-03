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"Коалиция желающих" признала необходимость переговоров с Россией – Стубб

"Коалиция желающих" признала необходимость переговоров с Россией – Стубб - 03.04.2025 Украина.ру

"Коалиция желающих" признала необходимость переговоров с Россией – Стубб

Собранная в Париже "коалиция желающих" отправить войска ан Украину признала необходимость переговоров с Владимиром Путиным. Об этом на пресс-конференции в Хельсинки заявил президент Финляндии Александр Стубб

2025-04-03T14:20

2025-04-03T14:20

2025-04-03T14:20

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"В ходе беседы, которая состоялась в рамках коалиции желающих в прошлый четверг в Париже, была признана реальность того, что на каком-то этапе по крайней мере один европейский лидер должен будет вступить в контакт с Россией", - сказал Стубб в ходе совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом. Как сообщает РИА Новости, так президент Финляндии добавил, что, по его мнению, связаться с президентом России следует представителям "коалиции желающих" - Франции или Великобритании. До этого в Париже 27 марта состоялся саммит "коалиции желающих" – там обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение "миротворцев" в этой постсоветской республике. Глава МИД РФ Сергей Лавров 6 марта в очередной раз отверг идею размещения иностранных "миротворцев" на Украине. По оценкам российской СВР, Запад желает развернуть на Украине "миротворческий" контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности ВСУ.Тем временем Захарова раскрыла, чем на Украине займутся "гарантийные силы" ЕС Экспертное мнение на эту тему: Дмитрий Краснов: Россия не верит в оптимистичный сценарий Трампа и будет дальше вести войну на истощение

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