Минэкономики Украины разъяснило, что означают новые пошлины США - 03.04.2025 Украина.ру
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Минэкономики Украины разъяснило, что означают новые пошлины США
Минэкономики Украины разъяснило, что означают новые пошлины США - 03.04.2025 Украина.ру
Минэкономики Украины разъяснило, что означают новые пошлины США
Украина имеет шансы договориться с США о новых справедливых пошлинах во взаимной торговле. Об этом 3 апреля заявила первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко.
2025-04-03T12:53
2025-04-03T12:53
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международные отношения
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"Что означает для Украины новые пошлины от США? Сложно, но не критично. Для нас будет действовать общая пошлина на 10%", - констатировала Свириденко, оценивая решение белого дома о применении "зеркальных" пошлин во взаимной торговле.При этом Свириденко отметила, что Украина обошлась относительно небольшими потерями. Для сравнения она указала на ввозные пошлины США в размере 31% для товаров из Молдавии и 20% на товары из Евросоюза.Украина экспортировала в 2024 году товаров в США на $874 млн, из которых $363 приходилось на чугун и еще $112 млн – на трубы, рассказала Свириденко. При этом украинский товарный импорт из США составил $3,4 млрд.Свириденко заметила, что Украина экспортирует в США более 600 различных категорий товаров. Среди них она упомянула гаечные ключи. Украина и Молдавия декларируют стремление стать членами ЕС и НАТО. В числе других постсоветских республик они участвуют в программе Евросоюза "Восточное партнёрство" и обязались унифицировать своё законодательство с нормами этого межгосударственного объединения, проводить внешнюю политику в русле Брюсселя.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации День освобождения США закончился чрезвычайным положением. Чем это обернется миру
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новости, украина, сша, молдавия, ес, нато, постсоветское пространство, восточное партнерство, пошлина, международные отношения, торговля, евроинтеграция
Новости, Украина, США, Молдавия, ЕС, НАТО, постсоветское пространство, Восточное партнерство, пошлина, международные отношения, торговля, евроинтеграция

Минэкономики Украины разъяснило, что означают новые пошлины США

12:53 03.04.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Чернігівська ОДАСвириденко Юлия
Свириденко Юлия - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Чернігівська ОДА
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Украина имеет шансы договориться с США о новых справедливых пошлинах во взаимной торговле. Об этом 3 апреля заявила первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко.
"Что означает для Украины новые пошлины от США? Сложно, но не критично. Для нас будет действовать общая пошлина на 10%", - констатировала Свириденко, оценивая решение белого дома о применении "зеркальных" пошлин во взаимной торговле.
При этом Свириденко отметила, что Украина обошлась относительно небольшими потерями. Для сравнения она указала на ввозные пошлины США в размере 31% для товаров из Молдавии и 20% на товары из Евросоюза.
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Украина экспортировала в 2024 году товаров в США на $874 млн, из которых $363 приходилось на чугун и еще $112 млн – на трубы, рассказала Свириденко. При этом украинский товарный импорт из США составил $3,4 млрд.
"Наши пошлины на американские товары достаточно низкие — на автомобили ставка 10%, на уголь и нефть — 0% Поэтому сейчас у нас есть шансы договориться о других условиях — американское заявление четко говорит о такой возможности, - отметила она. - Если все останется как есть, то американская универсальная пошлина ударит в основном по малым производителям".
Свириденко заметила, что Украина экспортирует в США более 600 различных категорий товаров. Среди них она упомянула гаечные ключи.
"Украина имеет, что предложить Соединенным Штатам Америки как надежный союзник и партнер", - уверена первый вице-премьер - министр экономики постсоветской республики.
Украина и Молдавия декларируют стремление стать членами ЕС и НАТО. В числе других постсоветских республик они участвуют в программе Евросоюза "Восточное партнёрство" и обязались унифицировать своё законодательство с нормами этого межгосударственного объединения, проводить внешнюю политику в русле Брюсселя.
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации День освобождения США закончился чрезвычайным положением. Чем это обернется миру
 
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