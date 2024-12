https://ukraina.ru/20241219/1059773110.html

Зеленский устроит шоу, заключит сделку, а потом проиграет выборы. Украина в международном контексте

До возвращения Дональда Трампа в Белый дом остался ровно один месяц. Какую сделку по Украине он предложит России после официального вступления в должность и на какие уступки придется пойти Киеву в случае достижения договоренностей, размышляют на днях ведущие мировые издания

Американский Bloomberg обращает внимание на выступление Трампа в флоридском клубе Мар-а-Лаго 16 декабря, в ходе которого избранный президент США заявил, что сделка по Украине очень нужна, и глава киевского режима Владимир Зеленский должен быть готов к ее заключению.Агентство отмечает, что Трамп занизил ценность территорий, подконтрольных Москве. По мнению журналистов Bloomberg, этоявляется очередным сигналом о том, что он будет настаивать на урегулировании, которое подразумевает отказ Киева от планов вернуть территорию, освобожденную российской армией.Эти комментарии дают четкое понимание того, что с избранием Трампа американская помощь Украине будет резко уменьшена, а то и вообще прекращена, подчеркивают журналисты Bloomberg. Также они напоминают, что в своем обращении Трамп критиковал администрацию Байдена за разрешение наносить удары ракетами ATACMS вглубь российской территории. Все это свидетельствует о том, что избранный президент не видит смысла в продолжении боевых действий на Украине, резюмируют авторы публикации.Отказаться от членства в НАТОПо всей видимости, в ходе будущего процесса мирного урегулирования, Украине придется отказаться не только от территориальных амбиций, но и от членства в НАТО, полагает турецкое издание dikGAZETE.Членство в альянсе могло бы дать Украине серьезные гарантии безопасности. С другой стороны, в нынешних условиях сам процесс присоединения к НАТО может существенно осложнить поиски дипломатического решения и препятствовать достижению компромисса, прежде всего между Россией и Украиной, считают авторы издания.Турецкая газета прокомментировала недавние слова экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что Западная Германия в свое время присоединилась к НАТО, несмотря на критику Советского Союза, и часть Украины тоже может быть включена в состав альянса, несмотря на возражения России.Тем не менее геополитическая ситуация сегодня кардинально отличается от времен холодной войны, подчеркивает издание."В случае с Федеративной Республикой Германией речь шла о стране, которая к тому времени и так входила в состав вооруженных сил западных союзников и была географически интегрирована в западноевропейский регион. Однако не следует забывать, что даже в этом случае интеграция Германии в НАТО заняла значительное время и сопровождалась сложными дипломатическими маневрами", – объясняет dikGAZETE.Какие препятствия стоят сегодня на пути к частичному или "полному" членству Украины в НАТО? По мнению турецких журналистов, это в первую очередь внутреннее законодательство альянса, в соответствии с которым в организацию не могут быть приняты страны с неурегулированными территориальными спорами или в состоянии военного конфликта."Частичное членство Украины в НАТО создаст беспрецедентную ситуацию, которая дестабилизирует обстановку еще больше. В таком случае неясно, как члены НАТО отреагируют на вооруженные столкновения на территории страны – "союзника"", – подчеркивает газета.Но более важно то, что среди стран-членов НАТО нет даже полного консенсуса относительно принятия Украины в свои ряды, не говоря уже о частичном членстве, отмечается в публикации. Некоторые государства-члены обеспокоены тем, что подобные идеи могут привести к неконтролируемой эскалации конфликта, пишут авторы турецкого издания.И, хотя Порошенко заявляет о том, что "частичное" приглашение Украины в НАТО может стать "предварительным условием" для прекращения боевых действий и разрешения разногласий, история свидетельствует о том, что такие решения, как правило, не являются предпосылкой для урегулирования споров, а напротив, лишь усиливают разногласия, констатирует dikGAZETE.Не победил, но "выиграл мир"Тем временем британские изданиеThe New Statesman (TNS) отмечает, что избранный президент США Дональд Трамп твердо намерен закончить конфликт на Украине, а европейские правительства с перспективой переговоров уже смирились. Но от возможного компромисса по Украине могут отказаться политики или радикальная часть украинского общества.Как сделать так, чтобы Зеленский в случае заключения сделки с Москвой хоть временно сохранил лицо перед собственными гражданами?Если глава киевского режима не может представить заключение будущих договоренностей как победу, тогда можно сказать, что он "выиграл мир", предлагают британские журналисты.По их словам, любые переговоры потребуют значительных территориальных уступок со стороны Киева. Один из вариантов предусматривает заморозку конфликта по нынешней линии фронта, в результате чего Украина должна будет уступить России примерно 18% довоенной территории, отмечает британское издание. При этом TNS добавляет, что российская сторона на это согласна. Однако постпред России при ООН Василий Небензя 16 декабря сообщил прямо противоположное. По его словам, Москва не примет заморозку конфликта на Украине и участие НАТО в его урегулировании.Тем временем большинство населения Украины выступает против любых территориальных уступок России, даже если это означает затягивание конфликта и угрозу независимости Украины, пишет издание, ссылаясь на данные опроса общественного мнения, который Киевский международный институт социологии провел в октябре.В соответствии с этими данными, 32% украинцев готовы отдать часть территории, чтобы прекратить конфликт и сохранить независимость остальной части страны."Неспособность заручиться поддержкой украинского народа для урегулирования ситуации путем переговоров может иметь катастрофические последствия для долгосрочной стабильности страны. Соперники Зеленского, несомненно, ждут его промахов, готовы раскритиковать любые уступки с его стороны и укрепить свои собственные политические позиции с помощью патриотических призывов продолжать борьбу", – пишет TNS.От компромиссов может отказаться и радикальная часть украинского общества, которая любые переговоры с Москвой считает капитуляцией, допускает издание. Этим воспользуются политические оппоненты Зеленского и в стране начнется период внутренней нестабильности, предполагают британские журналисты.В такой ситуации у Зеленского два возможных выхода. Первый — сослаться на нежелание США продолжить финансирование украинского конфликта. Даже пресловутый "план победы" здесь может сыграть ему на руку, отмечает TNS. Зеленский составил этот план дабы показать всем, что он стремился к победе, но Запад подвел его, подчеркивается в публикации."Другим вариантом может стать ловкий пиар. Бывший комик и шоумен Зеленский воодушевил свой народ на борьбу. Он также может заставить украинцев сложить оружие, внушив обществу, что надо вернуть солдат домой, дать стране передышку для того, чтобы восстановиться и сохранить жизни людей. В конце ноября Зеленский заявил, что не собирается тратить тысячи жизней ради возвращения Крыма", – пишет британская газета, добавляя, что такой ход потребует исключительно ловкой политической манипуляции.Что это значит для политической карьеры самого Зеленского, задаются вопросом британские журналисты. По их мнению, глава киевского режима может попытаться сохранить свои позиции в качестве военного лидера Украины и уйти в отставку сразу после переговоров, объявив о проведении выборов и покинув пост в своем камуфляжном костюме."В любом случае, крайне сомнительно, что украинский народ захочет переизбрать его после такой неудачи", – констатирует The New Statesman.Западные журналисты уже все решили, при этом не только за Украину, но и за Россию. Остается лишь убедить Москву, что ей почему-то перемирие важнее мира.О планах Киева продолжить войну в интервью Алексея Самойлова ВСУ под Новый год планируют захват плацдарма между Стародубом и Погаром

