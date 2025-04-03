Захарова рассказала, какая правда всплывет наружу, если Запад признает теракт на "Северных потоках"
12:56 03.04.2025 (обновлено: 13:37 03.04.2025)
© МИД России / TelegramМария Захарова
© МИД России / Telegram
Когда Запад начнет открыто говорить о диверсии на "Северных потоках", то ему неизбежно придется признать, что "европейские элиты давно уже не хозяева в своем собственном доме". Об этом на брифинге для журналистов 3 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Она отметила, что масштабный теракт, который случился на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке-2", сейчас вычеркнут из мировой повестки.
"Ведь это не просто трубы были взорваны. Это были взорваны основы международного права. Были подорваны усилия по поддержке и защите экологии. Был взорван суверенитет стран западоевропейского континента. Но разве коллективный Запад заметит эту чудовищную иронию?", — заметила Захарова.
По ее словам, западные СМИ готовы часами транслировать "ужасы" какой-нибудь утечки, фантазировать относительно всплывшей в центре города якобы российской подлодки, буквально медитировать на случайно задетый кабель на дне моря.
"Сейчас же [Запад] просто отвернулся от того, что произошло на самом деле и имело колоссальные последствия. А почему, спрашивается. Может потому, что истинные кукловоды этой драмы — те, кому выгодно превратить Европу в вечного заложника дорогого жиженого газа? Или потому, что признание диверсии обнажит неприглядную правду: европейские элиты давно уже не хозяева в своем собственном доме", — заявила Захарова.
О других заявлениях Марии Захаровой — в публикации Захарова раскрыла, чем на Украине займутся "гарантийные силы" ЕС.