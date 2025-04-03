Минэкономики Украины разъяснило, что означают новые пошлины США
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Чернігівська ОДАСвириденко Юлия
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Чернігівська ОДА
Украина имеет шансы договориться с США о новых справедливых пошлинах во взаимной торговле. Об этом 3 апреля заявила первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко.
"Что означает для Украины новые пошлины от США? Сложно, но не критично. Для нас будет действовать общая пошлина на 10%", - констатировала Свириденко, оценивая решение белого дома о применении "зеркальных" пошлин во взаимной торговле.
При этом Свириденко отметила, что Украина обошлась относительно небольшими потерями. Для сравнения она указала на ввозные пошлины США в размере 31% для товаров из Молдавии и 20% на товары из Евросоюза.
Украина экспортировала в 2024 году товаров в США на $874 млн, из которых $363 приходилось на чугун и еще $112 млн – на трубы, рассказала Свириденко. При этом украинский товарный импорт из США составил $3,4 млрд.
"Наши пошлины на американские товары достаточно низкие — на автомобили ставка 10%, на уголь и нефть — 0% Поэтому сейчас у нас есть шансы договориться о других условиях — американское заявление четко говорит о такой возможности, - отметила она. - Если все останется как есть, то американская универсальная пошлина ударит в основном по малым производителям".
Свириденко заметила, что Украина экспортирует в США более 600 различных категорий товаров. Среди них она упомянула гаечные ключи.
"Украина имеет, что предложить Соединенным Штатам Америки как надежный союзник и партнер", - уверена первый вице-премьер - министр экономики постсоветской республики.
Украина и Молдавия декларируют стремление стать членами ЕС и НАТО. В числе других постсоветских республик они участвуют в программе Евросоюза "Восточное партнёрство" и обязались унифицировать своё законодательство с нормами этого межгосударственного объединения, проводить внешнюю политику в русле Брюсселя.
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации День освобождения США закончился чрезвычайным положением. Чем это обернется миру