Зеленский записывает видеообращения из "больнички" — Дубинский - 31.03.2025 Украина.ру
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Зеленский записывает видеообращения из "больнички" — Дубинский
Зеленский записывает видеообращения из "больнички" — Дубинский - 31.03.2025 Украина.ру
Зеленский записывает видеообращения из "больнички" — Дубинский
Белая стена в официальных видео Владимира Зеленского доказывает, что он записывает их из больницы, где проходит “восстанавливающую терапию”. Об этом 31 марта в своем Телеграм-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене
2025-03-31T11:51
2025-03-31T11:51
новости
владимир зеленский
александр дубинский
верховная рада
украина
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"Такие странные записи Зеленский ведет из больницы, где проходит “восстанавливающую терапию”. То есть, капается от переутомления и нервного истощения", — заявил депутат.По его словам, украинский политик проходит восстанавливающую терапию после передозировки и интоксикации “препаратами, стимулирующими центральную нервную систему”.Ранее глава киевского режима выпустил серию роликов, заставивших всерьез усомниться в его здоровье. Украинцы обратили внимание на бледный вид Зеленского, серый цвет лица, отсутствие внятного взгляда, проблемы с речью и одышкой. Фоном в роликах были белые стены. Стоит отметить, что ранее Дубинский призвал отстранить украинского политика от власти из-за проблем с психикой.Ранее депутат также высказал свое предположение касательно того, где окажется Зеленский в ближайшем будущем. О мнении Дубинского и других экспертов по этому поводу — в публикации Не переживет мирное соглашение или останется в Африке навсегда: что пророчат Зеленскому сегодня?
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новости, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада, украина
Новости, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада, Украина

Зеленский записывает видеообращения из "больнички" — Дубинский

11:51 31.03.2025
 
© president.gov.ua
© president.gov.ua
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Белая стена в официальных видео Владимира Зеленского доказывает, что он записывает их из больницы, где проходит “восстанавливающую терапию”. Об этом 31 марта в своем Телеграм-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене
"Такие странные записи Зеленский ведет из больницы, где проходит “восстанавливающую терапию”. То есть, капается от переутомления и нервного истощения", — заявил депутат.
По его словам, украинский политик проходит восстанавливающую терапию после передозировки и интоксикации “препаратами, стимулирующими центральную нервную систему”.

"Точно могу сказать, что пишет из больнички. Возможно, действительно, чистит кровь", — уверенно написал Дубинский.

Ранее глава киевского режима выпустил серию роликов, заставивших всерьез усомниться в его здоровье. Украинцы обратили внимание на бледный вид Зеленского, серый цвет лица, отсутствие внятного взгляда, проблемы с речью и одышкой. Фоном в роликах были белые стены. Стоит отметить, что ранее Дубинский призвал отстранить украинского политика от власти из-за проблем с психикой.
Фото: CBS News / YouTube, Владимир Зеленский
24 января, 11:08
Зеленский должен быть отстранен от власти по состоянию психического здоровья — Дубинский"Владимир Зеленский — неадекватен". После освидетельствования врачей он должен быть отстранен от власти. Об этом 24 января в своем телеграм-канале написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский
Ранее депутат также высказал свое предположение касательно того, где окажется Зеленский в ближайшем будущем. О мнении Дубинского и других экспертов по этому поводу — в публикации Не переживет мирное соглашение или останется в Африке навсегда: что пророчат Зеленскому сегодня?
 
НовостиВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная РадаУкраина
 
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