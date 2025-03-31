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Деньги МВФ дошли до госбюджета Украины – Шмыгаль

Деньги МВФ дошли до госбюджета Украины – Шмыгаль - 31.03.2025 Украина.ру

Деньги МВФ дошли до госбюджета Украины – Шмыгаль

Госбюджет Украины пополнили почти $400 млн от МВФ. Об этом 31 марта сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

2025-03-31T11:49

2025-03-31T11:49

2025-03-31T11:49

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"До государственного бюджета Украины дошли почти 400 млн долларов очередного транша МВФ. Это средства, которые мы получили после успешного седьмого просмотра программы EFF. Таким образом, общая поддержка МВФ в рамках этой инициативы достигла более 10 млрд. долларов", - сообщил премьер-министр Украины.Он поблагодарил МВФ за помощь и тесное сотрудничество.Ранее в марте Кабмин Украины одобрил проект письма о намерениях правительства и Нацбанка к Международному валютному фонду и проект Меморандума об экономической и финансовой политике. Правительство уполномочило министра финансов Сергея Марченко на подписание документов, обеспечивающих привлечение внешней экономической помощи. Подробности в публикации Правительство Украины одобрило проект запроса внешней финансовой помощи Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел особую роль МВФ в публикации "АнтиРоссия" в три этапа. Как грантоеды системно переформатировали Украину

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новости, украина, денис шмыгаль, мвф, кабмин, нбу, валюта, финансовая помощь, финансирование, кредит, госдолг, бывший ссср