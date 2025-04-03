"Трамп жёстко нагнул мировую торговую систему" - Медведев - 03.04.2025 Украина.ру
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"Трамп жёстко нагнул мировую торговую систему" - Медведев
"Трамп жёстко нагнул мировую торговую систему" - Медведев - 03.04.2025 Украина.ру
"Трамп жёстко нагнул мировую торговую систему" - Медведев
Решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт из других стран вызовет последствия во всём мире. Об этом 3 апреля заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
2025-04-03T14:40
2025-04-03T14:40
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торговая война
торговля
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"Трамп жёстко нагнул мировую торговую систему, введя пошлины почти против всего мира. Последствия будут глобальными. Против товаров из США будут введены встречные тарифы. Старые торговые цепочки будут разорваны, но возникнут новые", - конспирировал Медведев.Он отметил при этом, что Россия давно уже столкнулась с созданными Западом проблемами во взаимной торговле и Москва не видит поводов для активности.Также сегодня, 3 апреля глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас прокомментировала решение президента США Дональда Трампа ввести взаимные пошлины на импорт из других стран. подробности в публикации "За все придется платить им": Каллас разъяснила последствия решения Трампа о пошлинахАктуальное интервью на эту тему: Алексей Зубец: Трамп вывел из равновесия всю экономику мира, и это поможет России разобраться с Украиной
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новости, сша, россия, запад, дональд трамп, дмитрий медведев, ес, торговая война, торговля, пошлина, санкции, антироссийские санкции, международные отношения, тарифы
Новости, США, Россия, Запад, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, ЕС, торговая война, торговля, пошлина, санкции, антироссийские санкции, международные отношения, тарифы

"Трамп жёстко нагнул мировую торговую систему" - Медведев

14:40 03.04.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт из других стран вызовет последствия во всём мире. Об этом 3 апреля заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Трамп жёстко нагнул мировую торговую систему, введя пошлины почти против всего мира. Последствия будут глобальными. Против товаров из США будут введены встречные тарифы. Старые торговые цепочки будут разорваны, но возникнут новые", - конспирировал Медведев.
Он отметил при этом, что Россия давно уже столкнулась с созданными Западом проблемами во взаимной торговле и Москва не видит поводов для активности.
"Россия и так почти не торгует с Америкой, как и с ЕС: практически весь оборот санкционный. Но мы всё равно развиваемся – и вполне приличными темпами: в первом квартале 2025 года рост около 3%, - констатировал Медведев. - Поэтому не стоит суетиться. По бессмертному совету Лао Цзы стоит присесть на берегу и ждать, когда мимо нас проплывёт труп врага. Разлагающийся труп экономики Евросоюза".
Также сегодня, 3 апреля глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас прокомментировала решение президента США Дональда Трампа ввести взаимные пошлины на импорт из других стран. подробности в публикации "За все придется платить им": Каллас разъяснила последствия решения Трампа о пошлинах
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