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Минэкономики Украины разъяснило, что означают новые пошлины США

Минэкономики Украины разъяснило, что означают новые пошлины США - 03.04.2025 Украина.ру

Минэкономики Украины разъяснило, что означают новые пошлины США

Украина имеет шансы договориться с США о новых справедливых пошлинах во взаимной торговле. Об этом 3 апреля заявила первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

2025-04-03T12:53

2025-04-03T12:53

2025-04-03T12:53

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"Что означает для Украины новые пошлины от США? Сложно, но не критично. Для нас будет действовать общая пошлина на 10%", - констатировала Свириденко, оценивая решение белого дома о применении "зеркальных" пошлин во взаимной торговле.При этом Свириденко отметила, что Украина обошлась относительно небольшими потерями. Для сравнения она указала на ввозные пошлины США в размере 31% для товаров из Молдавии и 20% на товары из Евросоюза.Украина экспортировала в 2024 году товаров в США на $874 млн, из которых $363 приходилось на чугун и еще $112 млн – на трубы, рассказала Свириденко. При этом украинский товарный импорт из США составил $3,4 млрд.Свириденко заметила, что Украина экспортирует в США более 600 различных категорий товаров. Среди них она упомянула гаечные ключи. Украина и Молдавия декларируют стремление стать членами ЕС и НАТО. В числе других постсоветских республик они участвуют в программе Евросоюза "Восточное партнёрство" и обязались унифицировать своё законодательство с нормами этого межгосударственного объединения, проводить внешнюю политику в русле Брюсселя.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации День освобождения США закончился чрезвычайным положением. Чем это обернется миру

https://ukraina.ru/20250403/1062258399.html

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новости, украина, сша, молдавия, ес, нато, постсоветское пространство, восточное партнерство, пошлина, международные отношения, торговля, евроинтеграция