https://ukraina.ru/20250403/1062269544.html

"Трамп жёстко нагнул мировую торговую систему" - Медведев

"Трамп жёстко нагнул мировую торговую систему" - Медведев - 03.04.2025 Украина.ру

"Трамп жёстко нагнул мировую торговую систему" - Медведев

Решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт из других стран вызовет последствия во всём мире. Об этом 3 апреля заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

2025-04-03T14:40

2025-04-03T14:40

2025-04-03T14:40

новости

сша

россия

запад

дональд трамп

дмитрий медведев

ес

торговая война

торговля

пошлина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0a/1056162572_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_d8fe3dcc08f40ae49f44922218ecbe35.jpg

"Трамп жёстко нагнул мировую торговую систему, введя пошлины почти против всего мира. Последствия будут глобальными. Против товаров из США будут введены встречные тарифы. Старые торговые цепочки будут разорваны, но возникнут новые", - конспирировал Медведев.Он отметил при этом, что Россия давно уже столкнулась с созданными Западом проблемами во взаимной торговле и Москва не видит поводов для активности.Также сегодня, 3 апреля глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас прокомментировала решение президента США Дональда Трампа ввести взаимные пошлины на импорт из других стран. подробности в публикации "За все придется платить им": Каллас разъяснила последствия решения Трампа о пошлинахАктуальное интервью на эту тему: Алексей Зубец: Трамп вывел из равновесия всю экономику мира, и это поможет России разобраться с Украиной

сша

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, запад, дональд трамп, дмитрий медведев, ес, торговая война, торговля, пошлина, санкции, антироссийские санкции, международные отношения, тарифы