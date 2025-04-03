Еврокомиссия обещает Зеленскому патроны под разговоры о мире - 03.04.2025 Украина.ру
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Еврокомиссия обещает Зеленскому патроны под разговоры о мире
Еврокомиссия обещает Зеленскому патроны под разговоры о мире - 03.04.2025 Украина.ру
Еврокомиссия обещает Зеленскому патроны под разговоры о мире
Европейские страны обеспечивают более половины потребностей Украины в боеприпасах, заявленных недавно Владимиром Зеленским. Об этом 3 апреля в Варшаве заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
2025-04-03T13:38
2025-04-03T13:38
новости
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еврокомиссия
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каллас кая
дипломатия
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В Варшаве проходит неформальная встреча министров обороны Евросоюза под председательством Польши. Еврокомиссия и национальные правительства обсуждают повышение военных расходов в ЕС и военную помощь Украине.Каллас сообщила журналистам, что Зеленский запросил помощь для украинской армии и по одной из статей нужды ВСУ уже закрыты наполовину.Она отметила, что Евросоюзу необходимо как можно быстрее оказать помощь украинской армии.Она выразила радость в связи с тем, что разные страны вносят свои предложения и другой вклад в решение проблемы снабжения ВСУ боеприпасами.Она сообщила журналистам, что министры обороны Евросоюза сегодня обсудят дополнительные меры по снабжению ВСУ.Также она рассказала, что Еврокомиссия подготовила отчёт по состоянию оборонной сферы Евросоюза. В документе оцениваются состояние и перспективы производителей оружия ЕС на период до 2030 года.Тем временем стало известно, что Министр обороны США впервые пропустит встречу коалиции по Украине – СМИ Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре НАТО используют на Украине, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 3 апреля
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новости, украина, варшава, польша, владимир зеленский, ес, еврокомиссия, всу, каллас кая, дипломатия, минобороны, военная помощь, боеприпасы, украина-нато
Новости, Украина, Варшава, Польша, Владимир Зеленский, ЕС, Еврокомиссия, ВСУ, Каллас Кая, дипломатия, Минобороны, военная помощь, боеприпасы, Украина-НАТО

Еврокомиссия обещает Зеленскому патроны под разговоры о мире

13:38 03.04.2025
 
Кая Каллас
Кая Каллас
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Европейские страны обеспечивают более половины потребностей Украины в боеприпасах, заявленных недавно Владимиром Зеленским. Об этом 3 апреля в Варшаве заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
В Варшаве проходит неформальная встреча министров обороны Евросоюза под председательством Польши. Еврокомиссия и национальные правительства обсуждают повышение военных расходов в ЕС и военную помощь Украине.
Каллас сообщила журналистам, что Зеленский запросил помощь для украинской армии и по одной из статей нужды ВСУ уже закрыты наполовину.
"Эти дела продвигаются очень хорошо", - констатировала Каллас.
Она отметила, что Евросоюзу необходимо как можно быстрее оказать помощь украинской армии.
"Зеленский сказал, что им нужно пять миллиардов, чтобы иметь как минимум два миллиона патронов", - поведала Каллас.
Она выразила радость в связи с тем, что разные страны вносят свои предложения и другой вклад в решение проблемы снабжения ВСУ боеприпасами.
"У нас уже есть более 50% того, что нужно", - уточнила Каллас, говоря о снабжении украинской армии патронами.
Она сообщила журналистам, что министры обороны Евросоюза сегодня обсудят дополнительные меры по снабжению ВСУ.
"Чем сильнее Украина на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров", — заявила Каллас в общении с прессой.
Также она рассказала, что Еврокомиссия подготовила отчёт по состоянию оборонной сферы Евросоюза. В документе оцениваются состояние и перспективы производителей оружия ЕС на период до 2030 года.
Тем временем стало известно, что Министр обороны США впервые пропустит встречу коалиции по Украине – СМИ
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре НАТО используют на Украине, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 3 апреля
 
НовостиУкраинаВаршаваПольшаВладимир ЗеленскийЕСЕврокомиссияВСУКаллас КаядипломатияМиноборонывоенная помощьбоеприпасыУкраина-НАТО
 
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