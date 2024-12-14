https://ukraina.ru/20241214/1059645839.html

Ожидание "Орешника" и мобилизации детей. Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте

Ожидание "Орешника" и мобилизации детей. Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте - 14.12.2024 Украина.ру

Ожидание "Орешника" и мобилизации детей. Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте

На текущей неделе украинские военные и эксперты чаще всего обсуждали вероятность удара "Орешником" в ответ на новые удары ATACMS по старой территории РФ, мобилизацию 18-летних и перспективы удержания Покровска, к которому подошла российская армия.

2024-12-14T07:07

2024-12-14T07:07

2024-12-14T07:07

эксклюзив

украина

"орешник"

мобилизация

покровск/красноармейск

эксперты

atacms

алексей арестович

юрий бутусов

курахово

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Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский призывает население не опасаться "Орешника", утверждая, что это оружие больше психологическое. "Они хотят, чтобы мы, перепробовав на себе всё, что у них было, вдруг начали дико бояться этого "Орешника", и они использовали его как психологическое оружие, а не баллистическое. Значит ли это, что не нужно бояться? Вовсе нет. Нет смысла бояться больше обычного", - увещевает население депутат партии Зеленского. Его слова точь-в-точь копируют заявление Пентагона, который тоже на днях призывал украинцев просто не бояться никаких новых видов оружия.Украинский телеграм-канал "Рубикон" все же допускает, что массированные удары "Орешником" могут в ближайшее время быть нанесены по полигонам с большим количеством личного состава, военным городкам, крупным военным заводам, оснащённых подземными цехами или подземными командными пунктами.Украинские паблики пишут, что в ближайшие дни "Орешника" можно не ждать, так как не было оповещения по системе NOTAM, а вот в период с 16 по 21 декабря его могут применить.На фоне призывов западных партнеров вновь снизить возраст мобилизации до 18 лет украинские эксперты стали активнее "прогревать" эту тему, подготавливая общество к этому непопулярному решению. В четверг 12 декабря на конференции в Киеве Любовь Шипович, представительница фонда Dignitas, сотрудничающая с Минобороны Украины, заявила, что к войне нужно готовить даже детей. "Те, за кого мы выходили в 2013 г. на Майдан, чтобы нашим детям лучше жилось, чтобы наши дети жили в Европе, эти дети сейчас гибнут. Те, кому было 11, 12 лет на Майдане, эти ребята сейчас воюют и гибнут. Поэтому сегодняшним детям, возможно, тоже придётся встать в ряды ВСУ, поэтому лучше им быть подготовленными", - утверждает Шипович. Суть её людоедского высказывания сводится к тому, что дети, чтобы жить в Европе, должны сначала погибнуть.По ее словам, на фронте ощущается катастрофическая нехватка людей, а в учебных центрах ВСУ много мобилизованных в возрасте старше 50 лет. Но в связи с такой ситуацией она приходит к выводу о необходимости мобилизации женщин. Украинский телеграм-канал "Легитимный" пишет, что Офис президента готовит масштабную медийную кампанию по продвижению мобилизации 18-летних."Для общества готовят несколько разных медиакампаний с разными нарративами. Будут убеждать, что мобилизация молодежи будет только в "элитные-технологические" подразделения, что срок обязательного обучения в учебках 5-6 месяцев, что первые полгода их не смогут отправлять в штурмовые подразделения, что они будут иметь "исключительное право демобилизации" через 2-3 года службы и тд. . Всё это будет ложью, для того, чтобы сгладить негатив и панику в массах", - сообщает "Легитимный".Главред издания "Цензор" Юрий Бутусов винит нехватку людей и просчеты украинского командования в продвижении русских под Покровском. По его словам, Украина потратила десятки миллионов на на строительство там укреплений, но ВС РФ взяли их без боя, так как их некому было защищать. "Теперь ключевой в тактическом отношении укрепрайон уже захватил противник, без боя. Зашел туда раньше, чем военное командование направило туда хотя бы одного человека. В результате потрачены десятки миллионов, и весь этот укрепрайон наше командование подарило российским войскам", —жалуется Бутусов. Также, по его словам, в этом районе в ВСУ царит хаос в управлении войсками и наблюдается крайне низкая степень координации между подразделениями.Военнослужащий ВСУ Денис Ярославский утверждает, что при строительстве укреплений изначально расчет делался на то, что их захватят россияне. "Расчет тех, кто крал на фортификациях, был именно на то, что территории будут оккупированы, а там все можно будет списать, и это сработало", — рассказывает Ярославский.Военнослужащий ВСУ из "Айдара"* Станислав Бунятов в четверг 12 декабря сообщил, что российские ДРГ уже заходят на южные окраины Покровска, который имеет критическое значение для украинской экономики, так как там находится основная шахта по добыче коксующего угля.Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович** уверен, что ВС РФ под Покровском уже не остановить. По его словам, даже Наполеноу не удалось бы в такой ситуации выровнять положение, а главком ВСУ Александр Сырский – точно не Наполеон, говорит Арестович.Военный эксперт Олег Стариков также прогнозирует, что еще до Нового года ВСУ вынуждены будуть уйти из Курахово, где они попали в оперативное окружение. "По той логике, темпам ведения боевых действий и тому, что мы не можем перехватить стратегическую инициативу, можно прогнозировать, что мы отойдем из Курахово и всего кураховского направления на запад. Это можно прогнозировать, и это произойдет, я так думаю, до конца года", - заявил Стариков.Под конец года в украинских пабликах и соцсетях стали даже делать ставки, какой город Украина успеет потерять или удержать до Нового года. Курахово, например, все пользователи считают уже потерянным, относительно городов Часов Яр и Торецк мнения разделились, но большинство пользователей уверены, что до 1 января ВСУ смогут еще удержать Покровск и Суджу в Курской области.* запрещённая в РФ террористическая организация** внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Российские военные ударили по энергетике Украины в ответ на атаку ATACMS на Таганрог — МО РФ

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