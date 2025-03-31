https://ukraina.ru/20250331/1062166185.html

СК РФ расследует убийство украинскими боевиками мирного жителя города Суджи

СК РФ расследует убийство украинскими боевиками мирного жителя города Суджи - 31.03.2025 Украина.ру

СК РФ расследует убийство украинскими боевиками мирного жителя города Суджи

Российскими следователями устанавливаются обстоятельства очередного убийства украинскими боевиками мирного жителя города Суджи Курской области. Об этом 31 марта сообщил Следственный комитет России.

2025-03-31T11:38

2025-03-31T11:38

2025-03-31T11:38

новости

россия

суджа

курская область

петренко

ск рф

всу

военные преступления

кто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/19/1061338617_0:12:1261:721_1920x0_80_0_0_7104da6e331593e7618e74ced9131f71.jpg

В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте при осмотре частного жилого сектора города Суджи Суджанского района Курской области в жилом доме было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.По её словам, сейчас следователями СК России проводятся следственные действия, направленные на опознание потерпевшего. Также назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению, заверили в СК РФ.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Накануне сообщалось, что ВСУ в Судже размещали технику в жилых секторах, умышленно поджигали дома и занимались мародерством

https://ukraina.ru/20250331/1062164548.html

россия

суджа

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, суджа, курская область, петренко, ск рф, всу, военные преступления, кто