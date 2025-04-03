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Украинский депутат пойман на обворовывании ВСУ

Украинский депутат пойман на обворовывании ВСУ - 03.04.2025 Украина.ру

Украинский депутат пойман на обворовывании ВСУ

Депутат горсовета Кировоградской области организовал криминальную схему завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку военного обмундирования для украинской армии. Об этом 3 апреля сообщил офис генпрокурора Украины.

2025-04-03T11:47

2025-04-03T11:47

2025-04-03T11:47

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Украинские прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении двух директоров частных предприятий и бухгалтера по фактам завладения чужим имуществом и служебного подлога.Досудебное расследование установило, что в октябре 2022 года один из подозреваемых - нынешний депутат городского совета Кировоградской области VIII созыва, организовал схему завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах, выделенными на закупку военного обмундирования для подразделений теробороны ВСУ в Херсонской области.В итоге обвиняемые завладели бюджетными средствами на сумму свыше 11,8 млн грн ($284 тыс). и планировали присвоить еще почти 9,2 млн грн (почти $222 тыс)., которые не успели получить из-за разоблачения преступной деятельности. Все трое фигурантов арестованы.Накануне офис украинского генпрокурора отчитался за разоблачение схемы обворовывания ВСУ, о которой пресса писала несколько лет. Подробности в публикации "Золотые яйца" Минобороны Украины обнаружили САП и НАБУ Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич присмотрелся к последствиям обворовывания украинской армии для министра обороны Украины на то время Алексея Резникова в публикации Пугает Россией и пытается "доить" европейцев. Чем занимается бывший министр обороны Алексей Резников

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новости, украина, кировоградская область, херсонская область, алексей резников, вооруженные силы украины, минобороны украины, всу, криминал, оборонный бюджет, тероборона