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Трест, который лопнет: тарифная война Трампа

Трест, который лопнет: тарифная война Трампа - 03.04.2025 Украина.ру

Трест, который лопнет: тарифная война Трампа

"Экономика – это лошадь. Политика – телега. Они должны занимать надлежащие места – экономика должна идти впереди политики, а не наоборот", - сказал бывший премьер-министр ОАЭ Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум.

2025-04-03T14:30

2025-04-03T14:30

2025-04-03T14:30

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В современных западных странах эта логическая связь политики и экономики нарушилась. И вот Трамп нацелился все переиначить. Президент США, как и анонсировал в своей предвыборной кампании, объявил торговую войну десяткам стран. Больше всего досталось, ожидаемо, Китаю. Но и мелкие страны, типа Украины, тоже получили свою "десятину". Кроме, России. И то только потому, что торговли между РФ и США из-за санкций нет. Объявление тарифов стало ярким шоу. Но уже на второй день индексы американских бирж ответили на представление Трампа снижением котировок. Тарифная политика Трампа имеет и политические, и экономические задачи. А вот какие именно- ответили эксперты в своих соцсетях.Политолог Максим Жаров"День освобождения" (тарифная война Трампа со всеми его врагами) — шоу, весьма схожее с его недавнее шоу в Конгрессе. Электоральные акценты Трампа в этом шоу — защита интересов американского рабочего класса (sic!) . Внешнеполитическое позиционирование — "добрые тарифы". Вводятся всего лишь половинные тарифы по отношению к уже введённым другими странами тарифам (Китай, Япония, Тайвань, Вьетнам и проч). Отношения с этими странами Трамп описывает в своей речи с помощью саркастических замечаний (многие из которых могут быть восприняты этими странами и как оскорбление). Вводя эти "половинные тарифы", Трамп с одной стороны уверен, что все упомянутые им страны завтра по утру все как один побегут к нему договариваться о взаимном снижении тарифов. Но с другой стороны... "если они не захотят договариваться, придётся с ними побороться". Ну-ну! Смотрим завтра за реакцией рынков, ведь желающие "побороться" с Трампом явно сидеть сложа руки не будут.Общественный деятель Татьяна ПопСудя по кипешу в новостях, "агент" Дональд вдарил рок в международной торговле. Не берусь серьезно разбирать, как это отразится на мировой экономике и отдельных странах, включая саму Америку. Подозреваю, что сейчас суета пройдет и все как-то приспособятся, а о последствиях, если они вообще наступят и страны сейчас быстренько не договорятся в индивидуальном порядке о взаимных уступках, можно будет судить в куда более отдаленной перспективе. Выделю, если можно так сказать, политический нюанс в куче трамповских таблиц. А точнее то, что по факту Вашингтон грохнул по площадям чисто по экономическим соображениям, почти никого не выделив из списков. Торговое противостояние США с Китаем давно всем очевидно, тут без неожиданностей. Но хорошо досталось и партнерам по коллективному Западу из ЕС (20%), и ключевым союзникам в Азии (20%, Южная Корея и Япония по 25% и 24% соответственно). И даже Украина, которую Трамп готовится прибрать к рукам целиком, включая недра, получила общемировые 10% тарифов на свой экспорт. И это при том, что этот самый экспорт по меркам США ничтожен – около 1 млрд. долларов, если верить свежим заявлениям из Рады. То есть, мог ли бы сделать скидку "захысныкам демократии", но показательно не сделали. А вот кого в тарифных списках нет, так это России и Белоруссии. Как пояснили в Минюсте США, потому что из-за санкций торговли и так нет. Правда, это не совсем правда – с США мы все равно торгуем, приблизительно на 3,5 млрд долларов в год. Просто это стратегически важные для самих Штатов поставки, которые у Трампа решили "не заметить". Деталь может и не самая важная, но тоже любопытная в контексте "посреднической миссии" Трампа по урегулированию украинской проблемы.Экономист Даниил МонинЯ смотрю сначала нагоняется среди экономистов мысль про великую Депрессию и повторение 1929-1933 годов. Разочарую этих зрадофилов, то были времена Золотого стандарта. А сейчас любой кризис заливается триллионами долларов, ставками Центробанка = 0... Что способствует потом росту Спекулятивных активов - Акций и крипты. Так что даёшь великую Депрессию. Но если честно так посудить... Экспорт Импорт США это 3-4% от мировой экономики и 10-13% ВВП США. Думаю, большинство переоценивают влияние тарифов на мировую экономику. Поэтому бизнес начнет думать и приспосабливаться как жить в новых условиях. Ну а политики вести переговоры с США и делать некие ответные меры. Ещё раз считаю для Украины меньшие тарифы чем для ЕС - это бонус.Профессор ВШЭ Евгений КоганМегадед затеял капитальный ремонт старого мира. И для начала по советам классиков решил его разрушить.Что случилось? Трамп таки ввел самые масштабные американские пошлины за последнее столетие, повысив тарифы как минимум на 10% для всех экспортеров в США и значительно увеличив ставки для отдельных стран. Для Китая, например, совокупные тарифы превысили 50%, а на некоторые товары — 65%. Это беспрецедентный шаг, который, по оценкам Bloomberg, поднимает средний уровень американских пошлин до 23% — выше, чем в любое другое время за последние 100 лет. Основная идея введенных пошлин – так называемые "взаимные тарифы" (reciprocal tariffs). Администрация Трампа утверждает, что их размер рассчитывается на основе барьеров, которые другие страны устанавливают в отношении американских товаров. Методология расчета ставки "справедливых" тарифов следующая. Положительное сальдо торговли страны с США делится на ее общий экспорт. Затем это число делится на два. Какой здесь смысл? Не ищите, его там нет. Какие последствия лежат на поверхности? Рост цен и замедление экономики США. Импорт будет дороже, цены в США в целом выше. Вероятно, это приведет к замедлению роста и даже рецессии. При этом ФРС помочь не сможет из-за ускорения инфляции. Риски ответных мер. Китай, Япония и ЕС могут ввести контрмеры. Трамп ответит новым повышением и далее на новый круг. Китай уже осуждает новые тарифы и рассматривает ответные меры. И ведь не просто рассмотрит. Логистические перестановки и обходные схемы. Экспортеры начнут искать альтернативные способы поставок, что приведет к росту "серых" схем, переправке товаров через третьи страны и использованию новых логистических маршрутов. Опыт санкций на российскую нефть показывает, что росчерком пера не остановишь поток товара, на который есть спрос. У Китая наверняка появится свой аналог "теневого флота". Рынки надеялись, что Трамп все же шутит, но после объявления пошлин акции на постмаркете резко упали. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до минимума за пять месяцев. Золото установило очередной рекорд. Доллар и фьючерсы на американские акции пошли вниз. Зачем тогда все это? Если задумка Трампа все же окажется успешной, с доходами от внешних пошлин можно попробовать снизить внутренние налоги. В сочетании с дерегулированием экономики это может долгосрочно стимулировать деловую активность в США и создать основу для здорового экономического роста. Но почему-то есть ощущение, что что-то в этом отличном плане пойдет не так. Впрочем, есть и другое ощущение — смысл слома старого мироустройства для Трампа может быть глубже, чем лежащие на поверхности краткосрочные последствия.Экономист Алексей КущПервые впечатления по тарифной новации Трампа: 1. Китаю объявлена тотальная торговая война. Ситуация очень напоминает торговую блокаду Японии накануне Второй мировой войны. 2. ЕС идет на жесткую посадку экономики. Мягкой посадки, скорее всего, не будет. 3. США "ломают" Глобальный Юг: Камбоджа, Вьетнам, Бангладеш, Шри-Ланка, Индонезия, Пакистан и т.д. 4. И заодно, вестернизированную Азию: Япония и Южная Корея поставлены в один ряд с Глобальным Югом. Пункты 3 и 4 толкают данные страны в сторону Китая, о чем я недавно писал в контексте создания азиатской зоны свободной торговли (ВРЭП). Консолидация Глобального Евразийского острова существенно ускорится. Кстати, тарифами "грохнули" и Казахстан - деваться ему теперь некуда, только Китай и РФ. Центральную Азию США "отцепили". 5. Но самая токсичная ситуация с Индией - США не будут там финансировать новый девелоперский проект развития, как когда-то в Китае. Мне многие не верили, что Индия будет дрейфовать в сторону Глобального Евразийского острова. Даже карты старых индо-китайских войн рисовали. Теперь ситуация прояснилась - Индия будет усиливать свои позиции в БРИКС. Кому условно "повезло"? Почти всей Латинской Америке, включая Бразилию и Аргентину. Что еще раз свидетельствует о желании Трампа возродить доктрину Монро 2.0. - доминирование в Западном полушарии и формировании на его базе геополитического кластера "двух Америк". "Союз пяти" сохраняется - США вводят умеренные пошлины в отношении Британии, Австралии и Новой Зеландии. По Канаде все еще впереди. Лояльно обошелся Трамп с Саудовской Аравией - впрочем, та ничего в США не экспортирует. Также сравнительно низкие пошлины в отношении Египта и Турции. Роль Турции как глобальной площадки промышленного ниаршоринга (создание индустриальной платформы с прицелом на крупные рынки сбыта - ЕС и США) многократно усиливается. Скорее всего, именно это определило внутриполитический радикализм Эрдогана (арест мэра Стамбула). Все, кто писал про "турецкий майдан" и крах политического режима Эрдогана, могут очень сильно ошибиться. Во многих странах сейчас начнут закрываться предприятия, сокращаться рабочие места и зарплаты. Стабильность сохранится в немногих странах. И Турция может быть в их числе, если сильно не раскачают протестное движение. А так, мир движется к опасной рецессии. Вполне возможно, что Трамп решил планово сделать прокол "глобального пузыря" в первый год своей каденции, катализировав этот опасный процесс. Ведь иначе, он мог получить рецессию через два года, то есть к финишу своей второй каденции, повторив эпик фейл во время пандемии, когда он в финале выборов упустил победу из своих рук. Если пузырь должен лопнуть, пусть это будет планово, а не спонтанно, в самый неподходящий момент. Стратегия Трампа понятна: проколоть Глобальный пузырь, создать море нестабильности на внешнем контуре, чтобы потоки капитала устремились в "тихие гавани", главным образом, в США. Но кое что перепадет и Латинской Америке, и Египту, и Саудовской Аравии, и Турции, и Британии с Австралией. Рецепт как попасть в список "друзей Трампа" очень прост: нужно отказаться от геополитических амбиций развития как Латинская Америка. Или быть послушным как Египет. Или давать деньги как Саудовская Аравия. Или быть родственником как Британия или Австралия. Или важным союзником как Турция. Все остальные - .... с пляжа.Подробнее по теме - в статье Мировая тарифная война и Украина. Главное на Украине на утро 3 апреля

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