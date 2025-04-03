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Украинский депутат пойман на обворовывании ВСУ
Украинский депутат пойман на обворовывании ВСУ - 03.04.2025 Украина.ру
Украинский депутат пойман на обворовывании ВСУ
Депутат горсовета Кировоградской области организовал криминальную схему завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку военного обмундирования для украинской армии. Об этом 3 апреля сообщил офис генпрокурора Украины.
2025-04-03T11:47
2025-04-03T11:47
2025-04-03T11:47
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кировоградская область
херсонская область
алексей резников
вооруженные силы украины
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Украинские прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении двух директоров частных предприятий и бухгалтера по фактам завладения чужим имуществом и служебного подлога.Досудебное расследование установило, что в октябре 2022 года один из подозреваемых - нынешний депутат городского совета Кировоградской области VIII созыва, организовал схему завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах, выделенными на закупку военного обмундирования для подразделений теробороны ВСУ в Херсонской области.В итоге обвиняемые завладели бюджетными средствами на сумму свыше 11,8 млн грн ($284 тыс). и планировали присвоить еще почти 9,2 млн грн (почти $222 тыс)., которые не успели получить из-за разоблачения преступной деятельности. Все трое фигурантов арестованы.Накануне офис украинского генпрокурора отчитался за разоблачение схемы обворовывания ВСУ, о которой пресса писала несколько лет. Подробности в публикации "Золотые яйца" Минобороны Украины обнаружили САП и НАБУ Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич присмотрелся к последствиям обворовывания украинской армии для министра обороны Украины на то время Алексея Резникова в публикации Пугает Россией и пытается "доить" европейцев. Чем занимается бывший министр обороны Алексей Резников
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новости, украина, кировоградская область, херсонская область, алексей резников, вооруженные силы украины, минобороны украины, всу, криминал, оборонный бюджет, тероборона
Новости, Украина, Кировоградская область, Херсонская область, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины, Минобороны Украины, ВСУ, криминал, оборонный бюджет, тероборона
Украинский депутат пойман на обворовывании ВСУ
Депутат горсовета Кировоградской области организовал криминальную схему завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку военного обмундирования для украинской армии. Об этом 3 апреля сообщил офис генпрокурора Украины.
Украинские прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении двух директоров частных предприятий и бухгалтера по фактам завладения чужим имуществом и служебного подлога.
Досудебное расследование установило, что в октябре 2022 года один из подозреваемых - нынешний депутат городского совета Кировоградской области
VIII созыва, организовал схему завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах, выделенными на закупку военного обмундирования для подразделений теробороны ВСУ
в Херсонской области
.
"В состав преступной группы он, как директор одного из ООО, привлек знакомого директора другого предприятия и бухгалтера, которые закупали значительно более дешевые, некачественные изделия одежды, только визуально похожие на военную форму. Подделав расходные накладные, они поставляли заказчику одежду в меньшем количестве, кроме того не соответствовавшую требованиям технических условий и спецификаций, утвержденным Министерством обороны Украины
", - рассказали прокуроры.
В итоге обвиняемые завладели бюджетными средствами на сумму свыше 11,8 млн грн ($284 тыс). и планировали присвоить еще почти 9,2 млн грн (почти $222 тыс)., которые не успели получить из-за разоблачения преступной деятельности. Все трое фигурантов арестованы.
Накануне офис украинского генпрокурора отчитался за разоблачение схемы обворовывания ВСУ, о которой пресса писала несколько лет. Подробности в публикации "Золотые яйца" Минобороны Украины обнаружили САП и НАБУ