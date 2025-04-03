МИД РФ следит за ситуацией с правозащитником Молчановым, заявила Захарова изданию "Украина.ру" - 03.04.2025 Украина.ру
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МИД РФ следит за ситуацией с правозащитником Молчановым, заявила Захарова изданию "Украина.ру"
МИД РФ следит за ситуацией с правозащитником Молчановым, заявила Захарова изданию "Украина.ру" - 03.04.2025 Украина.ру
МИД РФ следит за ситуацией с правозащитником Молчановым, заявила Захарова изданию "Украина.ру"
МИД России будет следить за разворачивающейся ситуацией с украинским правозащитником и политологом Кириллом Молчановым. Такое заявление 3 апреля сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос журналистов издания Украина.ру на брифинге
2025-04-03T13:39
2025-04-03T13:44
эксклюзив
россия
польша
украина
кирилл молчанов
киев
мария захарова
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Ранее правозащитник и политолог Кирилл Молчанов, который неоднократно выступал с экспертной оценкой в издании Украина.ру и других российских СМИ, был арестован в Польше и депортирован в Киев. Его подозревают в "оправдании вооруженной агрессии России". По версии следствия, он якобы работал на ФСБ и внешнюю разведку России. По словам Захаровой, так как посольство России в Варшаве не было уведомлено местными властями на этот счет, при въезде на территорию Польши Молчанов воспользовался имевшимся у него украинским паспортом. Следовательно, подчеркнула она, польские власти рассматривали его как украинского гражданина, а позже выдали политолога киевскому режиму по запросу украинской стороны. Стоит отметить, что ранее депутаты Бундестага в благодарность за правозащитную деятельность пригласили Молчанова в Берлин для вручения премии и гранта. По пути его задержали в Польше и депортировали на Украину, даже не дав возможности защитить свои права в польском суде. Подробнее о произошедшем — в публикации Украинского правозащитника Молчанова арестовали в Польше и депортировали в Киев. О других заявлениях официального представителя МИД РФ — в публикации Захарова рассказала, какая правда всплывет наружу, если Запад признает теракт на "Северных потоках".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, россия, польша, украина, кирилл молчанов, киев, мария захарова
Эксклюзив, Россия, Польша, Украина, Кирилл Молчанов, Киев, Мария Захарова

МИД РФ следит за ситуацией с правозащитником Молчановым, заявила Захарова изданию "Украина.ру"

13:39 03.04.2025 (обновлено: 13:44 03.04.2025)
 
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- РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
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Кристина
Черкасова
автор издания Украина.ру
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МИД России будет следить за разворачивающейся ситуацией с украинским правозащитником и политологом Кириллом Молчановым. Такое заявление 3 апреля сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос журналистов издания Украина.ру на брифинге
Ранее правозащитник и политолог Кирилл Молчанов, который неоднократно выступал с экспертной оценкой в издании Украина.ру и других российских СМИ, был арестован в Польше и депортирован в Киев. Его подозревают в "оправдании вооруженной агрессии России". По версии следствия, он якобы работал на ФСБ и внешнюю разведку России.
По словам Захаровой, так как посольство России в Варшаве не было уведомлено местными властями на этот счет, при въезде на территорию Польши Молчанов воспользовался имевшимся у него украинским паспортом. Следовательно, подчеркнула она, польские власти рассматривали его как украинского гражданина, а позже выдали политолога киевскому режиму по запросу украинской стороны.
"В связи с этим я хотела бы обратить ваше внимание на то, что МИД России неоднократно призывал граждан нашей страны взвешивать все риски при планировании поездок в недружеские страны. И особенно это важно в подобных случаях, как с Кириллом Молчановым. Имеются все основания опасаться претензий, провокаций, преследований со стороны властей недружественных государств, в том числе в связи с позицией по украинскому кризису. Безусловно, мы за этой ситуацией будем следить", — заявила Захарова.
Стоит отметить, что ранее депутаты Бундестага в благодарность за правозащитную деятельность пригласили Молчанова в Берлин для вручения премии и гранта. По пути его задержали в Польше и депортировали на Украину, даже не дав возможности защитить свои права в польском суде. Подробнее о произошедшем — в публикации Украинского правозащитника Молчанова арестовали в Польше и депортировали в Киев.
Дмитрий Василец интервью - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
31 марта, 18:12
Дмитрий Василец об аресте политолога Молчанова: Польша угодила Зеленскому и выступила против Бундестага Сейчас режиму Зеленского важно показать, что всех, кто выступит против него на выборах, ждёт тюрьма или смерть. Дело Кирилла Молчанова, которого Киеву удалось заполучить с помощью Польши, может стать показательной историей на упреждение всем остальным.
О других заявлениях официального представителя МИД РФ — в публикации Захарова рассказала, какая правда всплывет наружу, если Запад признает теракт на "Северных потоках".
 
ЭксклюзивРоссияПольшаУкраинаКирилл МолчановКиевМария Захарова
 
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