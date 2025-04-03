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"За все придется платить им": Каллас разъяснила последствия решения Трампа о пошлинах

"За все придется платить им": Каллас разъяснила последствия решения Трампа о пошлинах - 03.04.2025 Украина.ру

"За все придется платить им": Каллас разъяснила последствия решения Трампа о пошлинах

Решение президента США о введении взаимных пошлин на импорт из других стран негативно скажется на потребителях. Об этом 3 апреля в Варшаве заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас

2025-04-03T14:04

2025-04-03T14:04

2025-04-03T14:04

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международные отношения

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Глава дипломатии Евросоюза прокомментировала решение президента США Дональда Трампа ввести взаимные пошлины на импорт из других стран. Как отметило турецкое агентство "Анадолу", базовая минимальная ставка ввозных пошлин США составит 10%, а для стран ЕС будет действовать более высокий тариф в 20%.Глава дипломатии ЕС прибыла в Варшаву, где проходит заседание министров обороны Евросоюза. В общении с прессой она не смогла пояснить, почему в Польшу прибыло лишь 10 министров из 27 стран-членов союза."У нас много всего происходит и это крайне важно", - сказала она.Тем временем стало известно, что Министр обороны США впервые пропустит встречу коалиции по Украине – СМИ Актуальное интервью на эту тему: Алексей Зубец: Трамп вывел из равновесия всю экономику мира, и это поможет России разобраться с Украиной

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новости, сша, варшава, дональд трамп, ес, нато, внешняя политика, пошлина, торговая война, международные отношения, международная политика, впк