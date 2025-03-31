Зеленский записывает видеообращения из "больнички" — Дубинский
© president.gov.ua
© president.gov.ua
Белая стена в официальных видео Владимира Зеленского доказывает, что он записывает их из больницы, где проходит “восстанавливающую терапию”. Об этом 31 марта в своем Телеграм-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене
"Такие странные записи Зеленский ведет из больницы, где проходит “восстанавливающую терапию”. То есть, капается от переутомления и нервного истощения", — заявил депутат.
По его словам, украинский политик проходит восстанавливающую терапию после передозировки и интоксикации “препаратами, стимулирующими центральную нервную систему”.
"Точно могу сказать, что пишет из больнички. Возможно, действительно, чистит кровь", — уверенно написал Дубинский.
Ранее глава киевского режима выпустил серию роликов, заставивших всерьез усомниться в его здоровье. Украинцы обратили внимание на бледный вид Зеленского, серый цвет лица, отсутствие внятного взгляда, проблемы с речью и одышкой. Фоном в роликах были белые стены. Стоит отметить, что ранее Дубинский призвал отстранить украинского политика от власти из-за проблем с психикой.
24 января, 11:08Зеленский должен быть отстранен от власти по состоянию психического здоровья — Дубинский"Владимир Зеленский — неадекватен". После освидетельствования врачей он должен быть отстранен от власти. Об этом 24 января в своем телеграм-канале написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский
Ранее депутат также высказал свое предположение касательно того, где окажется Зеленский в ближайшем будущем. О мнении Дубинского и других экспертов по этому поводу — в публикации Не переживет мирное соглашение или останется в Африке навсегда: что пророчат Зеленскому сегодня?