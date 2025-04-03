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Дания выделяет почти миллиард евро на помощь армии Украины

Дания выделяет почти миллиард евро на помощь армии Украины - 03.04.2025 Украина.ру

Дания выделяет почти миллиард евро на помощь армии Украины

Правительство Дании выделило около миллиарда евро на усиление украинской армии. Об этом сообщает Минобороны королевства.

2025-04-03T12:16

2025-04-03T12:16

2025-04-03T12:16

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На 25-й пакет военной помощи Дании для Украины выделено 6,7 миллиарда крон (почти 0,9 млрд евро). Эти средства будут потрачены в 2025-2027 годах.Новый пакет датской военной помощи предназначен для усиления ПВО и ВВС украинской армии. в частности, будет усилена артиллерия постсоветской республикиС начала СВО Дания выделила Киеву около €7,45 млрд на военные цели и около €853 млн - на гражданские цели. Королевство также участвует в контактной группе по милитаризации Украины ("формат Рамштайн").Тем временем стало известно, что Министр обороны США впервые пропустит встречу коалиции по Украине – СМИ До этого Британия анонсировала саммит желающих отправить оружие на Украину

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