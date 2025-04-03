"Крадут у народа душу": Захарова осудила киевский режим за уничтожение христианских ценностей - 03.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250403/1062263588.html
"Крадут у народа душу": Захарова осудила киевский режим за уничтожение христианских ценностей
"Крадут у народа душу": Захарова осудила киевский режим за уничтожение христианских ценностей - 03.04.2025 Украина.ру
"Крадут у народа душу": Захарова осудила киевский режим за уничтожение христианских ценностей
Проводя так называемую экспертизу мощей святых в пещерах Киево-Печерской лавры Киевский режим занимается разграблением и уничтожением христианских ценностей на Украине. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2025-04-03T13:03
2025-04-03T13:03
новости
украина
мария захарова
киево-печерская лавра
россия
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0d/1061782175_154:0:1102:533_1920x0_80_0_0_5c36d47ccb24e86610580a542fcb0d9a.jpg
"По сути под руководством министерства "антикультуры" Украины фактически начался процесс планомерного разграбления и уничтожения ценностей, представляющих особую значимость для всего, подчеркну, всего православного и христианского мира. Вывозить святыни из Киево-Печерской лавры режим Зеленского начал задолго до этого, три года назад, переправляя их в неизвестном направлении в западные страны", - сказала она.По словам Захаровой, своими шагами киевский режим залезает уже не просто в карманы к украинскому народу, а крадет у него душу.Ранее министерство культуры Украины создало комиссию, которая занялась "проверкой останков" святых, покоящихся в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Комиссия будет работать до 30 мая, ее члены должны "оценить историческую и научную ценность мощей преподобных Печерских", а также составить списки предметов, подпадающих под определение культурных ценностей. Результаты работы засекретят.Подробнее - в материале Захарова отреагировала на захват Ближних пещер лавры в Киеве на сайте Украина.ру.
украина
киево-печерская лавра
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0d/1061782175_51:0:1188:853_1920x0_80_0_0_e857080a573fa0949fecaff5850af884.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, мария захарова, киево-печерская лавра, россия, владимир зеленский
Новости, Украина, Мария Захарова, Киево-Печерская лавра, Россия, Владимир Зеленский

"Крадут у народа душу": Захарова осудила киевский режим за уничтожение христианских ценностей

13:03 03.04.2025
 
© ИД России / TelegramМария Захарова
Мария Захарова
© ИД России / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Проводя так называемую экспертизу мощей святых в пещерах Киево-Печерской лавры Киевский режим занимается разграблением и уничтожением христианских ценностей на Украине. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"По сути под руководством министерства "антикультуры" Украины фактически начался процесс планомерного разграбления и уничтожения ценностей, представляющих особую значимость для всего, подчеркну, всего православного и христианского мира. Вывозить святыни из Киево-Печерской лавры режим Зеленского начал задолго до этого, три года назад, переправляя их в неизвестном направлении в западные страны", - сказала она.
По словам Захаровой, своими шагами киевский режим залезает уже не просто в карманы к украинскому народу, а крадет у него душу.
"Это надругательство не должно быть оставлено без внимания международного сообщества. Мощи святых – это не музейные экспонаты и уж тем более не объект для опытов или экспериментов", - отметила она.
Ранее министерство культуры Украины создало комиссию, которая занялась "проверкой останков" святых, покоящихся в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Комиссия будет работать до 30 мая, ее члены должны "оценить историческую и научную ценность мощей преподобных Печерских", а также составить списки предметов, подпадающих под определение культурных ценностей. Результаты работы засекретят.
Подробнее - в материале Захарова отреагировала на захват Ближних пещер лавры в Киеве на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаМария ЗахароваКиево-Печерская лавраРоссияВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:39МИД РФ следит за ситуацией с правозащитником Молчановым, заявила Захарова изданию "Украина.ру"
13:38Еврокомиссия обещает Зеленскому патроны под разговоры о мире
13:17Сколько у врага осталось времени на зачистку Гагаузии и нападения на Приднестровье? - Амерберг
13:06НАТО используют на Украине, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 3 апреля
13:03"Крадут у народа душу": Захарова осудила киевский режим за уничтожение христианских ценностей
12:56Захарова рассказала, какая правда всплывет наружу, если Запад признает теракт на "Северных потоках"
12:53Минэкономики Украины разъяснило, что означают новые пошлины США
12:33Захарова раскрыла, чем на Украине займутся "гарантийные силы" ЕС
12:18Рябков ответил на угрозы Трампа о введении пошлин на российскую нефть
12:16Дания выделяет почти миллиард евро на помощь армии Украины
12:14День освобождения США закончился чрезвычайным положением. Чем это обернется миру
11:59Грузовики с трупами и белые повязки. РФ в СБ ООН представила нестыковки в версии Киева о событиях в Буче
11:47Украинский депутат пойман на обворовывании ВСУ
11:29Львовского прокурора поймали на вымогательстве взятки
11:26"Цинизм высшей пробы": нардеп раскритиковал новые пошлины США на украинский импорт
10:54"С нашей стороны все готово": министр финансов США анонсировал скорое заключение ресурсной сделки
10:17"Ростех" сообщил об уязвимости западных танков
10:09Бессмертный полк Украина.ру. "Мы спускались на парашютах и сразу закапывались в снег"
09:43Полянский рассказал об освобождении почти всей Курской области
09:33Мировая тарифная война и Украина. Главное на Украине на утро 3 апреля
Лента новостейМолния