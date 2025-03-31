https://ukraina.ru/20250331/1062165733.html

Вербовщик "Азова"* оказался причастен к покушению на Соловьева: его срок ареста продлен

Вербовщик "Азова"* оказался причастен к покушению на Соловьева: его срок ареста продлен - 31.03.2025 Украина.ру

Вербовщик "Азова"* оказался причастен к покушению на Соловьева: его срок ареста продлен

Московский суд продлил арест вербовщику "Азова"*, который оказался причастен к покушению на журналиста и телеведущего Владимира Соловьева. Об этом 31 марта написал Телеграм-канал Mash

2025-03-31T11:21

2025-03-31T11:21

2025-03-31T11:21

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По информации издания, речь идет о тридцатилетнем Павле Г., который поддерживает террористическую организацию с 2014 года и является участником "спящей" ячейки в Москве и Московской области. Mash утверждает, что обвиняемому продлили срок ареста на два месяца.В публикации Телеграм-канала отмечается, что мужчина в период с 2019 по 2022 год выезжал на Украину для консультаций с командиром взвода батальона, по просьбе которого собирал данные о дислокации подразделений ВС РФ в зоне боевых действий, их вооружении и личном составе. Павел Г. также выходил на связь с российскими военными и уговаривал их вступить в ВСУ, а с 2023 года арестованный проводил у себя дома встречи, на которых убеждал знакомых вступить в "Азов"*, уточнили авторы Mash."В 2022 году Паша Г. переводил деньги лидеру террористической организации NS/WP Crew Андрею Пронскому. Который обвиняется в покушении на убийство журналиста Владимира Соловьева по заданию СБУ. Также из достижений вербовщика: любовь к ФК "Локомотив" и членство в группировке "АлкоЛоко", — написал Телеграм-канал. Ранее суд приговорил 23 "азовцев"* к длительному лишению свободы.* Запрещенная в РФ террористическая организация.

https://ukraina.ru/20250328/1062107233.html

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новости, россия, москва, московская область, владимир соловьев, "азов", вооруженные силы украины, сбу