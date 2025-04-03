МИД РФ следит за ситуацией с правозащитником Молчановым, заявила Захарова изданию "Украина.ру"
13:39 03.04.2025 (обновлено: 13:44 03.04.2025)
МИД России будет следить за разворачивающейся ситуацией с украинским правозащитником и политологом Кириллом Молчановым. Такое заявление 3 апреля сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос журналистов издания Украина.ру на брифинге
Ранее правозащитник и политолог Кирилл Молчанов, который неоднократно выступал с экспертной оценкой в издании Украина.ру и других российских СМИ, был арестован в Польше и депортирован в Киев. Его подозревают в "оправдании вооруженной агрессии России". По версии следствия, он якобы работал на ФСБ и внешнюю разведку России.
По словам Захаровой, так как посольство России в Варшаве не было уведомлено местными властями на этот счет, при въезде на территорию Польши Молчанов воспользовался имевшимся у него украинским паспортом. Следовательно, подчеркнула она, польские власти рассматривали его как украинского гражданина, а позже выдали политолога киевскому режиму по запросу украинской стороны.
"В связи с этим я хотела бы обратить ваше внимание на то, что МИД России неоднократно призывал граждан нашей страны взвешивать все риски при планировании поездок в недружеские страны. И особенно это важно в подобных случаях, как с Кириллом Молчановым. Имеются все основания опасаться претензий, провокаций, преследований со стороны властей недружественных государств, в том числе в связи с позицией по украинскому кризису. Безусловно, мы за этой ситуацией будем следить", — заявила Захарова.
Стоит отметить, что ранее депутаты Бундестага в благодарность за правозащитную деятельность пригласили Молчанова в Берлин для вручения премии и гранта. По пути его задержали в Польше и депортировали на Украину, даже не дав возможности защитить свои права в польском суде. Подробнее о произошедшем — в публикации Украинского правозащитника Молчанова арестовали в Польше и депортировали в Киев.
31 марта, 18:12Дмитрий Василец об аресте политолога Молчанова: Польша угодила Зеленскому и выступила против Бундестага Сейчас режиму Зеленского важно показать, что всех, кто выступит против него на выборах, ждёт тюрьма или смерть. Дело Кирилла Молчанова, которого Киеву удалось заполучить с помощью Польши, может стать показательной историей на упреждение всем остальным.
О других заявлениях официального представителя МИД РФ — в публикации Захарова рассказала, какая правда всплывет наружу, если Запад признает теракт на "Северных потоках".