Врангель вместо Деникина: закат "белого дела" - 03.04.2025 Украина.ру
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Врангель вместо Деникина: закат "белого дела"
Врангель вместо Деникина: закат "белого дела" - 03.04.2025 Украина.ру
Врангель вместо Деникина: закат "белого дела"
4 апреля 1920 года Главнокомандующий Вооружёнными Силами Юга России Антон Иванович Деникин передал пост барону Петру Николаевичу Врангелю. Передал с помощью телеграфа из Феодосии в Севастополь. Так начиналась последняя страница гражданской войны в европейской части России
2025-04-03T07:59
2025-04-03T08:00
история
крым
гражданская война
1920
история
история новороссии
россия
севастополь
антон деникин
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После провала деникинского наступления на Москву, поражений под Харьковом и на Донбассе в конце 1919 года Вооружённые силы Юга России отступали на всех фронтах. Основные силы отходил к Дону, Кубани и Северному Кавказу. Войска Новорсосийской области ВСЮР оставили Одессу, но благодаря усилиям генерала Слащёва сумели удержаться в Крыму. Все попытки красных прорваться на полуостров в январе марте 1920 были с большим ущербом для них отбиты.Однако восточнее дела у белых шли всё хуже и хуже, вылившись, в конечном итоге в события, получившие название "Новороссийсокй катастрофы". В январе 1920 года красные овладели Новочеркасском и Ростовом-на-Дону, после чего разгромивший Деникина Юго-Восточный фронт был преобразован в Северокавказский, для дальнейшего наступления на юг. В марте 1920-го красные с боями заняли Кубань. Остатки белых были прижаты к черноморскому побережью в районе Новороссийска и Адлера. В панической обстановке, при содействии британской эскадры была произведена эвакуация. 27 марта, те, кому нашлось место на кораблях были перевезены в Крым.Вместе с 35 тысячами солдат и офицеров на крейсере "Цесаревич Георгий" прибыл в Крым и командующий ВСЮР Деникин. "Состояние войск, прибывших в Крым из Новороссии было поистине ужасно: это была не армия, а банда. Орудия и обозы были брошены. Ружья и часть пулемётов сохранил ещё Добровольческий корпус, в который была сведена Добровольческая армия, под командованием Кутепова. Донцы и кубанцы в большинстве и этого не имели", – вспоминал генерал Слащёв.2 апреля генерал Деникин написал председателю Военного Совета Абраму Драгомирову письмо, в котором сообщил, что планирует подать в отставку и созвал заседание совета с целью избрания себе преемника.В этих условиях Военный совет ВСЮР в Севастополе принял рекомендательное решение о целесообразности передачи Деникиным командования Врангелю, находившемуся после отставки в Константинополе. Давние разногласия между двумя военачальниками в декабре 1919 года привели к тому, что Врангель был отстранён от командования Кавказской добровольческой армией, а в феврале 1920 ушёл в отставку и покинул Россию.Историк Сергей Волков полагал, что конфликт между двумя военачальниками был предопределён принадлежностью каждого из них к различным социальным группам русского офицерства и имел психологические причины, которые обуславливались различием в социальном происхождении генералов: Врангель — представитель старинного дворянского, баронского рода; Деникин — из семьи крепостного крестьянина.Получив известия с родины, барон поспешил в Крым.В османской столице он получил в британском посольстве ультиматум. Сам Врангель его пересказывал так: "Деникину с указанием о необходимости прекращения неравной и безнадёжной борьбы с тем, чтобы Правительство Короля Великобритании обратилось бы с предложением к Советскому Правительству об амнистии населению Крыма и в частности войскам Юга России, причём, в случае отказа генерала Деникина на это предложение, Британское Правительство категорически отказывается оказывать ему впредь всякую свою поддержку и какую то ни было помощь".3 апреля в Севастополе был созван военный совет под председательством генерала Драгомирова, на котором главнокомандующим был рекомендован Врангель. По воспоминаниям генерала Петра Махрова на совете первым имя Врангеля назвал начальник штаба флота капитан 1-го ранга Рябинин.4 апреля Врангель прибыл в Севастополь на английском линейном корабле "Император Индии" и вступил в командование.Барон изъявил желание, чтобы его назначение было не просто результатом избрания, а и с помощью передачи полномочий от Антона Ивановича. В тот же день Деникин передал пост Главнокомандующего ВСЮР Врангелю.В изданном в Феодосии приказе Деникина о смене командования Вооруженными Силами на Юге России говорилось: "Всем, честно шедшим со мной в тяжелой борьбе, низкий поклон. Господи, дай победу армии, спаси Россию".Барон согласился принять пост: "Я делил с армией славу побед и не могу отказаться испить с ней чашу унижения. Черпая силы в поддержке моих старых соратников, я соглашаюсь принять должность Главнокомандующего". Так русский офицер, за шесть лет прошедший с боями от ротмистра до генерал-лейтенанта, оказался первым лицом антибольшевистского сопротивления.В тот же день Деникин отбыл в Константинополь. По прибытии в здании российского посольства в османской столице он стал свидетелем убийства своего начальника штаба, генерала Ивана Павловича Романовского поручиком Мстиславом Харузиным, бывшим сотрудником контрразведки деникинцев.Сам Харузин в разговоре с двумя другими офицерами настаивал на убийстве Романовского, заявив, что "Деникин ответственен, но на его совести нет темных пятен; генерал же Романовский запятнал себя связью, хотя и не доказанной, но по его личному мнению и на основании имеющихся у него документов существовавшей, хотя бы даже и косвенно, между генералом Романовским и константинопольскими банкирскими конторами, снабжавшими деньгами и документами большевистских агентов, ехавших на работу в Добровольческую армию".6 апреля, когда Деникин на дредноуте "Мальборо" уже взял курс из Босфора к Британским островам, заседавший в Ялте Правительствующий Сенат издал указ, в котором заявил, что "новому народному вождю" отныне "принадлежит вся полнота власти, военной и гражданской, без всяких ограничений".11 апреля П.Н. Врангель принял титул "Правителя и Главнокомандующего Вооружёнными силами на Юге России". "Другого устройства власти, кроме военной диктатуры, при настоящих условиях мы не можем принять — иначе это было бы сознательно идти на окончательную гибель того святого дела, во главе которого вы стоите", – писали сенаторы барону.Разумеется, британский ультиматум о достойной сдаче оказался просто пожеланием, как и предложенное ранее проведение конференции на Принцевых островах об урегулировании гражданской войны в России. И новому главковерху пришлось возглавить последний очаг сопротивления.Барон работал по 10-12 часов в сутки, требуя того же от подчинённых, – с семи утра до полуночи. В восемь часов открывался прием — начштаба, комфлотом, начальника военного управления, просителей и прочих. С часу до двух — обед, с двух до пяти — опять доклады, вечером — опять приемы, работа за столом, изредка — прогулки, часто посещения воинских частей, лазаретов. Постоянно — выезды на фронт, непосредственное управление войсками.Газеты сообщали: "Ген. Врангель вникает в самую суть самых мелких вопросов, если они связаны с государственностью. Обладая огромной энергией, являясь образованнейшим и культурнейшим человеком, ген. Врангель сам пишет и составляет проекты важнейших государственных актов, поправляет и дополняет присланные проекты".Врангель не терпел ни левых, ни крайне правых. Первые его отталкивали словоблудием и перманентной критикой, вторые — неумением извлекать уроки, приспосабливаться к действительности и, в то же время, изменять ее в направлении созревших тенденций. "Мои личные вкусы не имеют никакого значения", — говорил он, сознавая себя не частным, а "государственным лицом", понимающим, что возродить в России монархию немыслимо."Я вижу к воссозданию России совершенно новый путь. Пусть среди разлагающегося больного тела свободно оживают отдельные клеточки и долг искусного врача должен быть в объединении их, не разрушая каждой в отдельности. Чем больше будет здоровых клеток, тем процесс разложения будет скорее пресечен. В конечном итоге все омертвелые части организма распадутся, и новая молодая ткань заменит потерявшее жизнеспособность больное тело… Для меня нет ни монархистов, ни республиканцев, а есть лишь люди знания и труда".Врангель выдвигает новую доктрину:"Не триумфальным маршем из Крыма к Москве можно освободить Россию, а созданием хотя бы на клочке Русской земли такого порядка и таких условий жизни, которые потянули бы к себе все помыслы и силы стонущего под красным игом народа".А дальше была оборона Крыма и последние полгода усовершенствованного "белого проекта". И ни земельная реформа, ни признание прав нацменьшинств уже не могли помочь сохранить этот клочок русской земли без большевиков. Сначала пала Каховка, потом Чонгар и Перекоп. 16 ноября закончилась эвакуация 100 тысяч человек из Крыма и полуостров погрузился в красный террор.5 апреля 1921 года, спустя год и один день после своего назначения командующим, Врангель возглавил эмигрантский Русский совет в Константинополе. Однако его жизнь вне России оказалась недолгой. Барон умер в Брюсселе 25 апреля 1928 года в возрасте 49 лет.
https://ukraina.ru/20231216/1052118484.html
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история, крым, гражданская война, 1920, история новороссии, россия, севастополь, антон деникин
История, Крым, гражданская война, 1920, История, история Новороссии, Россия, Севастополь, Антон Деникин

Врангель вместо Деникина: закат "белого дела"

07:59 03.04.2025 (обновлено: 08:00 03.04.2025)
 
© РИА Новости . Александр Лыскин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Александр Лыскин
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Дмитрий Губин
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4 апреля 1920 года Главнокомандующий Вооружёнными Силами Юга России Антон Иванович Деникин передал пост барону Петру Николаевичу Врангелю. Передал с помощью телеграфа из Феодосии в Севастополь. Так начиналась последняя страница гражданской войны в европейской части России
После провала деникинского наступления на Москву, поражений под Харьковом и на Донбассе в конце 1919 года Вооружённые силы Юга России отступали на всех фронтах. Основные силы отходил к Дону, Кубани и Северному Кавказу. Войска Новорсосийской области ВСЮР оставили Одессу, но благодаря усилиям генерала Слащёва сумели удержаться в Крыму. Все попытки красных прорваться на полуостров в январе марте 1920 были с большим ущербом для них отбиты.
Однако восточнее дела у белых шли всё хуже и хуже, вылившись, в конечном итоге в события, получившие название "Новороссийсокй катастрофы". В январе 1920 года красные овладели Новочеркасском и Ростовом-на-Дону, после чего разгромивший Деникина Юго-Восточный фронт был преобразован в Северокавказский, для дальнейшего наступления на юг. В марте 1920-го красные с боями заняли Кубань. Остатки белых были прижаты к черноморскому побережью в районе Новороссийска и Адлера. В панической обстановке, при содействии британской эскадры была произведена эвакуация. 27 марта, те, кому нашлось место на кораблях были перевезены в Крым.
Вместе с 35 тысячами солдат и офицеров на крейсере "Цесаревич Георгий" прибыл в Крым и командующий ВСЮР Деникин. "Состояние войск, прибывших в Крым из Новороссии было поистине ужасно: это была не армия, а банда. Орудия и обозы были брошены. Ружья и часть пулемётов сохранил ещё Добровольческий корпус, в который была сведена Добровольческая армия, под командованием Кутепова. Донцы и кубанцы в большинстве и этого не имели", – вспоминал генерал Слащёв.
2 апреля генерал Деникин написал председателю Военного Совета Абраму Драгомирову письмо, в котором сообщил, что планирует подать в отставку и созвал заседание совета с целью избрания себе преемника.
В этих условиях Военный совет ВСЮР в Севастополе принял рекомендательное решение о целесообразности передачи Деникиным командования Врангелю, находившемуся после отставки в Константинополе. Давние разногласия между двумя военачальниками в декабре 1919 года привели к тому, что Врангель был отстранён от командования Кавказской добровольческой армией, а в феврале 1920 ушёл в отставку и покинул Россию.
Деникин
16 декабря 2023, 18:00
Антон Деникин: белый генерал, так и не дошедший до МосквыГенерал-лейтенант Антон Иванович Деникин известен нам под звучным титулом Главнокомандующего Вооружёнными силами Юга России. Странно узнать, что наиболее результативный белый полководец происходил из крепостных и сочувствием принял Февральскую революцию… Ну что ж – фраза о способе питания революции и к нему тоже относится
Историк Сергей Волков полагал, что конфликт между двумя военачальниками был предопределён принадлежностью каждого из них к различным социальным группам русского офицерства и имел психологические причины, которые обуславливались различием в социальном происхождении генералов: Врангель — представитель старинного дворянского, баронского рода; Деникин — из семьи крепостного крестьянина.
Получив известия с родины, барон поспешил в Крым.
В османской столице он получил в британском посольстве ультиматум. Сам Врангель его пересказывал так: "Деникину с указанием о необходимости прекращения неравной и безнадёжной борьбы с тем, чтобы Правительство Короля Великобритании обратилось бы с предложением к Советскому Правительству об амнистии населению Крыма и в частности войскам Юга России, причём, в случае отказа генерала Деникина на это предложение, Британское Правительство категорически отказывается оказывать ему впредь всякую свою поддержку и какую то ни было помощь".
3 апреля в Севастополе был созван военный совет под председательством генерала Драгомирова, на котором главнокомандующим был рекомендован Врангель. По воспоминаниям генерала Петра Махрова на совете первым имя Врангеля назвал начальник штаба флота капитан 1-го ранга Рябинин.
4 апреля Врангель прибыл в Севастополь на английском линейном корабле "Император Индии" и вступил в командование.
Барон изъявил желание, чтобы его назначение было не просто результатом избрания, а и с помощью передачи полномочий от Антона Ивановича. В тот же день Деникин передал пост Главнокомандующего ВСЮР Врангелю.
- РИА Новости, 1920, 28.08.2024
28 августа 2024, 08:00История
"Чёрный барон": Пётр Врангель и крах белого движения146 лет назад, 27 августа 1878 года в Новоалександровске Ковенской губернии (это сейчас городок Зарасай в Литве) родился последний главнокомандующий Белой армии и правитель "белого" юга барон Пётр Николаевич Врангель. Он не родился на Украине, и не умер на ней, но Украина в его жизни сыграла огромную роль
В изданном в Феодосии приказе Деникина о смене командования Вооруженными Силами на Юге России говорилось: "Всем, честно шедшим со мной в тяжелой борьбе, низкий поклон. Господи, дай победу армии, спаси Россию".
Барон согласился принять пост: "Я делил с армией славу побед и не могу отказаться испить с ней чашу унижения. Черпая силы в поддержке моих старых соратников, я соглашаюсь принять должность Главнокомандующего". Так русский офицер, за шесть лет прошедший с боями от ротмистра до генерал-лейтенанта, оказался первым лицом антибольшевистского сопротивления.
В тот же день Деникин отбыл в Константинополь. По прибытии в здании российского посольства в османской столице он стал свидетелем убийства своего начальника штаба, генерала Ивана Павловича Романовского поручиком Мстиславом Харузиным, бывшим сотрудником контрразведки деникинцев.
Сам Харузин в разговоре с двумя другими офицерами настаивал на убийстве Романовского, заявив, что "Деникин ответственен, но на его совести нет темных пятен; генерал же Романовский запятнал себя связью, хотя и не доказанной, но по его личному мнению и на основании имеющихся у него документов существовавшей, хотя бы даже и косвенно, между генералом Романовским и константинопольскими банкирскими конторами, снабжавшими деньгами и документами большевистских агентов, ехавших на работу в Добровольческую армию".
6 апреля, когда Деникин на дредноуте "Мальборо" уже взял курс из Босфора к Британским островам, заседавший в Ялте Правительствующий Сенат издал указ, в котором заявил, что "новому народному вождю" отныне "принадлежит вся полнота власти, военной и гражданской, без всяких ограничений".
11 апреля П.Н. Врангель принял титул "Правителя и Главнокомандующего Вооружёнными силами на Юге России". "Другого устройства власти, кроме военной диктатуры, при настоящих условиях мы не можем принять — иначе это было бы сознательно идти на окончательную гибель того святого дела, во главе которого вы стоите", – писали сенаторы барону.
Генерал Яков Александрович Слащов-Крымский на фоне крымского городского пейзажа
1 ноября 2020, 10:48"Вокруг Булгакова"
«Вокруг Булгакова»: последний защитник белого КрымаПо общему мнению булгаковедов, прототипом Романа Валериановича Хлудова, а отчасти и других персонажей «Бега», был генерал Яков Александрович Слащёв-Крымский. Фигура белого полководца, отчаянно защищавшего Крым от красных, а потом перешедшего на их сторону, никак не могла оставить равнодушным Булгакова
Разумеется, британский ультиматум о достойной сдаче оказался просто пожеланием, как и предложенное ранее проведение конференции на Принцевых островах об урегулировании гражданской войны в России. И новому главковерху пришлось возглавить последний очаг сопротивления.
Барон работал по 10-12 часов в сутки, требуя того же от подчинённых, – с семи утра до полуночи. В восемь часов открывался прием — начштаба, комфлотом, начальника военного управления, просителей и прочих. С часу до двух — обед, с двух до пяти — опять доклады, вечером — опять приемы, работа за столом, изредка — прогулки, часто посещения воинских частей, лазаретов. Постоянно — выезды на фронт, непосредственное управление войсками.
Газеты сообщали: "Ген. Врангель вникает в самую суть самых мелких вопросов, если они связаны с государственностью. Обладая огромной энергией, являясь образованнейшим и культурнейшим человеком, ген. Врангель сам пишет и составляет проекты важнейших государственных актов, поправляет и дополняет присланные проекты".
Врангель не терпел ни левых, ни крайне правых. Первые его отталкивали словоблудием и перманентной критикой, вторые — неумением извлекать уроки, приспосабливаться к действительности и, в то же время, изменять ее в направлении созревших тенденций. "Мои личные вкусы не имеют никакого значения", — говорил он, сознавая себя не частным, а "государственным лицом", понимающим, что возродить в России монархию немыслимо.
"Я вижу к воссозданию России совершенно новый путь. Пусть среди разлагающегося больного тела свободно оживают отдельные клеточки и долг искусного врача должен быть в объединении их, не разрушая каждой в отдельности. Чем больше будет здоровых клеток, тем процесс разложения будет скорее пресечен. В конечном итоге все омертвелые части организма распадутся, и новая молодая ткань заменит потерявшее жизнеспособность больное тело… Для меня нет ни монархистов, ни республиканцев, а есть лишь люди знания и труда".
Врангель выдвигает новую доктрину:
Деникин
9 октября 2019, 17:44
Белая альтернатива. Малороссия и Новороссия в теории и практике генералов Деникина и ВрангеляВ этом году исполняется столетний юбилей решающих сражений Гражданской войны в России. Из всех антибольшевистских сил наиболее сильным было южнорусское белое движение. К началу 1919 г. командование Вооруженных сил Юга России перебросило основные свои силы на Донбасс, вступив на территорию УССР
"Не триумфальным маршем из Крыма к Москве можно освободить Россию, а созданием хотя бы на клочке Русской земли такого порядка и таких условий жизни, которые потянули бы к себе все помыслы и силы стонущего под красным игом народа".
А дальше была оборона Крыма и последние полгода усовершенствованного "белого проекта". И ни земельная реформа, ни признание прав нацменьшинств уже не могли помочь сохранить этот клочок русской земли без большевиков. Сначала пала Каховка, потом Чонгар и Перекоп. 16 ноября закончилась эвакуация 100 тысяч человек из Крыма и полуостров погрузился в красный террор.
5 апреля 1921 года, спустя год и один день после своего назначения командующим, Врангель возглавил эмигрантский Русский совет в Константинополе. Однако его жизнь вне России оказалась недолгой. Барон умер в Брюсселе 25 апреля 1928 года в возрасте 49 лет.
 
ИсторияИсторияКрымгражданская война1920история НовороссииРоссияСевастопольАнтон Деникин
 
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