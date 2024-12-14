https://ukraina.ru/20241214/1059646353.html

Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона

Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона - 14.12.2024 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона

Линия боевого соприкосновения прирастает новыми "горячими точками", о названии и существовании которых еще совсем недавно мало кто слышал. Это ряд населенных пунктов на Донбасском и Харьковском направлениях.

2024-12-14T06:20

2024-12-14T06:20

2024-12-14T06:20

эксклюзив

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украина

купянск

богдан хмельницкий

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нато

т-80

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Основательно зашевелился фронт на южном участке (Херсонская и Запорожская области), упорные бои продолжаются под Курском, боестолкновения завязались в приграничье Сумщины.Один из ключевых и важных городов на пути продвижения российской армии - Покровск (Красноармейск). Именно этот город, вокруг которого всю неделю идут упорные бои, даст возможность нашей армии не только выйти к границам Днепропетровской области, нарушить снабжение военными грузами Часова Яра и Константиновки, но и поставить на колени крупнейшие сталелитейные заводы Украины в Кривом Роге, оставив их без высококачественного коксующегося угля. И это как минимум. Если внимательно взглянуть на карту, то становится понятно — Покровск пытаются взять в "клещи".Продвижение российских войск на данном направлении демонстрирует планомерное развитие наступательной операции. Взятие под контроль села Шевченко и движение в сторону Песчаного создает условия для охвата Покровска с нескольких направлений. К тому же, огневой контроль над трассой Селидово — Покровск и нарастающая активность штурмовых подразделений в районах населенных пунктов Даченское и Новотроицкое усиливает давление на резервные линии обороны ВСУ.По данным Минобороны РФ, группировка войск "Центр", в зону ответственности которой входит и Покровское направление, за минувшие сутки нанесла поражение формированиям четырех бригад ВСУ и отразила десять контратак. Потери противника составили более 555 бойцов, бронетехника и артиллерия, в том числе поставленные странами НАТО.Прошедшая неделя отмечена ожесточенными боями на подступах к Курахово и в самом городе. Освобожден населенный пункт Желтое. Штурмовые отряды заняли всю территорию высотной застройки до горсовета, российский триколор уже развевается над элеватором, бывшим важным узлом обороны противника. Военкоры с Кураховского направления рассказывают, что слякоть и выпавший мокрый снег, который превратил в кашу и без того размытые дороги и тропы, не дает украинским подразделениям выйти из окружения в районе Успеновки на технике. Её приходится бросать и брести по грязи пешком под плотным огнем нашей артиллерии. Говорить о практически закрывшемся выходе через коридор в районе Успеновки стало возможным после того, как штурмовикам ВС РФ сегодня удалось взять крупный опорный пункт на этом участке ЛБС.Стоит отметить, что положение ВСУ в самом Курахове также близко к критическому. Российская армия уже выбила противника из центральной части города. Штурмовики концентрируют необходимые силы для атаки промышленной зоны Кураховской ТЭС. Войска группировки войск "Юг" продолжают продвижение в глубину обороны противника. продолжается.По мнению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, российское наступление на Херсон может начаться в ближайшее время. Окраины Херсона на правом берегу Днепра можно разглядеть даже без бинокля. Российская армия два года назад ушла оттуда, чтобы избежать потерь, но теперь, похоже, намерена вернуть город. И в ожидании такого штурма украинские войска предпринимают различные меры для обороны.Здесь есть и такой нюанс — ВСУ не оставляют планов наступления на этом направлении. И планам этим уже два года. В итоге же ВСУ уткнулись в глухую оборону. И вместо рывка на Крым через Перекоп они только и смогли, что высадить десант в районе Крынок, за которые бились долгое время, потеряли тысячи бойцов и в итоге ушли восвояси.Наступление ВСУ в Херсонской области в направлении Крыма можно назвать полной утопией. У нас там ещё два года назад выстроено три рубежа обороны, которые ни на кривой козе, ни на натовском танке не проедешь. В Генштабе предполагали удар ВСУ на этом направлении, поэтому подготовили объекты фортификации.Это серьёзные позиции с эшелонированными рубежами. Это не просто минные поля и бетонные “зубы дракона”, а система защиты с задействованием артиллерии и авиации для полной блокировки путей подхода противника. Пытаться здесь пробиться — самоубийственная идея. И вот, заметьте, командование ВСУ сюда и не суется, а пытается найти обходные манеры, но их не так уж и много.А Херсон мы обязательно освободим. Это не бравада, а реальность объективной ситуации, когда ВСУ уже не в состоянии удерживать этот участок фронта. Конечно, нам ещё нужен выход на Запорожском направлении, но и там всё складывается в пользу российской армии.Части и подразделения группировки войск "Север" совершили бросок и вошли на территорию Сумской области Украины. Пока заход штурмовых отрядов и групп выглядит как разведка боем с целью наметить основные направления движения для последующего окружения украинской группировки в Курской области и, вероятно, движения вглубь Сумщины.Об этой возможности уже не раз говорили военные эксперты. Правда, в качестве приоритетного рассматривался удар не со стороны Плёхово, а со стороны Глушковского района, где до трассы Сумы (Украина) — Суджа (Курская область) минимальное расстояние. Там расположен населенный пункт Юнаковка. И вот перерезание со стороны Глушковского района может дать значимый эффект. То есть вся группировка противника оказывается без снабжения.Однако в том районе сосредоточены и самые крупные силы ВСУ, поэтому совершить прорыв и перерезать трассу будет очень непросто. Для решения такой задачи, по мнению авторитетных экспертов, должна быть задействована и довольно многочисленная группировка российских войск, обеспеченная воздушным прикрытием и поддержанная артиллерией. Тогда можно говорить о результате, который нас устроит — отрезать силы ВСУ в Курской области от Сумской. Но в данный момент, заход на территорию Украины — это удар под дых сторонникам войны на Западе. С потерями территорий „старой “линии ЛБС они уже как-то свыклись, но Сумы и прямая дорога на Киев — это путь к катастрофе.На Харьковском направлении всю неделю продолжались боевые действия с нарастающим характером. Купянский участок: западная группировка наносит удары по позициям противника на севере Купянска и в южной части города, район Глушковка. Наши штурмовые и десантные подразделения закрепляются на западном берегу реки Оскол в районе села Сеньково.Также наши части продвигаются вдоль лесополосы до н. п. Новоплатоновка. За минувшие дни в районе Лозовой противник попал в огневой мешок. Там идет сейчас планомерное уничтожение противника, который еще держится на этом участке. Усилились наши наступательные действия на восточной окраине Купянска. В районе Первомайского зафиксировано расширение зоны контроля российской армии.В Волчанске и под Липцами идут позиционные бои, российские штурмовики под Волчанском фактически завершают зачистку восточной части города. Впереди — правый берег реки Волчьей, где противник еще держится.Любопытный момент касаемо Харькова. Продолжается идеологическая и информационная обработка местного населения. Буквально в каждом информационном ресурсе Харькова и области появляются пространные материалы о харьковчанах, которые помогают „оккупантам “. В частности, заочно к высшей мере „пожизненное заключение “за измену родине (Украине) приговорен бывший глава администрации Купянска. Всю весну и лето он помогал российской армии, полностью поддерживал РФ. Он успел покинуть Купянск еще осенью 2022 года. Такие заочные вынесения приговора сейчас буквально заполонили все харьковские информационные ресурсы.По последней официальной сводке Минобороны РФ, дроноводы группировки "Запад" поразили технику и личный состав бронегруппы ВСУ в Харьковской области. "Боевики ВСУ предприняли попытку атаки на позиции российских военнослужащих силами бронегруппы на танке Т-80 при поддержке БМП-1У „Шквал “. Танк и боевая машина пехоты противника были остановлены подрывом на мине. Экипажи противника бросили бронемашины, ожидая эвакуации. В это время перемещение бронегруппы зафиксировали операторы разведывательных квадрокоптеров группировки „Запад “. Танк, БМП и живая сила националистов были уничтожены точными ударами БПЛА", — добавили в МО РФ.И еще одна, на мой взгляд, важная особенность. Теперь уже бывшие солдаты украинской армии не просто добровольно сдаются в плен российским военным, но и выражают желание воевать в армии РФ против бывших сослуживцев. Вернее, против киевского режима Владимира Зеленского. Сейчас существует два подразделения, в которых служат бойцы, в прошлом призванные в ВСУ. Это батальон имени Богдана Хмельницкого и батальон имени Максима Кривоноса.Батальон имени Богдана Хмельницкого, в состав которого вошли бывшие украинские военнопленные, был создан ещё в феврале прошлого года и вошел в российское оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад". Его численность составляла порядка 200 человек.Все бойцы после соответствующих проверок получили российское гражданство, после чего приняли военную присягу и прошли обучение в российских учебных центрах. Потом их отправили на передовую, где они проявили себя смелыми и отважными воинами.Ещё одно подразделение из числа бывших украинских военнопленных — батальон имени Максима Кривоноса. Его численность также составляет более 200 человек, при этом желающих проходить службу в российской армии гораздо больше, так что батальон постоянно пополняется. Сейчас это соединение, названое в честь соратника Богдана Хмельницкого, воевавшего против Речи Посполитой, сражается на Красноармейском (Покровском) направлении. Подразделение находится в оперативном подчинении российского военного командования группировки войск "Центр".По отзывам российских военных, бывшие украинские солдаты, среди которых есть и офицеры, грамотно ведут боевые действия, проявляют настоящий героизм и отвагу. Утверждается, что никакого особого надзора за такими "новобранцами" нет, они действуют, как обычные российские бойцы.Никакие они не хохлы, это обычные русские мужики, которые родились и выросли в Донбассе, в областях юга-востока Украины, которые всегда были пророссийскими. Я сам родился и вырос в Харькове, у меня там осталось много друзей и знакомых. Это русские люди по своему менталитету, которые никогда не принимали националистические идеи Западной Украины.То, что их загребли ряды ВСУ — не их вина, это их беда. Поэтому при первой возможности они и сдаются в плен, чтобы перейти на сторону своих. И просятся на военную службу в составе российской армии, чтобы защищать свою родину, а не киевский режим.Берут в состав добровольческих батальонов имени Богдана Хмельницкого и Максима Кривоноса далеко не всех военнопленных ВСУ. Одно из условий — добровольная сдача в плен, выход на российских военных через волну „Волги “, чтобы заявить о своих намерениях. Есть достаточно строгая проверка по разным базам данных, в том числе и через соцсети. Бывшие уголовники или пропагандисты националистических идей в состав российской армии точно не проскочат. Да, есть проверка и в ходе боевых действий, но те, кто прошел испытание, сомнений не вызывают. И хохлами их никто не называет, даже если у кого-то украинская фамилия. В составе этих подразделений есть не только опытные, как говорится, матерые мужики, но немало и молодежи. Богатый военный опыт в рядах армии РФ этому только поможет.Читайте также: Полковник Геннадий Алехин: Россия под Покровском готовится "конфисковать" у ВСУ нереально важную шахту

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украина

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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эксклюзив, россия, украина, купянск, богдан хмельницкий, владимир сальдо, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, т-80