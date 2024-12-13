Белоусов посетил пункт управления "Востока" — Минобороны - 13.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241213/1059632062.html
Белоусов посетил пункт управления "Востока" — Минобороны
Белоусов посетил пункт управления "Востока" — Минобороны - 13.12.2024 Украина.ру
Белоусов посетил пункт управления "Востока" — Минобороны
Министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание в пункте управления группировки "Восток" в зоне спецоперации, сообщили в телеграм-канале МО РФ
2024-12-13T10:59
2024-12-13T11:21
новости
андрей белоусов
россия
украина
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0b/1059565745_0:66:2619:1539_1920x0_80_0_0_4180a0e93fed3ca20d92f4fc9d9de377.jpg
"(Он) заслушал доклады командования по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на операционных направлениях в зоне ответственности", - говорится в материале. Командующий группировкой войск "Восток" генерал-лейтенант Андрей Иванаев отчитался, что за месяц подразделения группировки освободили семь населенных пунктов. А также взяли под контроль территорию площадью более 300 квадратных километров. За счет высокоточных ударов войска Украины понесли большие потери.Помимо прочего, министру показали образцы роботизированных комплексов различного назначения. Еще Белоусову показали дроны и средства связи.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Командир "Айдара"* заявил о заходе ВС РФ в Красноармейск: что еще происходит на фронте на сайте УКраина.ру. * Террористическая организация.
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0b/1059565745_219:0:2619:1800_1920x0_80_0_0_ad2960ec7c5918bfa87a292b2e90cd44.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, андрей белоусов, россия, украина, минобороны
Новости, Андрей Белоусов, Россия, Украина, Минобороны

Белоусов посетил пункт управления "Востока" — Минобороны

10:59 13.12.2024 (обновлено: 11:21 13.12.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание в пункте управления группировки "Восток" в зоне спецоперации, сообщили в телеграм-канале МО РФ
"(Он) заслушал доклады командования по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на операционных направлениях в зоне ответственности", - говорится в материале.
Командующий группировкой войск "Восток" генерал-лейтенант Андрей Иванаев отчитался, что за месяц подразделения группировки освободили семь населенных пунктов. А также взяли под контроль территорию площадью более 300 квадратных километров. За счет высокоточных ударов войска Украины понесли большие потери.
Помимо прочего, министру показали образцы роботизированных комплексов различного назначения. Еще Белоусову показали дроны и средства связи.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Командир "Айдара"* заявил о заходе ВС РФ в Красноармейск: что еще происходит на фронте на сайте УКраина.ру.
* Террористическая организация.
 
НовостиАндрей БелоусовРоссияУкраинаМинобороны
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:06Песков оценил идею отправки войск ЕС на Украину после возможного перемирия
13:56"Летающая мясорубка". Как операторы FPV-дронов работают на Кураховском направлении
13:33"Срок власти давно истек": в Германии пожаловались на украинского фашиста. И это не Зеленский
13:28Кремль отреагировал на заявления Трампа о ракетных ударах вглубь России
13:03Владимир Васильев: Трамп может заменить Зеленского на Порошенко и сломать жизнь обоим Байденам
13:01Российские военные ударили по энергетике Украины в ответ на атаку ATACMS на Таганрог — МО РФ
13:00Сомнения Европы и пожелание Трампа, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 13 декабря
12:45Трампа призвали "порвать" с Байденом и "еврогадами вроде Макрона"
12:39Почему трещит фронт: Пинчук о правилах наступления и стремлении Украины и России к боям в городах
12:25Орбан обнадежил: возможность обмена пленными между Россией и Украиной еще есть
12:22ВСУ пытаются удержать стремительно падающие Красноармейск и Курахово: назначен новый командующий
12:12Депутат Шеремет похвалил Трампа, назвавшего удары по России "глупым решением"
11:50ВС РФ ударили на Украине в американскую мишень? Посол США возмутилась поведением Москвы
11:30Россияне высказались о работе Путина — опрос
11:16"Их очень много": российские военные обнаружили "схроны" брошенных тел вэсэушников под Работино
11:04Тиски "котла" под Курахово почти захлопнулись - Рогов
10:59Белоусов посетил пункт управления "Востока" — Минобороны
10:38Уничтожена стратегическая переправа ВСУ в Великой Новоселке - Рогов
10:24На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар. Куда именно прилетело
10:10Глава МИД Латвии рассказала, на сколько ВСУ хватит западного оружия
Лента новостейМолния