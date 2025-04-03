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Рябков ответил на угрозы Трампа о введении пошлин на российскую нефть
Рябков ответил на угрозы Трампа о введении пошлин на российскую нефть - 03.04.2025 Украина.ру
Рябков ответил на угрозы Трампа о введении пошлин на российскую нефть
В Москве не удивились словам президента США Дональда Трампа о возможности введения им вторичных пошлин на российскую нефть в случае отсутствия соглашения по прекращению конфликта на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь"
2025-04-03T12:18
2025-04-03T12:18
2025-04-03T12:18
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"Это бывало и раньше. И стилистика первой администрации тоже говорила о многом. Мы это все отфиксировали и запомнили, что при отсутствии скорых, искомых Вашингтону результатов, возможно, полная смена риторики. И вслед за риторикой практические действия могут быть противоположными тому, что было поначалу", - сказал Рябков.По его словам, в этой ситуации следует проявлять последовательность, терпение и разъяснять суть подхода аргументированно, доступно, внятно и последовательно.На днях Трамп заявил, что введет вторичные пошлины на экспорт нефти из России в случае отсутствия соглашения с Москвой по прекращению конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что не хотел бы вводить вторичные пошлины против российской нефти.О реакции Кремля - в материале Москва ответила на угрозы Трампа ввести пошлины на российскую нефть на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, москва, дональд трамп, украина, сергей рябков
Новости, Россия, Москва, Дональд Трамп, Украина, Сергей Рябков
Рябков ответил на угрозы Трампа о введении пошлин на российскую нефть
В Москве не удивились словам президента США Дональда Трампа о возможности введения им вторичных пошлин на российскую нефть в случае отсутствия соглашения по прекращению конфликта на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь"
"Это бывало и раньше. И стилистика первой администрации тоже говорила о многом. Мы это все отфиксировали и запомнили, что при отсутствии скорых, искомых Вашингтону результатов, возможно, полная смена риторики. И вслед за риторикой практические действия могут быть противоположными тому, что было поначалу", - сказал Рябков.
По его словам, в этой ситуации следует проявлять последовательность, терпение и разъяснять суть подхода аргументированно, доступно, внятно и последовательно.
"Конечно, сообразуясь с тем, что происходит "на земле", - добавил он.
На днях Трамп
заявил, что введет вторичные пошлины на экспорт нефти из России
в случае отсутствия соглашения с Москвой
по прекращению конфликта на Украине
. При этом он подчеркнул, что не хотел бы вводить вторичные пошлины против российской нефти.