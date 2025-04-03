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Еврокомиссия обещает Зеленскому патроны под разговоры о мире

Еврокомиссия обещает Зеленскому патроны под разговоры о мире - 03.04.2025 Украина.ру

Еврокомиссия обещает Зеленскому патроны под разговоры о мире

Европейские страны обеспечивают более половины потребностей Украины в боеприпасах, заявленных недавно Владимиром Зеленским. Об этом 3 апреля в Варшаве заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас

2025-04-03T13:38

2025-04-03T13:38

2025-04-03T13:38

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В Варшаве проходит неформальная встреча министров обороны Евросоюза под председательством Польши. Еврокомиссия и национальные правительства обсуждают повышение военных расходов в ЕС и военную помощь Украине.Каллас сообщила журналистам, что Зеленский запросил помощь для украинской армии и по одной из статей нужды ВСУ уже закрыты наполовину.Она отметила, что Евросоюзу необходимо как можно быстрее оказать помощь украинской армии.Она выразила радость в связи с тем, что разные страны вносят свои предложения и другой вклад в решение проблемы снабжения ВСУ боеприпасами.Она сообщила журналистам, что министры обороны Евросоюза сегодня обсудят дополнительные меры по снабжению ВСУ.Также она рассказала, что Еврокомиссия подготовила отчёт по состоянию оборонной сферы Евросоюза. В документе оцениваются состояние и перспективы производителей оружия ЕС на период до 2030 года.Тем временем стало известно, что Министр обороны США впервые пропустит встречу коалиции по Украине – СМИ Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре НАТО используют на Украине, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 3 апреля

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новости, украина, варшава, польша, владимир зеленский, ес, еврокомиссия, всу, каллас кая, дипломатия, минобороны, военная помощь, боеприпасы, украина-нато