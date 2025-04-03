Захарова раскрыла, чем на Украине займутся "гарантийные силы" ЕС
12:33 03.04.2025 (обновлено: 13:38 03.04.2025)
© ИД России / TelegramМария Захарова
© ИД России / Telegram
У "гарантийных сил", развертывание которых сейчас обсуждается между европейскими лидерами, уже другие задачи в отличии от "миротворческого контингента". Об этом на брифинге для журналистов 3 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Она напомнила, что на очередном саммите ЕС в Париже обсуждалась франко-британская инициатива развертывания на Украине неких "гарантийных сил", а не "миротворческого контингента", о котором ранее заявляли Франция и Британия.
"Эти силы не будут размещаться на линии боевого соприкосновения и не будут заменять собой ВСУ. Их предназначение — прикрытие согласованных с украинцами стратегических пунктов. Например, Одессы и Львова. Об этом открыто говорят и в Париже, и в Лондоне. Складывается впечатление, что европейцы уже положили глаз на эти города и вынашивают в отношении них свои планы. Кстати, среди задач "гарантийных сил" есть и сдерживание потенциальной, как они формулируют, российской агрессии", — объяснила Захарова.
Кроме того, она отметила, что подобный расклад событий напоминает военную интервенцию войск Антанты в период гражданской войны в России 1917-1922 годов.
Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, прошел 27 марта в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО.
О других новостях к утру сегодняшнего дня, 3 апреля, — в публикации Мировая тарифная война и Украина. Главное на Украине.