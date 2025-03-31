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Трамп сильно раздражен поведением Зеленского - Пушков

Трамп сильно раздражен поведением Зеленского - Пушков - 31.03.2025 Украина.ру

Трамп сильно раздражен поведением Зеленского - Пушков

Президент США Дональд Трамп сильно раздражен поведением и действиями Владимира Зеленского. Таким мнением поделился в телеграм-канале сенатор РФ Алексей Пушков

2025-03-31T11:00

2025-03-31T11:00

2025-03-31T11:29

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"Трамп обещал Зеленскому "проблемы, большие, большие проблемы", если он попытается отказаться от сделки по редкоземам или изменить ее в свою пользу. "Он хочет стать членом НАТО. Но он никогда не должен был стать членом НАТО и он это понимает", - заявил Трамп. Тон президента США также не оставляет сомнений, что он сильно раздражен маневрами Зеленского", - написал Пушков.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Его попросили удалиться из Белого дома после перепалки.На прошлой неделе украинские СМИ сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные" линии, согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.Подробнее о требовании администрации американского президента контроля над экономикой Украины - в материале Егора Леева США ужесточили требования, а украинцы предполагают тянуть. Главное на Украине на утро 29 марта на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, вашингтон, алексей пушков, нато, ес