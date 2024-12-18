https://ukraina.ru/20241218/1059772733.html
Военный эксперт Алексей Самойлов: ВСУ под Новый год планируют захват плацдарма между Стародубом и Погаром
Военный эксперт Алексей Самойлов: ВСУ под Новый год планируют захват плацдарма между Стародубом и Погаром - 18.12.2024 Украина.ру
Военный эксперт Алексей Самойлов: ВСУ под Новый год планируют захват плацдарма между Стародубом и Погаром
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2024-12-18T18:03
2024-12-18T18:03
2024-12-18T18:03
эксклюзив
украина
брянская область
черниговская область
дональд трамп
алексей самойлов
вооруженные силы украины
спецоперация
дроны
танки
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058684840_0:0:3016:1696_1920x0_80_0_0_0a6d8a6f54c5dac163fd715f54368132.jpg
Может быть, кому-то и надоела тема нападения Украины на Брянскую область в политических целях до или сразу после инаугурации Дональда Трампа, но на войне бывает всякое. Надоесть она может только после нашей победы. Эту угрозу нельзя недооценивать, потому что силы и средства у киевского режима для этого есть.В той части Брянской области, которая находится ближе к границе с Белоруссией, у нас есть несколько танкоопасных направлений.Во-первых, с украинской стороны там есть хорошая дорожная сеть. Во-вторых, там есть реки и водохранилища, которые будут способствовать обороне занятного плацдарма. В-третьих, в лесистой местности воздушным средствам разведки труднее наблюдать за противником и там очень сложно применять fpv-дроны (им трудно пролететь). В-четвертых, там есть ряд населенных пунктов, которые могут быть приспособлены для дислокации и организации фортификационных сооружений.В частности, киевский режим может попробовать захватить кусок территории между городами Стародуб и Погар.Во-первых, это большой плацдарм. Во-вторых, из Украины туда ведут много дорог. В-третьих, вдоль дороги между Стародубом и Погаром течет река Вабля. То есть это естественная рокада, у которой прикрыт фланг.Повторюсь, эту угрозу нельзя недооценивать. Украине же не ставит своей целью глубокий прорыв и взятие Брянска. Ей достаточно захватить приличный плацдарм и удерживать его. И сейчас многое зависит от эффективности нашей разведки и скорости, с которой штабы будут принимать необходимые меры.Кстати, мы уже так или иначе стали наносить превентивные удары по территории Черниговской и Сумской области. В частности, мы стараемся выявить пункты временной дислокации и места скопления техники. Из Черниговской области поступали видеоматериалы, что наши диверсанты заходят в населенные пункты, а летчики взрывают мосты. Это только малая часть работы, которая попадает в СМИ.Украина же тоже накапливает войска в скрытом режиме. Они будут скрывать, а мы будем вскрывать. Наверное, наступление на Сумскую и Черниговскую области мы пока не планируем. Поэтому продолжим действовать точечно, выявляя противника с помощью агентурной, радиотехнической и аэрокосмической разведки.А мы поймем, что Украина накопит такие силы, что нам не удастся их точечно поразить и что это наступление на один или несколько плацдармов все же состоится (50 тысячной группировки для этого хватит), мы должны вычислить точное место и время атаки.Наверняка киевский режим попытается это сделать на Новый год или на Рождество, чтобы это было максимально болезненно для страны. В эти праздники нам придется быть наиболее бдительными. Хотя наши вооруженные силы учить бдительности не надо.
https://ukraina.ru/20231128/1051511762.html
https://ukraina.ru/20241217/1059731443.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, брянская область, черниговская область, дональд трамп, алексей самойлов, вооруженные силы украины, спецоперация, дроны, танки
Эксклюзив, Украина, Брянская область, Черниговская область, Дональд Трамп, Алексей Самойлов, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, дроны, танки
Военный эксперт Алексей Самойлов: ВСУ под Новый год планируют захват плацдарма между Стародубом и Погаром
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Может быть, кому-то и надоела тема нападения Украины на Брянскую область в политических целях до или сразу после инаугурации Дональда Трампа, но на войне бывает всякое. Надоесть она может только после нашей победы. Эту угрозу нельзя недооценивать, потому что силы и средства у киевского режима для этого есть.
В той части Брянской области, которая находится ближе к границе с Белоруссией, у нас есть несколько танкоопасных направлений.
Во-первых, с украинской стороны там есть хорошая дорожная сеть. Во-вторых, там есть реки и водохранилища, которые будут способствовать обороне занятного плацдарма. В-третьих, в лесистой местности воздушным средствам разведки труднее наблюдать за противником и там очень сложно применять fpv-дроны (им трудно пролететь). В-четвертых, там есть ряд населенных пунктов, которые могут быть приспособлены для дислокации и организации фортификационных сооружений.
В частности, киевский режим может попробовать захватить кусок территории между городами Стародуб и Погар.
Во-первых, это большой плацдарм. Во-вторых, из Украины туда ведут много дорог. В-третьих, вдоль дороги между Стародубом и Погаром течет река Вабля. То есть это естественная рокада, у которой прикрыт фланг.
Повторюсь, эту угрозу нельзя недооценивать. Украине же не ставит своей целью глубокий прорыв и взятие Брянска. Ей достаточно захватить приличный плацдарм и удерживать его. И сейчас многое зависит от эффективности нашей разведки и скорости, с которой штабы будут принимать необходимые меры.
Кстати, мы уже так или иначе стали наносить превентивные удары по территории Черниговской и Сумской области. В частности, мы стараемся выявить пункты временной дислокации и места скопления техники. Из Черниговской области поступали видеоматериалы, что наши диверсанты заходят в населенные пункты, а летчики взрывают мосты. Это только малая часть работы, которая попадает в СМИ.
Украина же тоже накапливает войска в скрытом режиме. Они будут скрывать, а мы будем вскрывать. Наверное, наступление на Сумскую и Черниговскую области мы пока не планируем. Поэтому продолжим действовать точечно, выявляя противника с помощью агентурной, радиотехнической и аэрокосмической разведки.
А мы поймем, что Украина накопит такие силы, что нам не удастся их точечно поразить и что это наступление на один или несколько плацдармов все же состоится (50 тысячной группировки для этого хватит), мы должны вычислить точное место и время атаки.
Наверняка киевский режим попытается это сделать на Новый год или на Рождество, чтобы это было максимально болезненно для страны. В эти праздники нам придется быть наиболее бдительными. Хотя наши вооруженные силы учить бдительности не надо.