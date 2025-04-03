https://ukraina.ru/20250403/1062262412.html

Захарова рассказала, какая правда всплывет наружу, если Запад признает теракт на "Северных потоках"

Захарова рассказала, какая правда всплывет наружу, если Запад признает теракт на "Северных потоках" - 03.04.2025 Украина.ру

Захарова рассказала, какая правда всплывет наружу, если Запад признает теракт на "Северных потоках"

Когда Запад начнет открыто говорить о диверсии на "Северных потоках", то ему неизбежно придется признать, что "европейские элиты давно уже не хозяева в своем собственном доме". Об этом на брифинге для журналистов 3 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2025-04-03T12:56

2025-04-03T12:56

2025-04-03T13:37

эксклюзив

запад

россия

европа

северный поток

северный поток-2

теракт

мария захарова

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Она отметила, что масштабный теракт, который случился на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке-2", сейчас вычеркнут из мировой повестки. "Ведь это не просто трубы были взорваны. Это были взорваны основы международного права. Были подорваны усилия по поддержке и защите экологии. Был взорван суверенитет стран западоевропейского континента. Но разве коллективный Запад заметит эту чудовищную иронию?", — заметила Захарова. По ее словам, западные СМИ готовы часами транслировать "ужасы" какой-нибудь утечки, фантазировать относительно всплывшей в центре города якобы российской подлодки, буквально медитировать на случайно задетый кабель на дне моря. Пока Россия видит только бездействие и беспомощность со стороны Западной Европы, однако Москва будет и дальше требовать ответов и продолжать свою работу, резюмировала официальный представитель МИД РФ. О других заявлениях Марии Захаровой — в публикации Захарова раскрыла, чем на Украине займутся "гарантийные силы" ЕС.

https://ukraina.ru/20250402/1062237763.html

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Кристина Черкасова

эксклюзив, запад, россия, европа, северный поток, северный поток-2, теракт, мария захарова