Деньги МВФ дошли до госбюджета Украины – Шмыгаль - 31.03.2025 Украина.ру
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Деньги МВФ дошли до госбюджета Украины – Шмыгаль
Деньги МВФ дошли до госбюджета Украины – Шмыгаль - 31.03.2025 Украина.ру
Деньги МВФ дошли до госбюджета Украины – Шмыгаль
Госбюджет Украины пополнили почти $400 млн от МВФ. Об этом 31 марта сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.
2025-03-31T11:49
2025-03-31T11:49
новости
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кабмин
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финансирование
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"До государственного бюджета Украины дошли почти 400 млн долларов очередного транша МВФ. Это средства, которые мы получили после успешного седьмого просмотра программы EFF. Таким образом, общая поддержка МВФ в рамках этой инициативы достигла более 10 млрд. долларов", - сообщил премьер-министр Украины.Он поблагодарил МВФ за помощь и тесное сотрудничество.Ранее в марте Кабмин Украины одобрил проект письма о намерениях правительства и Нацбанка к Международному валютному фонду и проект Меморандума об экономической и финансовой политике. Правительство уполномочило министра финансов Сергея Марченко на подписание документов, обеспечивающих привлечение внешней экономической помощи. Подробности в публикации Правительство Украины одобрило проект запроса внешней финансовой помощи Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел особую роль МВФ в публикации "АнтиРоссия" в три этапа. Как грантоеды системно переформатировали Украину
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новости, украина, денис шмыгаль, мвф, кабмин, нбу, валюта, финансовая помощь, финансирование, кредит, госдолг, бывший ссср
Новости, Украина, Денис Шмыгаль, МВФ, Кабмин, НБУ, валюта, финансовая помощь, финансирование, кредит, госдолг, бывший СССР

Деньги МВФ дошли до госбюджета Украины – Шмыгаль

11:49 31.03.2025
 
© Фото : коллаж Украина.РуШмыгаль коллаж
Шмыгаль коллаж - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Госбюджет Украины пополнили почти $400 млн от МВФ. Об этом 31 марта сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.
"До государственного бюджета Украины дошли почти 400 млн долларов очередного транша МВФ. Это средства, которые мы получили после успешного седьмого просмотра программы EFF. Таким образом, общая поддержка МВФ в рамках этой инициативы достигла более 10 млрд. долларов", - сообщил премьер-министр Украины.
Он поблагодарил МВФ за помощь и тесное сотрудничество.
Ранее в марте Кабмин Украины одобрил проект письма о намерениях правительства и Нацбанка к Международному валютному фонду и проект Меморандума об экономической и финансовой политике. Правительство уполномочило министра финансов Сергея Марченко на подписание документов, обеспечивающих привлечение внешней экономической помощи.
Подробности в публикации Правительство Украины одобрило проект запроса внешней финансовой помощи
Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел особую роль МВФ в публикации "АнтиРоссия" в три этапа. Как грантоеды системно переформатировали Украину
 
НовостиУкраинаДенис ШмыгальМВФКабминНБУвалютафинансовая помощьфинансированиекредитгосдолгбывший СССР
 
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