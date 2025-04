https://ukraina.ru/20250403/1062263722.html

НАТО используют на Украине, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 3 апреля

НАТО используют на Украине, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 3 апреля - 03.04.2025 Украина.ру

НАТО используют на Украине, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 3 апреля

Великобритания и Франция хотят использовать НАТО для развёртывания военных сил на Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-04-03T13:06

2025-04-03T13:06

2025-04-03T13:06

хроники

эксклюзив

украина

россия

франция

вячеслав гладков

эммануэль макрон

нато

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046718829_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_1d158a7bedada76aa10785b2782e688a.jpg

Коалиция западных стран обсуждает использование структур НАТО для развёртывания сил на Украине, пишет The Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников, знакомых с соответствующими планами."Командно-контрольные структуры НАТО будут использоваться при развертывании так называемых "сил заверения" на Украине в соответствии с одним предложением, которое обсуждается на переговорах под руководством Франции и Великобритании", — указывалось в публикации.По информации издания, силы также смогут использовать общие возможности разведки и наблюдения, имеющиеся у Североатлантического альянса.Как сообщили The Financial Times чиновники, это предложение — лишь одно из нескольких обсуждаемых вариантов, оно может измениться до достижения финального соглашения. По словам чиновников, генсек НАТО Марк Рютте присутствовал на переговорах лидеров и отправлял высокопоставленных должностных лиц на технические встречи группы.В то же время, как рассказали чиновники, ряд членов коалиции сдержаны в отношении этой идеи. По информации The Financial Times, что союзники рассматривают привлечение НАТО как способ косвенного участия США и получения их поддержки."Если мы собираемся разместить силы и средства десятков стран [на Украине], то НАТО — это единственный вариант [командования и управления], который мы можем использовать", — добавил один из чиновников.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что некоторые участники "коалиции желающих" планируют отправить на Украину силы сдерживания. При этом ряд государств, в т.ч. Италия, выступали против этого.Обстрелы и налётыУтром 3 апреля Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата: 6 – над территорией Брянской области, по 5 – над территориями Орловской и Курской областей, 4 – над территорией Калужской области, 2 – над территорией Белгородской области, 1 – над территорией Смоленской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по территории этого региона 7 ударов.Все удары были нанесены на горловском направлении. Всего было выпущено 23 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 4 гражданских лиц, в т.ч. подростка 2007 года рождения. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения и легковой автомобиль.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону 48 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 48 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 1; Князе-Григоровка — 24; Великая Лепетиха — 4; Новая Каховка — 8; Алёшки — 3; Коробки — 2; Архангельская Слобода — 3; Любимовка — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Князе-Григоровка, Старая Збурьевка, Новая Маячка, Саги, Горностаевка.Позднее канал со ссылкой на экстренные службы сообщил о том, что в Алёшках из-за обстрела со стороны ВСУ пострадали двое мирных жителей."Мужчины 1950 и 1991 годов рождения госпитализированы в Алешковскую ЦГБ с минно-взрывными травмами, осколочным ранением левого бедра и левой голени", — отмечалось в сообщении.Утром 3 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по сёлам Красный Хутор, Лозовое, Нечаевка, Никольское, Репное и Черемошное нанесены удары 15 беспилотников, 2 из которых сбиты системой ПВО. В сёлах Никольское и Нечаевка повреждены по одному легковому автомобилю, один из которых полностью уничтожен огнём, в селе Лозовое повреждена надворная постройка. В селе Устинка сегодня ночью от удара FPV-дрона повреждено частное домовладение", — писал Гладков.Над Борисовским районом сбит один беспилотник. Последствий нет.В Валуйском муниципальном округе по сёлам Борки, Двулучное, Карабаново и Шведуновка совершены атаки 5 беспилотников, из которых 2 были сбиты. В селе Двулучное ночью в результате атаки дрона повреждены автомобиль и частное домовладение."Сегодня утром в селе Карабаново вследствие сбросов взрывных устройств с БПЛА повреждены 2 частных дома и 2 надворные постройки", — сообщил губернатор.В Волоконовском районе по хутору Старый сброшено 3 взрывных устройства с беспилотника. Без последствий.В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Дроновка, Пороз, Сподарюшино, а также хутору Масычево выпущено 9 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 6 беспилотников."В округе от ударов беспилотников ранены 5 мирных жителей. Все пострадавшие после оказания необходимой медицинской помощи лечение продолжают амбулаторно. Повреждены 4 транспортных средства", — писал Гладков.Над Губкинским городским округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Обошлось без последствий.В Краснояружском районе посёлки Прилесье, Степное, сёла Графовка, Демидовка, Поповка и Староселье подверглись 16 обстрелам, в ходе которых выпущено 107 боеприпасов, и атакам 14 беспилотников, 7 из которых были сбиты. В посёлке Степное от удара дрона по автомобилю ранен мужчина."Пострадавший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство получило повреждения", — отмечалось в сводке.В Ракитянском районе хутор Барилов атакован одним беспилотником. Без последствий.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Белянка, Зиборовка, Муром, Новая Таволжанка и хутору Марьино зафиксированы атаки 19 беспилотников, 14 из которых сбиты и подавлены. В селе Муром в результате атаки беспилотника пострадал мирный житель."Мужчину госпитализировали в городскую больницу №2 г. Белгорода. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести", — сообщил Гладков.В городе Шебекино повреждены одна квартира в МКД, автомобиль и жилое помещение, в селе Зиборовка — легковой автомобиль.Позднее губернатор предупредил о ракетной опасности в Краснояружском и Ракитянском районах.Силы группировки войск "Север" вытесняют ВСУ из курских приграничных районов.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об Украине в мировой политике — в статье Татьяны Стоянович "Москва и Киев выбрали одну и ту же тактику, "трампизм" грозит Европе. Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20250403/1062256511.html

https://ukraina.ru/20250402/1062242658.html

https://ukraina.ru/20250402/1062232713.html

украина

россия

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, украина, россия, франция, вячеслав гладков, эммануэль макрон, нато, вооруженные силы украины