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Дания выделяет почти миллиард евро на помощь армии Украины
Дания выделяет почти миллиард евро на помощь армии Украины - 03.04.2025 Украина.ру
Дания выделяет почти миллиард евро на помощь армии Украины
Правительство Дании выделило около миллиарда евро на усиление украинской армии. Об этом сообщает Минобороны королевства.
2025-04-03T12:16
2025-04-03T12:16
2025-04-03T12:16
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На 25-й пакет военной помощи Дании для Украины выделено 6,7 миллиарда крон (почти 0,9 млрд евро). Эти средства будут потрачены в 2025-2027 годах.Новый пакет датской военной помощи предназначен для усиления ПВО и ВВС украинской армии. в частности, будет усилена артиллерия постсоветской республикиС начала СВО Дания выделила Киеву около €7,45 млрд на военные цели и около €853 млн - на гражданские цели. Королевство также участвует в контактной группе по милитаризации Украины ("формат Рамштайн").Тем временем стало известно, что Министр обороны США впервые пропустит встречу коалиции по Украине – СМИ До этого Британия анонсировала саммит желающих отправить оружие на Украину
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новости, украина, дания, киев, ввс, пво, минобороны, всу, сво, военная помощь, ес, украина-нато
Новости, Украина, Дания, Киев, ВВС, ПВО, Минобороны, ВСУ, СВО, военная помощь, ЕС, Украина-НАТО
Дания выделяет почти миллиард евро на помощь армии Украины
Правительство Дании выделило около миллиарда евро на усиление украинской армии. Об этом сообщает Минобороны королевства.
На 25-й пакет военной помощи Дании для Украины выделено 6,7 миллиарда крон (почти 0,9 млрд евро). Эти средства будут потрачены в 2025-2027 годах.
Новый пакет датской военной помощи предназначен для усиления ПВО и ВВС
украинской армии. в частности, будет усилена артиллерия постсоветской республики
С начала СВО Дания
выделила Киеву
около €7,45 млрд на военные цели и около €853 млн - на гражданские цели. Королевство также участвует в контактной группе по милитаризации Украины
("формат Рамштайн").