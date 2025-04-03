"За все придется платить им": Каллас разъяснила последствия решения Трампа о пошлинах - 03.04.2025 Украина.ру
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"За все придется платить им": Каллас разъяснила последствия решения Трампа о пошлинах
"За все придется платить им": Каллас разъяснила последствия решения Трампа о пошлинах - 03.04.2025 Украина.ру
"За все придется платить им": Каллас разъяснила последствия решения Трампа о пошлинах
Решение президента США о введении взаимных пошлин на импорт из других стран негативно скажется на потребителях. Об этом 3 апреля в Варшаве заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
2025-04-03T14:04
2025-04-03T14:04
новости
сша
варшава
дональд трамп
ес
нато
внешняя политика
пошлина
торговая война
международные отношения
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Глава дипломатии Евросоюза прокомментировала решение президента США Дональда Трампа ввести взаимные пошлины на импорт из других стран. Как отметило турецкое агентство "Анадолу", базовая минимальная ставка ввозных пошлин США составит 10%, а для стран ЕС будет действовать более высокий тариф в 20%.Глава дипломатии ЕС прибыла в Варшаву, где проходит заседание министров обороны Евросоюза. В общении с прессой она не смогла пояснить, почему в Польшу прибыло лишь 10 министров из 27 стран-членов союза."У нас много всего происходит и это крайне важно", - сказала она.Тем временем стало известно, что Министр обороны США впервые пропустит встречу коалиции по Украине – СМИ Актуальное интервью на эту тему: Алексей Зубец: Трамп вывел из равновесия всю экономику мира, и это поможет России разобраться с Украиной
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новости, сша, варшава, дональд трамп, ес, нато, внешняя политика, пошлина, торговая война, международные отношения, международная политика, впк
Новости, США, Варшава, Дональд Трамп, ЕС, НАТО, внешняя политика, пошлина, торговая война, международные отношения, Международная политика, ВПК

"За все придется платить им": Каллас разъяснила последствия решения Трампа о пошлинах

14:04 03.04.2025
 
© DEITA.RU Фото: премьер-министр Эстонии Кая Каллас
Фото: премьер-министр Эстонии Кая Каллас
© DEITA.RU
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Решение президента США о введении взаимных пошлин на импорт из других стран негативно скажется на потребителях. Об этом 3 апреля в Варшаве заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
Глава дипломатии Евросоюза прокомментировала решение президента США Дональда Трампа ввести взаимные пошлины на импорт из других стран. Как отметило турецкое агентство "Анадолу", базовая минимальная ставка ввозных пошлин США составит 10%, а для стран ЕС будет действовать более высокий тариф в 20%.
"В торговых войнах нет победителей. Очевидно, что все эти торговые пошлины приведут к росту цен для потребителей, и в конечном итоге за все придется платить им. Поэтому, конечно, оборонное сотрудничество с американцами очень важно. С другой стороны, мы также думаем о том, что еще можем сделать для нашей собственной оборонной промышленности, потому что сейчас мы делаем много закупок у американцев. Нам нужно диверсифицировать наш портфель", - сказала Каллас, комментируя решение Трампа.
Глава дипломатии ЕС прибыла в Варшаву, где проходит заседание министров обороны Евросоюза. В общении с прессой она не смогла пояснить, почему в Польшу прибыло лишь 10 министров из 27 стран-членов союза.
"У нас много всего происходит и это крайне важно", - сказала она.
Тем временем стало известно, что Министр обороны США впервые пропустит встречу коалиции по Украине – СМИ
Актуальное интервью на эту тему: Алексей Зубец: Трамп вывел из равновесия всю экономику мира, и это поможет России разобраться с Украиной
 
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