Россия доминирует по всей линии фронта в ДНР, пока ВСУ пытаются контратаковать — Пушилин
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
ВС РФ имеют преимущество по всей линии фронта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 31 марта в эфире телеканала "Россия-24" сообщил глава республики Денис Пушилин
По его словам, Россия фиксирует "полное доминирование" ВС РФ на этом направлении. Однако, подчеркнул глава ДНР, несмотря на это, ВСУ продолжают предпринимать попытки контратак. Также Пушилин назвал места наиболее ожесточенных боев.
"Горячие точки на линии соприкосновения — это, безусловно, и Часов Яр, где продолжаются городские бои, и на подступах к Дзержинску. <...> ВСУ оказывают серьезное сопротивление на Красноармейском направлении. Мы видим, что противник продолжает туда перебрасывать также резервы", — пояснил глава региона.
Кроме того, Пушилин отметил, что российские войска продолжают продвижение по лесополосам на великоновоселковском направлении.
Ранее военкор Александр Симонов рассказал, что подразделения ВС РФ "галопом" продвигаются на краснолиманском направлении в ДНР. Он сообщил о внушительных успехах российских военных на этом участке.
Тем временем российские войска ведут бои за село Разлив, которое находится юго-западнее Курахово в ДНР. Подробности в публикации "Контроля мало, в мешке все сложно": на Украине заявили об окружении ВСУ южнее Курахово.