"Крадут у народа душу": Захарова осудила киевский режим за уничтожение христианских ценностей
© ИД России / TelegramМария Захарова
© ИД России / Telegram
Проводя так называемую экспертизу мощей святых в пещерах Киево-Печерской лавры Киевский режим занимается разграблением и уничтожением христианских ценностей на Украине. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"По сути под руководством министерства "антикультуры" Украины фактически начался процесс планомерного разграбления и уничтожения ценностей, представляющих особую значимость для всего, подчеркну, всего православного и христианского мира. Вывозить святыни из Киево-Печерской лавры режим Зеленского начал задолго до этого, три года назад, переправляя их в неизвестном направлении в западные страны", - сказала она.
По словам Захаровой, своими шагами киевский режим залезает уже не просто в карманы к украинскому народу, а крадет у него душу.
"Это надругательство не должно быть оставлено без внимания международного сообщества. Мощи святых – это не музейные экспонаты и уж тем более не объект для опытов или экспериментов", - отметила она.
Ранее министерство культуры Украины создало комиссию, которая занялась "проверкой останков" святых, покоящихся в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Комиссия будет работать до 30 мая, ее члены должны "оценить историческую и научную ценность мощей преподобных Печерских", а также составить списки предметов, подпадающих под определение культурных ценностей. Результаты работы засекретят.
Подробнее - в материале Захарова отреагировала на захват Ближних пещер лавры в Киеве на сайте Украина.ру.