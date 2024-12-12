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Переговоры или новое наступление. Противоречивые сигналы из Киева

Переговоры или новое наступление. Противоречивые сигналы из Киева - 12.12.2024 Украина.ру

Переговоры или новое наступление. Противоречивые сигналы из Киева

Офис президента Украины окончательно запутался, готов ли Киев к переговорному процессу с Россией. Такая разноголосица по этому вопросу может означать как разброд и шатания в рядах властей, так и своеобразным прикрытием истинных намерений правящего режима

2024-12-12T17:12

2024-12-12T17:12

2024-12-12T17:12

эксклюзив

украина

россия

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михаил подоляк

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переговоры

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Готова Украина к переговорам или нетИдея покончить с украинским конфликтом путем переговоров постепенно становится трендом. Об этом, в частности, заявляет будущий президент США Дональд Трамп, к диалогу призывает руководители Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо и даже из стана западных "ястребов" звучат намеки на желание посадить Москву и Киев за стол переговоров.Позиция России по этому вопросу давно и хорошо известна – цели спецоперации должны быть достигнуты, получится это сделать путем переговоров – хорошо, если же нет, то они будут выполнены иным путем.Желание Запада устроить переговоры прямо пропорционально успехам ВС РФ на фронте, чем хуже будут дела у ВСУ, тем настойчивее те, кто еще вчера кричал о походе на Крым, будут строить из себя миротворцев.Что касается Украины, то киевский режим после победы Трампа на выборах пытается лавировать навязать будущей американской администрации свою повестку: приглашение в НАТО, продолжение поставок оружия и уже в самом конце, когда-нибудь и может быть, переговоры.Первоначальный план Зеленского заключался в выходе на границы 1991 года. В последние месяцы, когда темпы российского наступления только нарастают, эта позиция претерпела изменения, в Киеве заговорили теперь уже о границах на момент начала СВО как условие для старта переговоров."Это стало бы отправной точкой для дальнейшего урегулирования", - заявил в конце ноября в одном из интервью глава Офиса Зеленского Андрей Ермак.С одной стороны, в Киеве началась стадия принятия. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк неожиданно для многих заявил, что Украина готова к переговорам."Украина действительно готова к переговорам с Россией, но простого решения ждать не стоит", - сказал он в эфире местного ТВ.По его словам, для переговоров украинские власти хотят "справедливых условий, юридическую базу, принуждения России".Заявление это - в некоторой степени революционное, так как до настоящего момента о готовности к переговорам официальные лица на Украине публично не говорили. Слова Подоляка примечательны еще и тем, что сам советник главы Офиса президента в ноябре 2022 года обещал лично через полгода поехать пить кофе в Ялту. Теперь, получается, уже не до Крыма.Параллельно с этим босс Подоляка Ермак заявил обратное. По его словам, Украина сейчас к переговорам не готова. "Для начала переговоров Украина должна быть сильной, и тогда сможет говорить с РФ на равных", - заявил он.Что нужно ЗеленскомуПротиворечивые сигналы идут и от Зеленского. То он говорит Трампу, что хочет мира и заключить сделку, то позднее опровергает это, требуя взамен согласия на переговоры некие гарантии, а в идеале – членство в НАТО или хотя бы приглашение туда.Потерявший легитимность украинский президент на днях дал понять, что его не устраивает предложение Венгрии заключить перемирие на Рождество и провести обмен пленными. Подобные заявления никак не приближают переговоры, а скорее наоборот.Возможно дело в том, что лично Зеленский ни в каких переговорах не заинтересован. Остановка боевых действий неизбежно приведет рано или поздно к выборам президента Украины, которые должны были пройти по закону в мае этого года, однако были отменены.Узурпировав власть, маловероятно, что нынешний руководитель страны захочет добровольно с ней расставаться. То, что победить в конкурентной борьбе за президентское кресло у него шансов мало, Зеленский хорошо понимает. Поэтому концепция бесконечной войны, той самой войны до последнего украинца дает ему бессрочную власть.По сути, такая война – единственное, что он может сейчас предложить Западу, который не снимает цель нанести стратегическое поражение России. Судьба украинцев, которые будут брошены в топку боевых действий, в Европе и США практически никого не интересует.Отсюда возникает вопрос, насколько вся эта суета вокруг возможных переговоров не является отвлекающим маневром. Изначально планировалось, что к началу переговоров киевский режим будет иметь некие козыри, которые позволят ему говорить с Россией с позиции силы. Для этого ВСУ предприняли вторжение в Курскую область, взяли под контроль часть ее территории, которую затем предполагалось использовать для торга с Москвой.На деле эта операция украинской армии привела к обратным результатам. Как подчеркивали в Кремле, никаких переговоров быть не может, пока Курская область не будет освобождена от противника. Поэтому либо Зеленскому придется давать команду на отступление, либо же пытаться удерживать эту территорию до последнего, что повлечет за собою новые бессмысленные потери и негативно скажется на других участках фронта.Еще одна надежда Киева на улучшение переговорных позиций была связана с западными дальнобойными ракетами, которыми-таки разрешили наносить удары вглубь РФ. Желаемого эффекта это снова не возымело, а ответные испытания новой российской баллистической ракеты "Орешник" еще больше убедили Украину в тщетности ее усилий.Плюс к этому добавилось новое заявление Трампа, который 12 декабря рассказал, что он выступает против применения американских дальнобойных ракет по России, так как это ведет к еще большей эскалации. Он назвал "глупым" решение наносить такие удары.Похоже, что единственное, что остается Украине – это организовать очередную авантюру в виде наступления. Другое дело, что ресурсов для этого крайне мало, несмотря на то, что военная поддержка Запада еще далеко не иссякла. О том, какое противодействие оказывается в США тем политикам, которые выступают против военной поддержки Украины - в материале издания Украина.ру Пыталась положить конец бесконечным войнам: соратницу Трампа пытаются свалить из-за приверженности правде.

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эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, михаил подоляк, офис президента, переговоры