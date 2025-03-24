https://ukraina.ru/20250324/1062011906.html
"Уйдешь отсюда скотиной": Шевчук пообещал "излечить" русских
"Уйдешь отсюда скотиной": Шевчук пообещал "излечить" русских - 24.03.2025 Украина.ру
"Уйдешь отсюда скотиной": Шевчук пообещал "излечить" русских
Беглый лидер группы ДДТ Юрий Шевчук на концерте в Берлине заявил, что хочет "излечить" русских. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Абзац"
2025-03-24T16:38
2025-03-24T16:38
2025-03-24T16:39
новости
россия
берлин
дубай
шевчук
алла пугачева
ддт
вооруженные силы украины
би-2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103399/40/1033994029_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2d9482e9b462744f54c1e3885f1238fa.jpg
В прошлом году на концерте в Дубае артист публично призывал народ к революции, а в декабре 2023-го предложил тем, кто должен родиться в России остаться... в том месте, откуда пришел.24 февраля 2022 года Шевчук написал в соцсетях возмущенный пост о том, что не одобряет действий своей страны. Позже он удалил эту публикацию.Затем на концерте в Уфе он оскорбил российских военных и президента страны, за что получил административный протокол и штраф в 50 тысяч рублей. Позднее Шевчук еще раз подтвердил свою позицию по спецоперации, отказавшись выступать в одном из концертных залов Тюмени, где висел плакат с буквой Z.Другие истории беглых российских артистов:Писатель-террорист Акунин* напросился на уголовное преследование"Одесса-мама": Пугачева поет с украинцами, пока ее новый альбом в России "на стопе" "из-за жадности"Заработал на России, но спонсирует ВСУ: Леве* из "Би-2" подожгли двериРазвелся с Родиной, но продолжает на ней зарабатывать: стали известны подробности бегства Бурковского"И ведь на три буквы не пошлешь - оно уже там": Назаров* поглумился над бойцами СВО и пообещал вернуться* Признаны в РФ иноагентами, террористами или экстремистами.
россия
берлин
дубай
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103399/40/1033994029_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b5272c78c93612c718b8925348d2b34d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, берлин, дубай, шевчук, алла пугачева, ддт, вооруженные силы украины, би-2
Новости, Россия, Берлин, Дубай, Шевчук, Алла Пугачева, ДДТ, Вооруженные силы Украины, Би-2
"Уйдешь отсюда скотиной": Шевчук пообещал "излечить" русских
16:38 24.03.2025 (обновлено: 16:39 24.03.2025)
Беглый лидер группы ДДТ Юрий Шевчук на концерте в Берлине заявил, что хочет "излечить" русских. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Абзац"