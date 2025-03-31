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Зеленский записывает видеообращения из "больнички" — Дубинский

Зеленский записывает видеообращения из "больнички" — Дубинский - 31.03.2025 Украина.ру

Зеленский записывает видеообращения из "больнички" — Дубинский

Белая стена в официальных видео Владимира Зеленского доказывает, что он записывает их из больницы, где проходит “восстанавливающую терапию”. Об этом 31 марта в своем Телеграм-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене

2025-03-31T11:51

2025-03-31T11:51

2025-03-31T11:51

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"Такие странные записи Зеленский ведет из больницы, где проходит “восстанавливающую терапию”. То есть, капается от переутомления и нервного истощения", — заявил депутат.По его словам, украинский политик проходит восстанавливающую терапию после передозировки и интоксикации “препаратами, стимулирующими центральную нервную систему”.Ранее глава киевского режима выпустил серию роликов, заставивших всерьез усомниться в его здоровье. Украинцы обратили внимание на бледный вид Зеленского, серый цвет лица, отсутствие внятного взгляда, проблемы с речью и одышкой. Фоном в роликах были белые стены. Стоит отметить, что ранее Дубинский призвал отстранить украинского политика от власти из-за проблем с психикой.Ранее депутат также высказал свое предположение касательно того, где окажется Зеленский в ближайшем будущем. О мнении Дубинского и других экспертов по этому поводу — в публикации Не переживет мирное соглашение или останется в Африке навсегда: что пророчат Зеленскому сегодня?

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новости, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада, украина