https://ukraina.ru/20250403/1062264815.html

Сколько у врага осталось времени на зачистку Гагаузии и нападения на Приднестровье? - Амерберг

Сколько у врага осталось времени на зачистку Гагаузии и нападения на Приднестровье? - Амерберг - 03.04.2025 Украина.ру

Сколько у врага осталось времени на зачистку Гагаузии и нападения на Приднестровье? - Амерберг

Эксперт центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру рассказал, для чего была арестована Евгения Гуцул, нападёт ли... Украина.ру, 03.04.2025

2025-04-03T13:17

2025-04-03T13:17

2025-04-03T13:17

видео

гагаузия

приднестровье

евгения гуцул

молдавия

украина

пмр

бывший ссср

парламентские выборы

румыния

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Эксперт центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру рассказал, для чего была арестована Евгения Гуцул, нападёт ли Украина на Приднестровье и как пройдут следующие выборы в Молдавии. 00:37 – Зачем Санду арестовала Евгению Гуцул? 07:32 – Выйдут ли гагаузы на протест? 10:17 – Сколько будут готовить провокацию против Приднестровья? 12:26 – Поставки западного вооружения в Молдавию; 14:11 – Недопуск Джорджеску на выборы в Румынии; 16:49 – Нападёт ли Украина на Приднестровье? 19:55 – Как повлияет зерновая сделка на безопасность Тирасполя? 23:05 – Парламентские выборы в Молдавии. ТГ-канал Михаила Амерберга: https://t.me/mihailamerberg

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приднестровье

молдавия

украина

пмр

бывший ссср

румыния

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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