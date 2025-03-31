Медведев рассказал о симптомах и лечении русофобии - 31.03.2025 Украина.ру
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Медведев рассказал о симптомах и лечении русофобии
Медведев рассказал о симптомах и лечении русофобии - 31.03.2025 Украина.ру
Медведев рассказал о симптомах и лечении русофобии
Маниакальные и депрессивные стадии русофобии у значительной части европейских политиков, а также методы их лечения изложил в своём телеграм-канале 31 марта зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
2025-03-31T11:19
2025-03-31T11:19
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европа
эммануэль макрон
совбез
дмитрий медведев
"орешник"
русофобия
элита
политика
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"Значительная часть европейских политиков заболела русоманией (она же русофобия) в острой форме. Эта психическая патология возникает на почве биполярного аффективного преувеличения воздействия России на жизнь Европы и европейцев", - констатировал зампред российского Совбеза.Он отметил, что эта патология обычно состоит из двух чередующихся стадий - маниакальной и депрессивной.Депрессивная стадия в его описании характеризуется меланхолией, упадком душевных и физических сил, расстройством пищевого поведения, а также ипохондрией и членовредительством.Он также указал на методы излечения опасного недуга.Накануне на признаки русофобии в европейских элитах указал глава МИД РФ. Подробности в публикации Совершённый нацистами геноцид народов СССР таковым признают не скоро – Лавров
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новости, россия, европа, эммануэль макрон, совбез, дмитрий медведев, "орешник", русофобия, элита, политика, урсула фон дер ляйен, саакашвили, владимир зеленский, каллас кая, александр стубб, кир стармер, британия
Новости, Россия, Европа, Эммануэль Макрон, Совбез, Дмитрий Медведев, "Орешник", Русофобия, элита, политика, Урсула фон дер Ляйен, Саакашвили, Владимир Зеленский, Каллас Кая, Александр Стубб, Кир Стармер, Британия

Медведев рассказал о симптомах и лечении русофобии

11:19 31.03.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Маниакальные и депрессивные стадии русофобии у значительной части европейских политиков, а также методы их лечения изложил в своём телеграм-канале 31 марта зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Значительная часть европейских политиков заболела русоманией (она же русофобия) в острой форме. Эта психическая патология возникает на почве биполярного аффективного преувеличения воздействия России на жизнь Европы и европейцев", - констатировал зампред российского Совбеза.
Он отметил, что эта патология обычно состоит из двух чередующихся стадий - маниакальной и депрессивной.
"Маниакальной стадии свойственны двигательное возбуждение, агрессивность, стремление задираться и нападать на более сильных лиц, не соизмеряя свои реальные возможности с объектом атаки. Иногда заканчивается неконтролируемым мочеиспусканием и дефекацией. Примеры больных в маниакальной стадии – пациенты Макрон, Стармер, Стубб и ряд других европейских политиков (см. подробнее)", - рассказал Медведев.
Депрессивная стадия в его описании характеризуется меланхолией, упадком душевных и физических сил, расстройством пищевого поведения, а также ипохондрией и членовредительством.
"Больной в депрессивной стадии русомании способен нанести вред самому себе, включая самостерилизацию (самокастрацию). В настоящий момент чаще наблюдается у женщин (Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас) либо у гермафродитов, страдающих наркозависимостью (пациенты Зеленский, Саакашвили)", - заметил Медведев.
Он также указал на методы излечения опасного недуга.
"Лечение симптоматическое, - рассказал Медведев. - Традиционные лекарственные препараты, как правило, неэффективны. Наилучший лечебный эффект наблюдался в ходе совместного применения сильных седативных препаратов типа "Калибр", "Оникс", "Искандер" и мощного многокомпонентного транквилизатора "Орешник". В особо серьёзных случаях возможно применение ядерных нейролептиков типа "Ярса" и "Сармата".
Накануне на признаки русофобии в европейских элитах указал глава МИД РФ. Подробности в публикации Совершённый нацистами геноцид народов СССР таковым признают не скоро – Лавров
 
НовостиРоссияЕвропаЭммануэль МакронСовбезДмитрий Медведев"Орешник"РусофобияэлитаполитикаУрсула фон дер ЛяйенСаакашвилиВладимир ЗеленскийКаллас КаяАлександр СтуббКир СтармерБритания
 
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