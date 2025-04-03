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Генсек НАТО заявил, что Украина будет воевать "столько, сколько необходимо"

Генсек НАТО заявил, что Украина будет воевать "столько, сколько необходимо" - 03.04.2025 Украина.ру

Генсек НАТО заявил, что Украина будет воевать "столько, сколько необходимо"

Помощь европейских стран НАТО Киеву позволит Украине воевать столько, сколько необходимо. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в приветствии госсекретарю Марко Рубио, который 3 апреля впервые принимает участие в заседании глав МИД стран НАТО в Брюсселе

2025-04-03T13:55

2025-04-03T13:55

2025-04-03T14:02

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"Я признателен Дональду Трампу, вам и вашей команде за то, что вы преодолели тупик, и мы, с нашей поддержкой, движемся к продолжительному миру… Тем временем европейцы движутся вперед, предоставляя много военной поддержки Украине. Мы видим последние цифры, что только за три месяца союзники предоставили Украине более 20 миллиардов евро помощи, что позволит им воевать столько, сколько это еще продолжится", - сказал Рютте.Автор издания Украина.ру Игорь Сердюков рассмотрел проблему милитаризации в публикации Политический суицид в Германии. Немецкие элиты снова захотели российский газ, но вооружают Украину

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новости, украина, киев, брюссель, рютте, марко рубио, дональд трамп, нато, мид