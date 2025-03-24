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"Уйдешь отсюда скотиной": Шевчук пообещал "излечить" русских

"Уйдешь отсюда скотиной": Шевчук пообещал "излечить" русских - 24.03.2025 Украина.ру

"Уйдешь отсюда скотиной": Шевчук пообещал "излечить" русских

Беглый лидер группы ДДТ Юрий Шевчук на концерте в Берлине заявил, что хочет "излечить" русских. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Абзац"

2025-03-24T16:38

2025-03-24T16:38

2025-03-24T16:39

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В прошлом году на концерте в Дубае артист публично призывал народ к революции, а в декабре 2023-го предложил тем, кто должен родиться в России остаться... в том месте, откуда пришел.24 февраля 2022 года Шевчук написал в соцсетях возмущенный пост о том, что не одобряет действий своей страны. Позже он удалил эту публикацию.Затем на концерте в Уфе он оскорбил российских военных и президента страны, за что получил административный протокол и штраф в 50 тысяч рублей. Позднее Шевчук еще раз подтвердил свою позицию по спецоперации, отказавшись выступать в одном из концертных залов Тюмени, где висел плакат с буквой Z.Другие истории беглых российских артистов:Писатель-террорист Акунин* напросился на уголовное преследование"Одесса-мама": Пугачева поет с украинцами, пока ее новый альбом в России "на стопе" "из-за жадности"Заработал на России, но спонсирует ВСУ: Леве* из "Би-2" подожгли двериРазвелся с Родиной, но продолжает на ней зарабатывать: стали известны подробности бегства Бурковского"И ведь на три буквы не пошлешь - оно уже там": Назаров* поглумился над бойцами СВО и пообещал вернуться* Признаны в РФ иноагентами, террористами или экстремистами.

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новости, россия, берлин, дубай, шевчук, алла пугачева, ддт, вооруженные силы украины, би-2