"Уйдешь отсюда скотиной": Шевчук пообещал "излечить" русских - 24.03.2025 Украина.ру
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"Уйдешь отсюда скотиной": Шевчук пообещал "излечить" русских
"Уйдешь отсюда скотиной": Шевчук пообещал "излечить" русских - 24.03.2025 Украина.ру
"Уйдешь отсюда скотиной": Шевчук пообещал "излечить" русских
Беглый лидер группы ДДТ Юрий Шевчук на концерте в Берлине заявил, что хочет "излечить" русских. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Абзац"
2025-03-24T16:38
2025-03-24T16:39
новости
россия
берлин
дубай
шевчук
алла пугачева
ддт
вооруженные силы украины
би-2
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В прошлом году на концерте в Дубае артист публично призывал народ к революции, а в декабре 2023-го предложил тем, кто должен родиться в России остаться... в том месте, откуда пришел.24 февраля 2022 года Шевчук написал в соцсетях возмущенный пост о том, что не одобряет действий своей страны. Позже он удалил эту публикацию.Затем на концерте в Уфе он оскорбил российских военных и президента страны, за что получил административный протокол и штраф в 50 тысяч рублей. Позднее Шевчук еще раз подтвердил свою позицию по спецоперации, отказавшись выступать в одном из концертных залов Тюмени, где висел плакат с буквой Z.Другие истории беглых российских артистов:Писатель-террорист Акунин* напросился на уголовное преследование"Одесса-мама": Пугачева поет с украинцами, пока ее новый альбом в России "на стопе" "из-за жадности"Заработал на России, но спонсирует ВСУ: Леве* из "Би-2" подожгли двериРазвелся с Родиной, но продолжает на ней зарабатывать: стали известны подробности бегства Бурковского"И ведь на три буквы не пошлешь - оно уже там": Назаров* поглумился над бойцами СВО и пообещал вернуться* Признаны в РФ иноагентами, террористами или экстремистами.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, берлин, дубай, шевчук, алла пугачева, ддт, вооруженные силы украины, би-2
Новости, Россия, Берлин, Дубай, Шевчук, Алла Пугачева, ДДТ, Вооруженные силы Украины, Би-2

"Уйдешь отсюда скотиной": Шевчук пообещал "излечить" русских

16:38 24.03.2025 (обновлено: 16:39 24.03.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМузыкальный фестиваль "Нашествие". День второй
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Беглый лидер группы ДДТ Юрий Шевчук на концерте в Берлине заявил, что хочет "излечить" русских. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Абзац"

"Я надеюсь, все мы излечимся от этого всего происходящего. <...> Не все мы герои, но, с другой стороны, мы люди. <...> Человек - это звание, и группа "ДДТ" пытается его заслужить. Это важно, потому что ты пришел в этот мир, ну и, что же, уйдешь отсюда скотиной, что ли? Если ты пришел человеком и мать твоя рыдала, когда рожала тебя, и отец поднял рюмочку и сказал: "Вот это мой будет крутым мужиком - справедливым, настоящим, добрым, сильным, смелым, не каким-нибудь го***м", - обратился к залу Шевчук.

В прошлом году на концерте в Дубае артист публично призывал народ к революции, а в декабре 2023-го предложил тем, кто должен родиться в России остаться... в том месте, откуда пришел.
24 февраля 2022 года Шевчук написал в соцсетях возмущенный пост о том, что не одобряет действий своей страны. Позже он удалил эту публикацию.
Затем на концерте в Уфе он оскорбил российских военных и президента страны, за что получил административный протокол и штраф в 50 тысяч рублей. Позднее Шевчук еще раз подтвердил свою позицию по спецоперации, отказавшись выступать в одном из концертных залов Тюмени, где висел плакат с буквой Z.
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