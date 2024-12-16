Полковник запаса: в ближайшее время может начаться наступление на Херсон, ВСУ готовятся к обороне - 16.12.2024 Украина.ру
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Полковник запаса: в ближайшее время может начаться наступление на Херсон, ВСУ готовятся к обороне
Полковник запаса: в ближайшее время может начаться наступление на Херсон, ВСУ готовятся к обороне - 16.12.2024 Украина.ру
Полковник запаса: в ближайшее время может начаться наступление на Херсон, ВСУ готовятся к обороне
Российская армия два года назад ушла из Херсона, чтобы избежать потерь, но теперь, похоже, она намерена вернуть город. Это не бравада, а реальность объективной ситуации, ВСУ уже не в состоянии удерживать этот участок фронта. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-12-16T06:15
2024-12-16T06:15
новости
херсон
херсонская область
днепр
геннадий алехин
владимир сальдо
наступление
вс рф
всу
крым
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По мнению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в ближайшее время может начаться российское наступление на Херсон, сообщил эксперт. Он отметил, что окраины Херсона на правом (западном) берегу Днепра уже можно разглядеть без бинокля.Здесь есть нюанс — ВСУ уже два года не оставляют планов наступления на этом направлении. В итоге ж противник уткнулся в глухую оборону. И вместо рывка на Крым через Перекоп ВСУ только и смогли, что высадить десант в районе Крынок, потеряли там тысячи бойцов и в итоге ушли восвояси, констатировал полковник запаса.Херсон мы обязательно освободим. Это не бравада, а реальность объективной ситуации, когда ВСУ уже не в состоянии удерживать этот участок фронта. Конечно, ещё нужен выход на Запорожском направлении, но и там всё складывается в пользу российской армии, резюмировал автор.Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона читайте на сайте Украина.ру.О том, какие события обсуждали на прошлой неделе на Украине — в материале "Ожидание "Орешника" и мобилизации детей. Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте".
https://ukraina.ru/20241215/1059660515.html
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херсонская область
днепр
крым
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новости, херсон, херсонская область, днепр, геннадий алехин, владимир сальдо, наступление, вс рф, всу, крым, десант, запорожская область, сво, детали, спецоперация
Новости, Херсон, Херсонская область, Днепр, Геннадий Алехин, Владимир Сальдо, наступление, ВС РФ, ВСУ, Крым, десант, Запорожская область, СВО, детали, Спецоперация

Полковник запаса: в ближайшее время может начаться наступление на Херсон, ВСУ готовятся к обороне

06:15 16.12.2024
 
© РИА Новости/Константин МихальчевскийХерсон
Херсон
© РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российская армия два года назад ушла из Херсона, чтобы избежать потерь, но теперь, похоже, она намерена вернуть город. Это не бравада, а реальность объективной ситуации, ВСУ уже не в состоянии удерживать этот участок фронта. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
По мнению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в ближайшее время может начаться российское наступление на Херсон, сообщил эксперт. Он отметил, что окраины Херсона на правом (западном) берегу Днепра уже можно разглядеть без бинокля.
"Российская армия два года назад ушла оттуда, чтобы избежать потерь, но теперь, похоже, намерена вернуть город. И в ожидании такого штурма украинские войска предпринимают различные меры для обороны", — подчеркнул Алехин.
Здесь есть нюанс — ВСУ уже два года не оставляют планов наступления на этом направлении. В итоге ж противник уткнулся в глухую оборону. И вместо рывка на Крым через Перекоп ВСУ только и смогли, что высадить десант в районе Крынок, потеряли там тысячи бойцов и в итоге ушли восвояси, констатировал полковник запаса.
Херсон мы обязательно освободим. Это не бравада, а реальность объективной ситуации, когда ВСУ уже не в состоянии удерживать этот участок фронта. Конечно, ещё нужен выход на Запорожском направлении, но и там всё складывается в пользу российской армии, резюмировал автор.
Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона читайте на сайте Украина.ру.
О том, какие события обсуждали на прошлой неделе на Украине — в материале "Ожидание "Орешника" и мобилизации детей. Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте".
Замполит украинского добровольческого отряда Жак - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Вчера, 03:30
Замполит украинского добровольческого отряда: "Наша цель – украинская армия для денацификации Украины"Для многих это станет открытием, но вот уже почти год на стороне Вооруженных сил Российской Федерации воюют украинские добровольческие отряды, сформированные из бывших солдат ВСУ. О боевом пути одного из таких подразделений – отряда имени Максима Кривоноса, о людях, которые служат в нем, и многом другом рассказал замполит отряда с позывным "Жак".
 
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