https://ukraina.ru/20241210/1059552828.html

Для Приднестровья газа нет. Молдавия и Украина пытаются лишить Россию энергетического влияния в Европе

Для Приднестровья газа нет. Молдавия и Украина пытаются лишить Россию энергетического влияния в Европе - 10.12.2024 Украина.ру

Для Приднестровья газа нет. Молдавия и Украина пытаются лишить Россию энергетического влияния в Европе

Власти Приднестровья ввели режим чрезвычайного положения в экономике из-за намерений Украины прекратить транзит российского голубого топлива в 2025 году. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Приднестровской Молдавской Республики 9 декабря 2024 года

2024-12-10T18:57

2024-12-10T18:57

2024-12-10T19:09

эксклюзив

молдавия

приднестровье

газпром

российский газ

поставки

чрезвычайное положение

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Режим чрезвычайного положения вводится сроком на 30 дней. За это время будет действовать запрет на экспорт энергоресурсов для организаций и особый порядок их закупки природного газа. Также в указе говорится о рационализации потребления природного газа и создании условий для формирования государственного резерва топлива.Ранее первый вице-премьер Приднестровья Сергей Оболоник рассказал, что власти республики рассматривают ряд мер, которые будут приняты в случае сокращения объемов или прекращения подачи газа. Среди них: перевод Молдавской ГРЭС на уголь, приобретение необходимого оборудования для введения альтернативных механизмов теплоснабжения, временная приостановка деятельности отдельных организаций для обогрева меньших площадей, перевод сотрудников, по возможности, на удаленную работу.Премьер-министр Молдавии Дорин Речан считает, что без газпромовского газа Приднестровье ожидает гуманитарная катастрофа, поскольку в настоящее время российская компания поставляет в этот регион сырье в долг. Но так как Молдавская ГРЭС, находящаяся в Приднестровье, отвечает за 80% потребностей Молдавии в электроэнергии, от прекращения поставок российского газа пострадает и вся страна.Сама Молдавия с 2022 года не получает газ от "Газпрома", а покупает у европейских трейдеров. Это спровоцировало в стране рост цен на голубое топливо и электричество.Тем временем в Кишиневе тоже готовятся ввести режим чрезвычайного положения в энергетическом секторе с 16 декабря 2024 года. Для Молдавии такая практика не нова – в феврале 2022 года он был введен из-за стремительного роста цен на энергоресурсы и их дефицита. Чрезвычайное положение было отменено спустя два года – 1 февраля 2024-го. Альтернативный маршрут, по которому российский газ может поставляться в Молдавию в случае прекращения украинского транзита, – Трансбалканский коридор. Однако на аукционах по бронированию мощностей этого газопровода, который проводился в ноябре 2024 года, необходимые объемы не были зарезервированы. Теперь Молдавия ждет января 2025 года и действий "Газпрома".Возможность достижения договоренности усложняется тем, что у Кишинева перед "Газпромом" есть задолженность в 709 млн долл., которую молдавская сторона отказывается погасить. При этом Кишинев увязывает поставки газа в Приднестровье по альтернативным маршрутам с задолженностью Молдавии перед российской компанией.Политический аналитик, депутат пятого созыва Верховного совета Приднестровья Дмитрий Соин полагает, что переговоры с "Газпромом" о поставках газа Молдавия сорвала сознательно. При этом свою роль в этом сыграла и Украина, которая объявила о прекращении транзита в Молдавию, отметил эксперт в интервью Украина.ру.Эксперт напомнил, что сложившаяся ситуация серьезно ударит и по экономике, и по гражданам Приднестровья, так как в начале 2000-х годов в ПМР проводилась активная газификация, в результате которой и частный, и промышленный сектор были полностью переведены на газовое потребление."Везде есть газовые котлы, поэтому отсутствие газа парализует жизнь в республике. Будет парализована работа большинства предприятий, а подавляющее большинство обычных людей останутся без тепла", - сказал Соин.По его словам, Молдавская ГРЭС, которая является основным производителем электроэнергии не только для Приднестровья, но и для Молдавии, тоже работает на газе. Сейчас ее экстренно переводят на уголь, но его запасов при экономичном расходе там хватает всего лишь на 50 дней, отметил эксперт."Это при том, что будут вводиться отключения каких-то промышленных объектов, веерные отключения, и электричество будет подаваться только на объекты жизнеобеспечения и частным потребителям. В совокупности мы столкнемся с тем, что в ПМР люди будут без газа, без тепла, с ограниченным потреблением электричества", - рассказал Соин.При этом Молдавия в лучшем положении, потому что определенное количество газа она получит из Румынии, продолжил эксперт. Но главная проблема в том, что перебои в поставках российского газа создают угрозу для работы Молдавской ГРЭС в Приднестровье, а она питает электричеством не только ПМР, но фактически и всю Молдавию, и юг Украины. Перебои в работе этой электростанции могут еще больше усугубить гуманитарную катастрофу, которая надвигается на регион, подчеркнул Соин.По его словам, нет никакой логики в том, что Кишинев сорвал переговоры с "Газпромом", так как отсутствие поставок российского голубого топлива в Приднестровье ставит саму Молдавию в невыгодное положение. Однако молдавские власти исходят не из интересов своих граждан, а их тех задач, которые перед ними ставят их евроатлантические партнеры, отметил Соин."И американцы, и европейцы работают над тем, чтобы Молдавия превратилась в "антироссию". Для этого необходимо ликвидировать Приднестровье как российский форпост на берегах Днестра. В условиях энергетического и газового кризиса они попытаются дестабилизировать ПМР", - подчеркнул эксперт.Вторая важная задача, которую выполняют молдавские власти с помощью своеобразной энергетической блокады собственной страны – это переключение Молдавии с энергопотребления, связанного с российскими источниками, на энергопотребление, связанное с Европой, добавил Соин."Таким образом они закладывают основы энергетической политики, независимой от России. Во многом влияние Москвы на постсоветском пространстве основывается и на том, что Россия – энергетический донор. Посмотрите, что произошло в Европе. Старый континент существенно снизил потребление российского газа за период с 2022 года. Кто выиграл от этого? Выиграли американские поставщики сжиженного газа. Здесь, по всей видимости, готовится похожий сценарий", - подытожил Дмитрий Соин.Больше о невыполнении газового контракта с "Газпромом" со стороны Молдавии в материале Татьяны Стоянович Не "Газпром", а Санду. Из-за кого обнищали граждане Молдавии

https://ukraina.ru/20241129/1059297763.html

https://ukraina.ru/20241128/1059259545.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, молдавия, приднестровье, газпром, российский газ, поставки, чрезвычайное положение