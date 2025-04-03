Захарова раскрыла, чем на Украине займутся "гарантийные силы" ЕС - 03.04.2025 Украина.ру
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Захарова раскрыла, чем на Украине займутся "гарантийные силы" ЕС
Захарова раскрыла, чем на Украине займутся "гарантийные силы" ЕС - 03.04.2025 Украина.ру
Захарова раскрыла, чем на Украине займутся "гарантийные силы" ЕС
У "гарантийных сил", развертывание которых сейчас обсуждается между европейскими лидерами, уже другие задачи в отличии от "миротворческого контингента". Об этом на брифинге для журналистов 3 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2025-04-03T12:33
2025-04-03T13:38
эксклюзив
мария захарова
париж
украина
ес
европа
франция
британия
вооруженные силы украины
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Она напомнила, что на очередном саммите ЕС в Париже обсуждалась франко-британская инициатива развертывания на Украине неких "гарантийных сил", а не "миротворческого контингента", о котором ранее заявляли Франция и Британия. По мнению Захаровой, таким образом Европа пытается запутать собственных граждан, которые уже не понимают, "кто на ком стоял, кто во что играет, кто кого поддерживает, кто как называется и кто какие функции выполняет". Кроме того, она отметила, что подобный расклад событий напоминает военную интервенцию войск Антанты в период гражданской войны в России 1917-1922 годов. Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, прошел 27 марта в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО.О других новостях к утру сегодняшнего дня, 3 апреля, — в публикации Мировая тарифная война и Украина. Главное на Украине.
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эксклюзив, мария захарова, париж, украина, ес, европа, франция, британия, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Мария Захарова, Париж, Украина, ЕС, Европа, Франция, Британия, Вооруженные силы Украины

Захарова раскрыла, чем на Украине займутся "гарантийные силы" ЕС

12:33 03.04.2025 (обновлено: 13:38 03.04.2025)
 
© ИД России / TelegramМария Захарова
Мария Захарова
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Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
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У "гарантийных сил", развертывание которых сейчас обсуждается между европейскими лидерами, уже другие задачи в отличии от "миротворческого контингента". Об этом на брифинге для журналистов 3 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Она напомнила, что на очередном саммите ЕС в Париже обсуждалась франко-британская инициатива развертывания на Украине неких "гарантийных сил", а не "миротворческого контингента", о котором ранее заявляли Франция и Британия.
По мнению Захаровой, таким образом Европа пытается запутать собственных граждан, которые уже не понимают, "кто на ком стоял, кто во что играет, кто кого поддерживает, кто как называется и кто какие функции выполняет".
"Эти силы не будут размещаться на линии боевого соприкосновения и не будут заменять собой ВСУ. Их предназначение — прикрытие согласованных с украинцами стратегических пунктов. Например, Одессы и Львова. Об этом открыто говорят и в Париже, и в Лондоне. Складывается впечатление, что европейцы уже положили глаз на эти города и вынашивают в отношении них свои планы. Кстати, среди задач "гарантийных сил" есть и сдерживание потенциальной, как они формулируют, российской агрессии", — объяснила Захарова.
Кроме того, она отметила, что подобный расклад событий напоминает военную интервенцию войск Антанты в период гражданской войны в России 1917-1922 годов.
Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, прошел 27 марта в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО.
10:54
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О других новостях к утру сегодняшнего дня, 3 апреля, — в публикации Мировая тарифная война и Украина. Главное на Украине.
 
ЭксклюзивМария ЗахароваПарижУкраинаЕСЕвропаФранцияБританияВооруженные силы Украины
 
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