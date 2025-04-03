Захарова рассказала, какая правда всплывет наружу, если Запад признает теракт на "Северных потоках" - 03.04.2025 Украина.ру
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Захарова рассказала, какая правда всплывет наружу, если Запад признает теракт на "Северных потоках"
Захарова рассказала, какая правда всплывет наружу, если Запад признает теракт на "Северных потоках" - 03.04.2025 Украина.ру
Захарова рассказала, какая правда всплывет наружу, если Запад признает теракт на "Северных потоках"
Когда Запад начнет открыто говорить о диверсии на "Северных потоках", то ему неизбежно придется признать, что "европейские элиты давно уже не хозяева в своем собственном доме". Об этом на брифинге для журналистов 3 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2025-04-03T12:56
2025-04-03T13:37
эксклюзив
запад
россия
европа
северный поток
северный поток-2
теракт
мария захарова
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Она отметила, что масштабный теракт, который случился на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке-2", сейчас вычеркнут из мировой повестки. "Ведь это не просто трубы были взорваны. Это были взорваны основы международного права. Были подорваны усилия по поддержке и защите экологии. Был взорван суверенитет стран западоевропейского континента. Но разве коллективный Запад заметит эту чудовищную иронию?", — заметила Захарова. По ее словам, западные СМИ готовы часами транслировать "ужасы" какой-нибудь утечки, фантазировать относительно всплывшей в центре города якобы российской подлодки, буквально медитировать на случайно задетый кабель на дне моря. Пока Россия видит только бездействие и беспомощность со стороны Западной Европы, однако Москва будет и дальше требовать ответов и продолжать свою работу, резюмировала официальный представитель МИД РФ. О других заявлениях Марии Захаровой — в публикации Захарова раскрыла, чем на Украине займутся "гарантийные силы" ЕС.
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эксклюзив, запад, россия, европа, северный поток, северный поток-2, теракт, мария захарова
Эксклюзив, Запад, Россия, Европа, Северный поток, Северный поток-2, теракт, Мария Захарова

Захарова рассказала, какая правда всплывет наружу, если Запад признает теракт на "Северных потоках"

12:56 03.04.2025 (обновлено: 13:37 03.04.2025)
 
© МИД России / TelegramМария Захарова
Мария Захарова
© МИД России / Telegram
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Кристина
Черкасова
автор издания Украина.ру
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Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Когда Запад начнет открыто говорить о диверсии на "Северных потоках", то ему неизбежно придется признать, что "европейские элиты давно уже не хозяева в своем собственном доме". Об этом на брифинге для журналистов 3 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Она отметила, что масштабный теракт, который случился на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке-2", сейчас вычеркнут из мировой повестки.
"Ведь это не просто трубы были взорваны. Это были взорваны основы международного права. Были подорваны усилия по поддержке и защите экологии. Был взорван суверенитет стран западоевропейского континента. Но разве коллективный Запад заметит эту чудовищную иронию?", — заметила Захарова.
По ее словам, западные СМИ готовы часами транслировать "ужасы" какой-нибудь утечки, фантазировать относительно всплывшей в центре города якобы российской подлодки, буквально медитировать на случайно задетый кабель на дне моря.

"Сейчас же [Запад] просто отвернулся от того, что произошло на самом деле и имело колоссальные последствия. А почему, спрашивается. Может потому, что истинные кукловоды этой драмы — те, кому выгодно превратить Европу в вечного заложника дорогого жиженого газа? Или потому, что признание диверсии обнажит неприглядную правду: европейские элиты давно уже не хозяева в своем собственном доме", — заявила Захарова.

Пока Россия видит только бездействие и беспомощность со стороны Западной Европы, однако Москва будет и дальше требовать ответов и продолжать свою работу, резюмировала официальный представитель МИД РФ.
- РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Вчера, 16:36
Политический суицид в Германии. Немецкие элиты снова захотели российский газ, но вооружают УкраинуНемецкая политическая элита стоит на консолидированных антироссийских позициях.
О других заявлениях Марии Захаровой — в публикации Захарова раскрыла, чем на Украине займутся "гарантийные силы" ЕС.
 
ЭксклюзивЗападРоссияЕвропаСеверный потокСеверный поток-2терактМария Захарова
 
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