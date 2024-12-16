https://ukraina.ru/20241216/1059674447.html

Полковник запаса: в ближайшее время может начаться наступление на Херсон, ВСУ готовятся к обороне

Полковник запаса: в ближайшее время может начаться наступление на Херсон, ВСУ готовятся к обороне - 16.12.2024 Украина.ру

Полковник запаса: в ближайшее время может начаться наступление на Херсон, ВСУ готовятся к обороне

Российская армия два года назад ушла из Херсона, чтобы избежать потерь, но теперь, похоже, она намерена вернуть город. Это не бравада, а реальность объективной ситуации, ВСУ уже не в состоянии удерживать этот участок фронта. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-12-16T06:15

2024-12-16T06:15

2024-12-16T06:15

новости

херсон

херсонская область

днепр

геннадий алехин

владимир сальдо

наступление

вс рф

всу

крым

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По мнению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в ближайшее время может начаться российское наступление на Херсон, сообщил эксперт. Он отметил, что окраины Херсона на правом (западном) берегу Днепра уже можно разглядеть без бинокля.Здесь есть нюанс — ВСУ уже два года не оставляют планов наступления на этом направлении. В итоге ж противник уткнулся в глухую оборону. И вместо рывка на Крым через Перекоп ВСУ только и смогли, что высадить десант в районе Крынок, потеряли там тысячи бойцов и в итоге ушли восвояси, констатировал полковник запаса.Херсон мы обязательно освободим. Это не бравада, а реальность объективной ситуации, когда ВСУ уже не в состоянии удерживать этот участок фронта. Конечно, ещё нужен выход на Запорожском направлении, но и там всё складывается в пользу российской армии, резюмировал автор.Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона читайте на сайте Украина.ру.О том, какие события обсуждали на прошлой неделе на Украине — в материале "Ожидание "Орешника" и мобилизации детей. Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте".

https://ukraina.ru/20241215/1059660515.html

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