https://ukraina.ru/20241218/1059772733.html

Военный эксперт Алексей Самойлов: ВСУ под Новый год планируют захват плацдарма между Стародубом и Погаром

Военный эксперт Алексей Самойлов: ВСУ под Новый год планируют захват плацдарма между Стародубом и Погаром - 18.12.2024 Украина.ру

Военный эксперт Алексей Самойлов: ВСУ под Новый год планируют захват плацдарма между Стародубом и Погаром

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2024-12-18T18:03

2024-12-18T18:03

2024-12-18T18:03

эксклюзив

украина

брянская область

черниговская область

дональд трамп

алексей самойлов

вооруженные силы украины

спецоперация

дроны

танки

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Может быть, кому-то и надоела тема нападения Украины на Брянскую область в политических целях до или сразу после инаугурации Дональда Трампа, но на войне бывает всякое. Надоесть она может только после нашей победы. Эту угрозу нельзя недооценивать, потому что силы и средства у киевского режима для этого есть.В той части Брянской области, которая находится ближе к границе с Белоруссией, у нас есть несколько танкоопасных направлений.Во-первых, с украинской стороны там есть хорошая дорожная сеть. Во-вторых, там есть реки и водохранилища, которые будут способствовать обороне занятного плацдарма. В-третьих, в лесистой местности воздушным средствам разведки труднее наблюдать за противником и там очень сложно применять fpv-дроны (им трудно пролететь). В-четвертых, там есть ряд населенных пунктов, которые могут быть приспособлены для дислокации и организации фортификационных сооружений.В частности, киевский режим может попробовать захватить кусок территории между городами Стародуб и Погар.Во-первых, это большой плацдарм. Во-вторых, из Украины туда ведут много дорог. В-третьих, вдоль дороги между Стародубом и Погаром течет река Вабля. То есть это естественная рокада, у которой прикрыт фланг.Повторюсь, эту угрозу нельзя недооценивать. Украине же не ставит своей целью глубокий прорыв и взятие Брянска. Ей достаточно захватить приличный плацдарм и удерживать его. И сейчас многое зависит от эффективности нашей разведки и скорости, с которой штабы будут принимать необходимые меры.Кстати, мы уже так или иначе стали наносить превентивные удары по территории Черниговской и Сумской области. В частности, мы стараемся выявить пункты временной дислокации и места скопления техники. Из Черниговской области поступали видеоматериалы, что наши диверсанты заходят в населенные пункты, а летчики взрывают мосты. Это только малая часть работы, которая попадает в СМИ.Украина же тоже накапливает войска в скрытом режиме. Они будут скрывать, а мы будем вскрывать. Наверное, наступление на Сумскую и Черниговскую области мы пока не планируем. Поэтому продолжим действовать точечно, выявляя противника с помощью агентурной, радиотехнической и аэрокосмической разведки.А мы поймем, что Украина накопит такие силы, что нам не удастся их точечно поразить и что это наступление на один или несколько плацдармов все же состоится (50 тысячной группировки для этого хватит), мы должны вычислить точное место и время атаки.Наверняка киевский режим попытается это сделать на Новый год или на Рождество, чтобы это было максимально болезненно для страны. В эти праздники нам придется быть наиболее бдительными. Хотя наши вооруженные силы учить бдительности не надо.

https://ukraina.ru/20231128/1051511762.html

https://ukraina.ru/20241217/1059731443.html

украина

брянская область

черниговская область

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

эксклюзив, украина, брянская область, черниговская область, дональд трамп, алексей самойлов, вооруженные силы украины, спецоперация, дроны, танки