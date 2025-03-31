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Медведев рассказал о симптомах и лечении русофобии

Медведев рассказал о симптомах и лечении русофобии - 31.03.2025 Украина.ру

Медведев рассказал о симптомах и лечении русофобии

Маниакальные и депрессивные стадии русофобии у значительной части европейских политиков, а также методы их лечения изложил в своём телеграм-канале 31 марта зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

2025-03-31T11:19

2025-03-31T11:19

2025-03-31T11:19

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"Значительная часть европейских политиков заболела русоманией (она же русофобия) в острой форме. Эта психическая патология возникает на почве биполярного аффективного преувеличения воздействия России на жизнь Европы и европейцев", - констатировал зампред российского Совбеза.Он отметил, что эта патология обычно состоит из двух чередующихся стадий - маниакальной и депрессивной.Депрессивная стадия в его описании характеризуется меланхолией, упадком душевных и физических сил, расстройством пищевого поведения, а также ипохондрией и членовредительством.Он также указал на методы излечения опасного недуга.Накануне на признаки русофобии в европейских элитах указал глава МИД РФ. Подробности в публикации Совершённый нацистами геноцид народов СССР таковым признают не скоро – Лавров

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новости, россия, европа, эммануэль макрон, совбез, дмитрий медведев, "орешник", русофобия, элита, политика, урсула фон дер ляйен, саакашвили, владимир зеленский, каллас кая, александр стубб, кир стармер, британия