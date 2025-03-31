https://ukraina.ru/20250331/1062165044.html
Украина предложила отсрочить президентские выборы из-за "нехватки времени"
Украина предложила отсрочить президентские выборы из-за "нехватки времени" - 31.03.2025 Украина.ру
Украина предложила отсрочить президентские выборы из-за "нехватки времени"
Властям Украины нужно "намного больше времени" на подготовку выборов президента после отмены военного положения, чем прописано в законодательстве. Об этом в интервью изданию "Украинская правда" 31 марта заявил глава ЦИК (Центральной избирательной комиссии) страны Олег Диденко
2025-03-31T11:08
2025-03-31T11:08
2025-03-31T11:08
новости
выборы
украина
олег диденко
владимир зеленский
цик
президентские выборы
президент
президент украины
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По его словам, украинские власти хотят внести изменения в законодательство, чтобы отсрочить проведение президентских выборов после окончания военного положения в стране. Стоит отметить, что по нынешним законам Украины, ЦИК должна в течение месяца после окончания военного положения объявить парламентские выборы, которые состоятся через 60 дней, и президентские — через 90.Он утверждает, что по такой позиции ЦИК "есть консенсус в обществе и среди политиков"."Нам нужно гораздо больше времени для подготовки послевоенных выборов. У нас очень много вызовов. Нам нужно принять закон об особенностях проведения послевоенных выборов. И в зависимости от того, что в этом законе предусматривается, можно будет более конкретно говорить о сроках", — подчеркнул глава украинской ЦИК. Накануне издание The Economist со ссылкой на правительственные источники на Украине написало, что сейчас идет серьезная подготовка к баллотированию Владимира Зеленского на второй срок. По данным источников, выборы планируются провести в начале июля.По мнению авторов публикации, украинский политик таким образом попытается застать соперников врасплох, проведя быструю кампанию, надеясь, что сжатые сроки позволят ему баллотироваться без серьезных оппонентов.В то же время разговоры о том, кто будет представлять ряд кандидатов на президентских выборах Украины, идут до сих пор. В интервью изданию Украина.ру об этом рассуждал политолог Михаил Павлив. Подробности в публикации Павлив раскрыл, от чего зависит, будет ли Зеленский участвовать в украинских выборах.
https://ukraina.ru/20250331/1062162787.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, выборы, украина, олег диденко, владимир зеленский, цик, президентские выборы, президент, президент украины
Новости, выборы, Украина, Олег Диденко, Владимир Зеленский, ЦИК, президентские выборы, президент, президент Украины
Украина предложила отсрочить президентские выборы из-за "нехватки времени"
Властям Украины нужно "намного больше времени" на подготовку выборов президента после отмены военного положения, чем прописано в законодательстве. Об этом в интервью изданию "Украинская правда" 31 марта заявил глава ЦИК (Центральной избирательной комиссии) страны Олег Диденко
По его словам, украинские власти хотят внести изменения в законодательство, чтобы отсрочить проведение президентских выборов после окончания военного положения в стране. Стоит отметить, что по нынешним законам Украины, ЦИК должна в течение месяца после окончания военного положения объявить парламентские выборы, которые состоятся через 60 дней, и президентские — через 90.
"Достаточно ли этого месяца для подготовки выборов? Если мы говорим о голосовании, которое будет демократическим и будет соответствовать стандартам, то, пожалуй, что нет. Все это понимают. Из-за влияния полномасштабной войны мы нуждаемся в корректировке этих процедур", — считает Диденко.
Он утверждает, что по такой позиции ЦИК "есть консенсус в обществе и среди политиков".
"Нам нужно гораздо больше времени для подготовки послевоенных выборов. У нас очень много вызовов. Нам нужно принять закон об особенностях проведения послевоенных выборов. И в зависимости от того, что в этом законе предусматривается, можно будет более конкретно говорить о сроках", — подчеркнул глава украинской ЦИК.
Накануне издание The Economist со ссылкой на правительственные источники на Украине написало
, что сейчас идет серьезная подготовка к баллотированию Владимира Зеленского
на второй срок. По данным источников, выборы планируются провести в начале июля.
По мнению авторов публикации, украинский политик таким образом попытается застать соперников врасплох, проведя быструю кампанию, надеясь, что сжатые сроки позволят ему баллотироваться без серьезных оппонентов.
В то же время разговоры о том, кто будет представлять ряд кандидатов на президентских выборах Украины, идут до сих пор. В интервью изданию Украина.ру об этом рассуждал политолог Михаил Павлив. Подробности в публикации Павлив раскрыл, от чего зависит, будет ли Зеленский участвовать в украинских выборах.