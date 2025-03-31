СК РФ расследует убийство украинскими боевиками мирного жителя города Суджи - 31.03.2025 Украина.ру
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СК РФ расследует убийство украинскими боевиками мирного жителя города Суджи
СК РФ расследует убийство украинскими боевиками мирного жителя города Суджи - 31.03.2025 Украина.ру
СК РФ расследует убийство украинскими боевиками мирного жителя города Суджи
Российскими следователями устанавливаются обстоятельства очередного убийства украинскими боевиками мирного жителя города Суджи Курской области. Об этом 31 марта сообщил Следственный комитет России.
2025-03-31T11:38
2025-03-31T11:38
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россия
суджа
курская область
петренко
ск рф
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военные преступления
кто
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В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте при осмотре частного жилого сектора города Суджи Суджанского района Курской области в жилом доме было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.По её словам, сейчас следователями СК России проводятся следственные действия, направленные на опознание потерпевшего. Также назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению, заверили в СК РФ.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Накануне сообщалось, что ВСУ в Судже размещали технику в жилых секторах, умышленно поджигали дома и занимались мародерством
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, суджа, курская область, петренко, ск рф, всу, военные преступления, кто
Новости, Россия, Суджа, Курская область, Петренко, СК РФ, ВСУ, Военные преступления, КТО

СК РФ расследует убийство украинскими боевиками мирного жителя города Суджи

11:38 31.03.2025
 
© СК РФ
© СК РФ
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Российскими следователями устанавливаются обстоятельства очередного убийства украинскими боевиками мирного жителя города Суджи Курской области. Об этом 31 марта сообщил Следственный комитет России.
В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте при осмотре частного жилого сектора города Суджи Суджанского района Курской области в жилом доме было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Результаты проведенных следственных действия позволяют сделать вывод о причастности украинских боевиков к совершению убийства мирного жителя", - сказала Петренко.
По её словам, сейчас следователями СК России проводятся следственные действия, направленные на опознание потерпевшего. Также назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.
В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению, заверили в СК РФ.
- РИА Новости, 1920, 31.03.2025
10:30
"Украинское командование понимает, что Гуево они сдадут": ВСУ покидают позиции в Курской области Украинские войска, оставшиеся в Курской области, теряют позиции в селе Гуево. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в группировке войск "Север"
Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Накануне сообщалось, что ВСУ в Судже размещали технику в жилых секторах, умышленно поджигали дома и занимались мародерством
 
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