https://ukraina.ru/20250403/1062264761.html

МИД РФ следит за ситуацией с правозащитником Молчановым, заявила Захарова изданию "Украина.ру"

МИД РФ следит за ситуацией с правозащитником Молчановым, заявила Захарова изданию "Украина.ру" - 03.04.2025 Украина.ру

МИД РФ следит за ситуацией с правозащитником Молчановым, заявила Захарова изданию "Украина.ру"

МИД России будет следить за разворачивающейся ситуацией с украинским правозащитником и политологом Кириллом Молчановым. Такое заявление 3 апреля сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос журналистов издания Украина.ру на брифинге

2025-04-03T13:39

2025-04-03T13:39

2025-04-03T13:44

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кирилл молчанов

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мария захарова

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Ранее правозащитник и политолог Кирилл Молчанов, который неоднократно выступал с экспертной оценкой в издании Украина.ру и других российских СМИ, был арестован в Польше и депортирован в Киев. Его подозревают в "оправдании вооруженной агрессии России". По версии следствия, он якобы работал на ФСБ и внешнюю разведку России. По словам Захаровой, так как посольство России в Варшаве не было уведомлено местными властями на этот счет, при въезде на территорию Польши Молчанов воспользовался имевшимся у него украинским паспортом. Следовательно, подчеркнула она, польские власти рассматривали его как украинского гражданина, а позже выдали политолога киевскому режиму по запросу украинской стороны. Стоит отметить, что ранее депутаты Бундестага в благодарность за правозащитную деятельность пригласили Молчанова в Берлин для вручения премии и гранта. По пути его задержали в Польше и депортировали на Украину, даже не дав возможности защитить свои права в польском суде. Подробнее о произошедшем — в публикации Украинского правозащитника Молчанова арестовали в Польше и депортировали в Киев. О других заявлениях официального представителя МИД РФ — в публикации Захарова рассказала, какая правда всплывет наружу, если Запад признает теракт на "Северных потоках".

https://ukraina.ru/20250331/1062191808.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

эксклюзив, россия, польша, украина, кирилл молчанов, киев, мария захарова