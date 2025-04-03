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Сколько у врага осталось времени на зачистку Гагаузии и нападения на Приднестровье? - Амерберг
Сколько у врага осталось времени на зачистку Гагаузии и нападения на Приднестровье? - Амерберг - 03.04.2025 Украина.ру
Сколько у врага осталось времени на зачистку Гагаузии и нападения на Приднестровье? - Амерберг
Эксперт центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру рассказал, для чего была арестована Евгения Гуцул, нападёт ли... Украина.ру, 03.04.2025
2025-04-03T13:17
2025-04-03T13:17
2025-04-03T13:17
видео
гагаузия
приднестровье
евгения гуцул
молдавия
украина
пмр
бывший ссср
парламентские выборы
румыния
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Эксперт центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру рассказал, для чего была арестована Евгения Гуцул, нападёт ли Украина на Приднестровье и как пройдут следующие выборы в Молдавии. 00:37 – Зачем Санду арестовала Евгению Гуцул? 07:32 – Выйдут ли гагаузы на протест? 10:17 – Сколько будут готовить провокацию против Приднестровья? 12:26 – Поставки западного вооружения в Молдавию; 14:11 – Недопуск Джорджеску на выборы в Румынии; 16:49 – Нападёт ли Украина на Приднестровье? 19:55 – Как повлияет зерновая сделка на безопасность Тирасполя? 23:05 – Парламентские выборы в Молдавии. ТГ-канал Михаила Амерберга: https://t.me/mihailamerberg
гагаузия
приднестровье
молдавия
украина
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видео, гагаузия, приднестровье, евгения гуцул, молдавия, украина, пмр, бывший ссср, парламентские выборы, румыния, санду майя, протесты, видео
Видео, Гагаузия, Приднестровье, Евгения Гуцул, Молдавия, Украина, ПМР, бывший СССР, парламентские выборы, Румыния, Санду Майя, протесты
Сколько у врага осталось времени на зачистку Гагаузии и нападения на Приднестровье? - Амерберг
Эксперт центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру рассказал, для чего была арестована Евгения Гуцул, нападёт ли Украина на Приднестровье и как пройдут следующие выборы в Молдавии.
00:37 – Зачем Санду арестовала Евгению Гуцул?
07:32 – Выйдут ли гагаузы на протест?
10:17 – Сколько будут готовить провокацию против Приднестровья?
12:26 – Поставки западного вооружения в Молдавию;
14:11 – Недопуск Джорджеску на выборы в Румынии;
16:49 – Нападёт ли Украина на Приднестровье?
19:55 – Как повлияет зерновая сделка на безопасность Тирасполя?
23:05 – Парламентские выборы в Молдавии.
ТГ-канал Михаила Амерберга: https://t.me/mihailamerberg