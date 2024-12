https://ukraina.ru/20241213/1059647383.html

Прекратить военную помощь, но оставить окно возможностей. Что Трамп собирается предложить Киеву

Избранный президент США Дональд Трамп регулярно демонстрирует несогласие с нынешним курсом Вашингтона в отношении Украины, однако на деле даёт понять, что с высокой долей вероятности продолжит дело своего предшественника

В свои последние недели у власти действующая американская администрация пытается сделать максимум возможного для Украины. Ещё осенью нынешний президент США Джо Байден распорядился передать Киеву всю ранее одобренную для него сумму, и не далее как 12 декабря одобрил очередной – уже 72-й по счёту – пакет военной помощи Украине на сумму $ 500 млн.Он включает системы Javelin, БПЛА и различные противодроновые средства, боеприпасы для HIMARS и артиллерии (калибром 155 мм и 105 мм), высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, противоминные и лёгкие тактические транспортные средства, оборудование для биологической, химической, радиологической и ядерной защиты.Высокопоставленный чиновник действующей администрации сообщил CNN, что до середины января, т. е. до смены власти, Вашингтон намерен передать Киеву сотни тысяч снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники. По его словам, Белый дом вкладывает ресурсы в то, чтобы доставить Украине "огромные партии вооружений" в рамках ранее объявленной военной помощи, а руководит этими усилиями советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, который месяц назад поручил главе Пентагона Ллойду Остину ускорить поставки.Демократы так торопятся, поскольку Трамп пообещал, что после его возвращения к власти Киев может не рассчитывать на поддержку в нынешних объёмах, соответственно, нужно успеть вооружить ВСУ до того момента. Более того, республиканцы уже начали закручивать гайки на разных направлениях.В тот же день, 12 декабря, палата представителей одобрила проект оборонного бюджета США на 2025 год, вычеркнув из него пункт о ленд-лизе для Украины, позволявший передавать оружие быстро и без бюрократических препятствий. За проголосовал 281 конгрессмен, против – 140 (124 демократа и 16 республиканцев). Посольство Украины в США активно выступало за сохранение этого механизма, хотя за всё время действия с 9 мая 2022 года он не был применён ни разу. К тому же закон о ленд-лизе США для Украины истёк 30 сентября 2023 года."Ленд-лиз — некий страховочный механизм, который позволяет оказывать помощь, обходя законодательную власть. Если США от него откажутся, то снизится гибкость возможных вариантов оказания помощи, которые остаются в распоряжении президента, Пентагона и исполнительной власти в целом", — пояснил научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.Как уточнял госсекретарь США Энтони Блинкен, поставки Киеву осуществляются путем расходования средств на текущих счетах Пентагона, прямых поставок и других механизмов.Проект оборонного бюджета теперь должен утвердить сенат, после чего он отправится на подпись президенту.От сената же зависит, возглавит ли ФБР предложенный Трампом кандидат – Кэш Патель. Если да, то для Киева это будет не лучшая новость, поскольку он всерьёз намерен провести расследование о расходовании средств, выделенных Соединёнными Штатами Владимиру Зеленскому.Ему, как подчёркивает Патель, верить нельзя – из-за его недостоверных заявлений, в частности об атаке ВС РФ на Польшу, хотя в действительности упавшая на территории страны ракета была украинской.Однако потенциальному директору ФБР нужно быть готовым к тому, что найти концы будет крайне сложно, и не факт, что Бюро их найдёт. Во-первых, не все ресурсы, переданные Киеву, зафиксированы в отчётах, как выяснилось в ходе проверок Пентагона. Во-вторых, при подсчёте военной помощи неоднократно допускались ошибки. В частности, в 2023 году аудитор Пентагона выявил, что сумма в 2022 и 2023 финансовых годах была завышена на $6,2 млрд (объяснили это тем, что при подсчётах учитывалась стоимость производства оружия, которое поступит на замену поставляемого ВСУ, а не того, что ей уже фактически отправили), а в июне 2024-го обнаружил ещё завышение цен на $1,9 млрд.Если добавить к ним ошибки, выявленные Американской счётной палатой, то в общей сложности сумма достигает $8,2 млрд. Кроме того, часть вооружений, предназначенных для ВСУ, впоследствии обнаружили в разных концах мира: на Ближнем Востоке, в Африке, Мексике.Информационная война в современном мире имеет не меньшее значение, чем непосредственно на поле боя, и здесь для Киева новости тоже не из приятных. Трамп решил поставить во главе одного из крупнейших международных вещателей – радио "Голос Америки"* – журналистку Кэри Лейк, выступающую против поддержки Украины.Помощь Киеву она считает вливанием денег в бесконечную войну, поэтому призывала проголосовать на президентских выборах за Трампа, который, по её мнению, может быстро положить конец конфликту после возвращения к власти. Лейк уверена, что для завершения этого кризиса США должны, помимо прекращения финансирования Украины, "свести вместе Зеленского и Путина" со словами: "придите к миру, он нам нужен".Трамп объявил, что Лейк будет работать совместно с Агентством США по глобальным медиа (имя руководителя которого он назовёт в ближайшее время), чтобы гарантировать, что американские ценности свободы и независимости будут транслироваться по всему миру честно и точно, в отличие от тех СМИ, которые распространяют фейки. Вероятно, в этом контексте на радиостанции, вещающей в десятках стран, сменится и риторика по Украине: если Байден утверждает, что поддержка Киева отвечает национальным интересам США, то Трамп с этим категорически не согласен.Накануне в интервью журналу Time избранный президент назвал глупым решение Зеленского о нанесении ударов американским оружием вглубь территории РФ, принятое, по его мнению, с одобрения Байдена.Такими атаками США обостряют и усугубляют ситуацию, считает Трамп.В политических кругах критика будет воспринята как проявление недовольства украинским лидером со стороны будущего президента США, едва ли не как "чёрная метка" и приглашение к отставке, пишет украинское издание "Страна.ua". В последнее время эксперты и блогеры, критикующие Зеленского, в качестве универсальной отмазки начали говорить, что делают это по заданию Трампа, отмечают журналисты.При этом Трамп ушёл от прямого ответа на вопрос, сократит ли он военную, гуманитарную и разведывательную помощь Украине в случае её отказа от мирного соглашения, которое он намерен предложить."Причина, по которой я не хочу говорить вам об этом, в том, что, как переговорщик, я начинаю с очень хорошего плана, но как только начинаю раскрывать детали, этот план практически теряет свою ценность", — сказал он.А вот европейские чиновники считают, что у Трампа попросту нет чёткого плана по Украине. Собственно поэтому ничего конкретного он и не говорит. Более того, следующий президент США ещё не задумывался серьёзно над этим вопросом и пока не поддерживает какой-либо конкретный план по урегулированию конфликта, признались его помощники газете The Wall Street Journal.Несмотря на своё громкое обещание перекрыть помощь Украине, "бросать" её Трамп не собирается, о чём прямым текстом заявил в ходе интервью, отвечая на вопрос о дальнейшем взаимодействии с Киевом.Когда же стороны достигнут соглашения – вопрос, и до того момента, судя по словам Трампа, помощь из Вашингтона в Киев будет по-прежнему поступать. Более того, будущая администрация может использовать поддержку Украины как рычаг давления на Россию.Учитывая то, что руководство РФ твёрдо стоит на своём и не собирается отступать от поставленных целей, это давление может продолжаться долго. К тому же ВС РФ успешно продвигаются на фронте, что признают и на Западе: к примеру, The New York Times пишет, что российская армия продвигается самыми быстрыми темпами с 2022 года, занимая сотни квадратных миль каждый месяц, используя подавляющее превосходство в живой силе для прорыва украинских позиций, ослабленных нехваткой солдат.Действующая администрация Байдена полностью информирует команду Трампа не только обо всех своих шагах, но и о планах по внешней политике, в том числе относительно Украины, сказал 12 декабря координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.Что это значит? В том числе и то, что последний пакет военной помощи был согласован при молчаливом согласии республиканцев. А в целом это означает, что поддержка Украины – это государственный американский проект вне зависимости от партийной принадлежности стоящей у руля администрации, и заявление Трампа о дальнейшей поддержке этой страны – яркое тому подтверждение. Власть имущих в США не волнует Украина как таковая, их ключевая задача – нанести поражение России, желательно, не запятнав собственные руки.И совершенно верно сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: слова Трампа об опасности ударов ATACMS вглубь территории России полностью совпадают с позицией Москвы, это импонирует. Однако прогнозировать, станет ли он отменять разрешение Байдена на удары ракетами США вглубь РФ, рано.Читайте также: Переговоры или новое наступление. Противоречивые сигналы из Киева* Внесена Министерством юстиции РФ в список иностранных агентов.

