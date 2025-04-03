Украинский депутат пойман на обворовывании ВСУ - 03.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250403/1062258807.html
Украинский депутат пойман на обворовывании ВСУ
Украинский депутат пойман на обворовывании ВСУ - 03.04.2025 Украина.ру
Украинский депутат пойман на обворовывании ВСУ
Депутат горсовета Кировоградской области организовал криминальную схему завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку военного обмундирования для украинской армии. Об этом 3 апреля сообщил офис генпрокурора Украины.
2025-04-03T11:47
2025-04-03T11:47
новости
украина
кировоградская область
херсонская область
алексей резников
вооруженные силы украины
минобороны украины
всу
криминал
оборонный бюджет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/03/1062258680_0:250:1377:1024_1920x0_80_0_0_6315585e16d49ed73043b8611db69a3d.jpg
Украинские прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении двух директоров частных предприятий и бухгалтера по фактам завладения чужим имуществом и служебного подлога.Досудебное расследование установило, что в октябре 2022 года один из подозреваемых - нынешний депутат городского совета Кировоградской области VIII созыва, организовал схему завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах, выделенными на закупку военного обмундирования для подразделений теробороны ВСУ в Херсонской области.В итоге обвиняемые завладели бюджетными средствами на сумму свыше 11,8 млн грн ($284 тыс). и планировали присвоить еще почти 9,2 млн грн (почти $222 тыс)., которые не успели получить из-за разоблачения преступной деятельности. Все трое фигурантов арестованы.Накануне офис украинского генпрокурора отчитался за разоблачение схемы обворовывания ВСУ, о которой пресса писала несколько лет. Подробности в публикации "Золотые яйца" Минобороны Украины обнаружили САП и НАБУ Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич присмотрелся к последствиям обворовывания украинской армии для министра обороны Украины на то время Алексея Резникова в публикации Пугает Россией и пытается "доить" европейцев. Чем занимается бывший министр обороны Алексей Резников
украина
кировоградская область
херсонская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/03/1062258680_0:121:1377:1153_1920x0_80_0_0_d8125f3d125e0c16726840439411207f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, кировоградская область, херсонская область, алексей резников, вооруженные силы украины, минобороны украины, всу, криминал, оборонный бюджет, тероборона
Новости, Украина, Кировоградская область, Херсонская область, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины, Минобороны Украины, ВСУ, криминал, оборонный бюджет, тероборона

Украинский депутат пойман на обворовывании ВСУ

11:47 03.04.2025
 
© gp.gov.ua
© gp.gov.ua
Читать в
ДзенTelegram
Депутат горсовета Кировоградской области организовал криминальную схему завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку военного обмундирования для украинской армии. Об этом 3 апреля сообщил офис генпрокурора Украины.
Украинские прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении двух директоров частных предприятий и бухгалтера по фактам завладения чужим имуществом и служебного подлога.
Досудебное расследование установило, что в октябре 2022 года один из подозреваемых - нынешний депутат городского совета Кировоградской области VIII созыва, организовал схему завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах, выделенными на закупку военного обмундирования для подразделений теробороны ВСУ в Херсонской области.
"В состав преступной группы он, как директор одного из ООО, привлек знакомого директора другого предприятия и бухгалтера, которые закупали значительно более дешевые, некачественные изделия одежды, только визуально похожие на военную форму. Подделав расходные накладные, они поставляли заказчику одежду в меньшем количестве, кроме того не соответствовавшую требованиям технических условий и спецификаций, утвержденным Министерством обороны Украины", - рассказали прокуроры.
В итоге обвиняемые завладели бюджетными средствами на сумму свыше 11,8 млн грн ($284 тыс). и планировали присвоить еще почти 9,2 млн грн (почти $222 тыс)., которые не успели получить из-за разоблачения преступной деятельности. Все трое фигурантов арестованы.
Накануне офис украинского генпрокурора отчитался за разоблачение схемы обворовывания ВСУ, о которой пресса писала несколько лет. Подробности в публикации "Золотые яйца" Минобороны Украины обнаружили САП и НАБУ
Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич присмотрелся к последствиям обворовывания украинской армии для министра обороны Украины на то время Алексея Резникова в публикации Пугает Россией и пытается "доить" европейцев. Чем занимается бывший министр обороны Алексей Резников
 
НовостиУкраинаКировоградская областьХерсонская областьАлексей РезниковВооруженные силы УкраиныМинобороны УкраиныВСУкриминалоборонный бюджеттероборона
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:39МИД РФ следит за ситуацией с правозащитником Молчановым, заявила Захарова изданию "Украина.ру"
13:38Еврокомиссия обещает Зеленскому патроны под разговоры о мире
13:17Сколько у врага осталось времени на зачистку Гагаузии и нападения на Приднестровье? - Амерберг
13:06НАТО используют на Украине, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 3 апреля
13:03"Крадут у народа душу": Захарова осудила киевский режим за уничтожение христианских ценностей
12:56Захарова рассказала, какая правда всплывет наружу, если Запад признает теракт на "Северных потоках"
12:53Минэкономики Украины разъяснило, что означают новые пошлины США
12:33Захарова раскрыла, чем на Украине займутся "гарантийные силы" ЕС
12:18Рябков ответил на угрозы Трампа о введении пошлин на российскую нефть
12:16Дания выделяет почти миллиард евро на помощь армии Украины
12:14День освобождения США закончился чрезвычайным положением. Чем это обернется миру
11:59Грузовики с трупами и белые повязки. РФ в СБ ООН представила нестыковки в версии Киева о событиях в Буче
11:47Украинский депутат пойман на обворовывании ВСУ
11:29Львовского прокурора поймали на вымогательстве взятки
11:26"Цинизм высшей пробы": нардеп раскритиковал новые пошлины США на украинский импорт
10:54"С нашей стороны все готово": министр финансов США анонсировал скорое заключение ресурсной сделки
10:17"Ростех" сообщил об уязвимости западных танков
10:09Бессмертный полк Украина.ру. "Мы спускались на парашютах и сразу закапывались в снег"
09:43Полянский рассказал об освобождении почти всей Курской области
09:33Мировая тарифная война и Украина. Главное на Украине на утро 3 апреля
Лента новостейМолния