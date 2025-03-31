Трамп сильно раздражен поведением Зеленского - Пушков - 31.03.2025 Украина.ру
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Трамп сильно раздражен поведением Зеленского - Пушков
Трамп сильно раздражен поведением Зеленского - Пушков - 31.03.2025 Украина.ру
Трамп сильно раздражен поведением Зеленского - Пушков
Президент США Дональд Трамп сильно раздражен поведением и действиями Владимира Зеленского. Таким мнением поделился в телеграм-канале сенатор РФ Алексей Пушков
2025-03-31T11:00
2025-03-31T11:29
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"Трамп обещал Зеленскому "проблемы, большие, большие проблемы", если он попытается отказаться от сделки по редкоземам или изменить ее в свою пользу. "Он хочет стать членом НАТО. Но он никогда не должен был стать членом НАТО и он это понимает", - заявил Трамп. Тон президента США также не оставляет сомнений, что он сильно раздражен маневрами Зеленского", - написал Пушков.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Его попросили удалиться из Белого дома после перепалки.На прошлой неделе украинские СМИ сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные" линии, согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.Подробнее о требовании администрации американского президента контроля над экономикой Украины - в материале Егора Леева США ужесточили требования, а украинцы предполагают тянуть. Главное на Украине на утро 29 марта на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, вашингтон, алексей пушков, нато, ес
Новости, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вашингтон, Алексей Пушков, НАТО, ЕС

Трамп сильно раздражен поведением Зеленского - Пушков

11:00 31.03.2025 (обновлено: 11:29 31.03.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Президент США Дональд Трамп сильно раздражен поведением и действиями Владимира Зеленского. Таким мнением поделился в телеграм-канале сенатор РФ Алексей Пушков
"Трамп обещал Зеленскому "проблемы, большие, большие проблемы", если он попытается отказаться от сделки по редкоземам или изменить ее в свою пользу. "Он хочет стать членом НАТО. Но он никогда не должен был стать членом НАТО и он это понимает", - заявил Трамп. Тон президента США также не оставляет сомнений, что он сильно раздражен маневрами Зеленского", - написал Пушков.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Его попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
На прошлой неделе украинские СМИ сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные" линии, согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.
Подробнее о требовании администрации американского президента контроля над экономикой Украины - в материале Егора Леева США ужесточили требования, а украинцы предполагают тянуть. Главное на Украине на утро 29 марта на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВашингтонАлексей ПушковНАТОЕС
 
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