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"Крадут у народа душу": Захарова осудила киевский режим за уничтожение христианских ценностей

"Крадут у народа душу": Захарова осудила киевский режим за уничтожение христианских ценностей - 03.04.2025 Украина.ру

"Крадут у народа душу": Захарова осудила киевский режим за уничтожение христианских ценностей

Проводя так называемую экспертизу мощей святых в пещерах Киево-Печерской лавры Киевский режим занимается разграблением и уничтожением христианских ценностей на Украине. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2025-04-03T13:03

2025-04-03T13:03

2025-04-03T13:03

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мария захарова

киево-печерская лавра

россия

владимир зеленский

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"По сути под руководством министерства "антикультуры" Украины фактически начался процесс планомерного разграбления и уничтожения ценностей, представляющих особую значимость для всего, подчеркну, всего православного и христианского мира. Вывозить святыни из Киево-Печерской лавры режим Зеленского начал задолго до этого, три года назад, переправляя их в неизвестном направлении в западные страны", - сказала она.По словам Захаровой, своими шагами киевский режим залезает уже не просто в карманы к украинскому народу, а крадет у него душу.Ранее министерство культуры Украины создало комиссию, которая занялась "проверкой останков" святых, покоящихся в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Комиссия будет работать до 30 мая, ее члены должны "оценить историческую и научную ценность мощей преподобных Печерских", а также составить списки предметов, подпадающих под определение культурных ценностей. Результаты работы засекретят.Подробнее - в материале Захарова отреагировала на захват Ближних пещер лавры в Киеве на сайте Украина.ру.

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новости, украина, мария захарова, киево-печерская лавра, россия, владимир зеленский