Полковник запаса: в ближайшее время может начаться наступление на Херсон, ВСУ готовятся к обороне
© РИА Новости/Константин МихальчевскийХерсон
© РИА Новости/Константин Михальчевский
Российская армия два года назад ушла из Херсона, чтобы избежать потерь, но теперь, похоже, она намерена вернуть город. Это не бравада, а реальность объективной ситуации, ВСУ уже не в состоянии удерживать этот участок фронта. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
По мнению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в ближайшее время может начаться российское наступление на Херсон, сообщил эксперт. Он отметил, что окраины Херсона на правом (западном) берегу Днепра уже можно разглядеть без бинокля.
"Российская армия два года назад ушла оттуда, чтобы избежать потерь, но теперь, похоже, намерена вернуть город. И в ожидании такого штурма украинские войска предпринимают различные меры для обороны", — подчеркнул Алехин.
Здесь есть нюанс — ВСУ уже два года не оставляют планов наступления на этом направлении. В итоге ж противник уткнулся в глухую оборону. И вместо рывка на Крым через Перекоп ВСУ только и смогли, что высадить десант в районе Крынок, потеряли там тысячи бойцов и в итоге ушли восвояси, констатировал полковник запаса.
Херсон мы обязательно освободим. Это не бравада, а реальность объективной ситуации, когда ВСУ уже не в состоянии удерживать этот участок фронта. Конечно, ещё нужен выход на Запорожском направлении, но и там всё складывается в пользу российской армии, резюмировал автор.
Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона читайте на сайте Украина.ру.
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