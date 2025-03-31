Украина предложила отсрочить президентские выборы из-за "нехватки времени" - 31.03.2025 Украина.ру
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Украина предложила отсрочить президентские выборы из-за "нехватки времени"
Украина предложила отсрочить президентские выборы из-за "нехватки времени" - 31.03.2025 Украина.ру
Украина предложила отсрочить президентские выборы из-за "нехватки времени"
Властям Украины нужно "намного больше времени" на подготовку выборов президента после отмены военного положения, чем прописано в законодательстве. Об этом в интервью изданию "Украинская правда" 31 марта заявил глава ЦИК (Центральной избирательной комиссии) страны Олег Диденко
2025-03-31T11:08
2025-03-31T11:08
новости
выборы
украина
олег диденко
владимир зеленский
цик
президентские выборы
президент
президент украины
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По его словам, украинские власти хотят внести изменения в законодательство, чтобы отсрочить проведение президентских выборов после окончания военного положения в стране. Стоит отметить, что по нынешним законам Украины, ЦИК должна в течение месяца после окончания военного положения объявить парламентские выборы, которые состоятся через 60 дней, и президентские — через 90.Он утверждает, что по такой позиции ЦИК "есть консенсус в обществе и среди политиков"."Нам нужно гораздо больше времени для подготовки послевоенных выборов. У нас очень много вызовов. Нам нужно принять закон об особенностях проведения послевоенных выборов. И в зависимости от того, что в этом законе предусматривается, можно будет более конкретно говорить о сроках", — подчеркнул глава украинской ЦИК. Накануне издание The Economist со ссылкой на правительственные источники на Украине написало, что сейчас идет серьезная подготовка к баллотированию Владимира Зеленского на второй срок. По данным источников, выборы планируются провести в начале июля.По мнению авторов публикации, украинский политик таким образом попытается застать соперников врасплох, проведя быструю кампанию, надеясь, что сжатые сроки позволят ему баллотироваться без серьезных оппонентов.В то же время разговоры о том, кто будет представлять ряд кандидатов на президентских выборах Украины, идут до сих пор. В интервью изданию Украина.ру об этом рассуждал политолог Михаил Павлив. Подробности в публикации Павлив раскрыл, от чего зависит, будет ли Зеленский участвовать в украинских выборах.
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новости, выборы, украина, олег диденко, владимир зеленский, цик, президентские выборы, президент, президент украины
Новости, выборы, Украина, Олег Диденко, Владимир Зеленский, ЦИК, президентские выборы, президент, президент Украины

Украина предложила отсрочить президентские выборы из-за "нехватки времени"

11:08 31.03.2025
 
© cvk.gov.ua
© cvk.gov.ua
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Властям Украины нужно "намного больше времени" на подготовку выборов президента после отмены военного положения, чем прописано в законодательстве. Об этом в интервью изданию "Украинская правда" 31 марта заявил глава ЦИК (Центральной избирательной комиссии) страны Олег Диденко
По его словам, украинские власти хотят внести изменения в законодательство, чтобы отсрочить проведение президентских выборов после окончания военного положения в стране. Стоит отметить, что по нынешним законам Украины, ЦИК должна в течение месяца после окончания военного положения объявить парламентские выборы, которые состоятся через 60 дней, и президентские — через 90.
"Достаточно ли этого месяца для подготовки выборов? Если мы говорим о голосовании, которое будет демократическим и будет соответствовать стандартам, то, пожалуй, что нет. Все это понимают. Из-за влияния полномасштабной войны мы нуждаемся в корректировке этих процедур", — считает Диденко.
Он утверждает, что по такой позиции ЦИК "есть консенсус в обществе и среди политиков".
"Нам нужно гораздо больше времени для подготовки послевоенных выборов. У нас очень много вызовов. Нам нужно принять закон об особенностях проведения послевоенных выборов. И в зависимости от того, что в этом законе предусматривается, можно будет более конкретно говорить о сроках", — подчеркнул глава украинской ЦИК.
Накануне издание The Economist со ссылкой на правительственные источники на Украине написало, что сейчас идет серьезная подготовка к баллотированию Владимира Зеленского на второй срок. По данным источников, выборы планируются провести в начале июля.
По мнению авторов публикации, украинский политик таким образом попытается застать соперников врасплох, проведя быструю кампанию, надеясь, что сжатые сроки позволят ему баллотироваться без серьезных оппонентов.
09:33
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В то же время разговоры о том, кто будет представлять ряд кандидатов на президентских выборах Украины, идут до сих пор. В интервью изданию Украина.ру об этом рассуждал политолог Михаил Павлив. Подробности в публикации Павлив раскрыл, от чего зависит, будет ли Зеленский участвовать в украинских выборах.
 
НовостивыборыУкраинаОлег ДиденкоВладимир ЗеленскийЦИКпрезидентские выборыпрезидентпрезидент Украины
 
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