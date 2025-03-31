Россия доминирует по всей линии фронта в ДНР, пока ВСУ пытаются контратаковать — Пушилин - 31.03.2025 Украина.ру
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Россия доминирует по всей линии фронта в ДНР, пока ВСУ пытаются контратаковать — Пушилин
Россия доминирует по всей линии фронта в ДНР, пока ВСУ пытаются контратаковать — Пушилин - 31.03.2025 Украина.ру
Россия доминирует по всей линии фронта в ДНР, пока ВСУ пытаются контратаковать — Пушилин
ВС РФ имеют преимущество по всей линии фронта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 31 марта в эфире телеканала "Россия-24" сообщил глава республики Денис Пушилин
2025-03-31T11:34
2025-03-31T11:34
новости
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
вс рф
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По его словам, Россия фиксирует "полное доминирование" ВС РФ на этом направлении. Однако, подчеркнул глава ДНР, несмотря на это, ВСУ продолжают предпринимать попытки контратак. Также Пушилин назвал места наиболее ожесточенных боев.Кроме того, Пушилин отметил, что российские войска продолжают продвижение по лесополосам на великоновоселковском направлении. Ранее военкор Александр Симонов рассказал, что подразделения ВС РФ "галопом" продвигаются на краснолиманском направлении в ДНР. Он сообщил о внушительных успехах российских военных на этом участке.Тем временем российские войска ведут бои за село Разлив, которое находится юго-западнее Курахово в ДНР. Подробности в публикации "Контроля мало, в мешке все сложно": на Украине заявили об окружении ВСУ южнее Курахово.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Россия доминирует по всей линии фронта в ДНР, пока ВСУ пытаются контратаковать — Пушилин

11:34 31.03.2025
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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ВС РФ имеют преимущество по всей линии фронта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 31 марта в эфире телеканала "Россия-24" сообщил глава республики Денис Пушилин
По его словам, Россия фиксирует "полное доминирование" ВС РФ на этом направлении. Однако, подчеркнул глава ДНР, несмотря на это, ВСУ продолжают предпринимать попытки контратак. Также Пушилин назвал места наиболее ожесточенных боев.
"Горячие точки на линии соприкосновения — это, безусловно, и Часов Яр, где продолжаются городские бои, и на подступах к Дзержинску. <...> ВСУ оказывают серьезное сопротивление на Красноармейском направлении. Мы видим, что противник продолжает туда перебрасывать также резервы", — пояснил глава региона.
Кроме того, Пушилин отметил, что российские войска продолжают продвижение по лесополосам на великоновоселковском направлении.
Ранее военкор Александр Симонов рассказал, что подразделения ВС РФ "галопом" продвигаются на краснолиманском направлении в ДНР. Он сообщил о внушительных успехах российских военных на этом участке.
Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
26 марта, 16:52
ВС РФ продвигаются "галопом": Симонов рассказал о краснолиманском направленииРоссийские подразделения "галопом" продвигаются на краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 марта в своем Телеграм-канале военкор Александр Симонов
Тем временем российские войска ведут бои за село Разлив, которое находится юго-западнее Курахово в ДНР. Подробности в публикации "Контроля мало, в мешке все сложно": на Украине заявили об окружении ВСУ южнее Курахово.
 
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