https://ukraina.ru/20250403/1062258959.html

Захарова раскрыла, чем на Украине займутся "гарантийные силы" ЕС

Захарова раскрыла, чем на Украине займутся "гарантийные силы" ЕС - 03.04.2025 Украина.ру

Захарова раскрыла, чем на Украине займутся "гарантийные силы" ЕС

У "гарантийных сил", развертывание которых сейчас обсуждается между европейскими лидерами, уже другие задачи в отличии от "миротворческого контингента". Об этом на брифинге для журналистов 3 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2025-04-03T12:33

2025-04-03T12:33

2025-04-03T13:38

эксклюзив

мария захарова

париж

украина

ес

европа

франция

британия

вооруженные силы украины

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Она напомнила, что на очередном саммите ЕС в Париже обсуждалась франко-британская инициатива развертывания на Украине неких "гарантийных сил", а не "миротворческого контингента", о котором ранее заявляли Франция и Британия. По мнению Захаровой, таким образом Европа пытается запутать собственных граждан, которые уже не понимают, "кто на ком стоял, кто во что играет, кто кого поддерживает, кто как называется и кто какие функции выполняет". Кроме того, она отметила, что подобный расклад событий напоминает военную интервенцию войск Антанты в период гражданской войны в России 1917-1922 годов. Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, прошел 27 марта в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО.О других новостях к утру сегодняшнего дня, 3 апреля, — в публикации Мировая тарифная война и Украина. Главное на Украине.

https://ukraina.ru/20250403/1062257602.html

париж

украина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, мария захарова, париж, украина, ес, европа, франция, британия, вооруженные силы украины