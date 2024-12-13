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Белоусов посетил пункт управления "Востока" — Минобороны

Белоусов посетил пункт управления "Востока" — Минобороны - 13.12.2024 Украина.ру

Белоусов посетил пункт управления "Востока" — Минобороны

Министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание в пункте управления группировки "Восток" в зоне спецоперации, сообщили в телеграм-канале МО РФ

2024-12-13T10:59

2024-12-13T10:59

2024-12-13T11:21

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"(Он) заслушал доклады командования по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на операционных направлениях в зоне ответственности", - говорится в материале. Командующий группировкой войск "Восток" генерал-лейтенант Андрей Иванаев отчитался, что за месяц подразделения группировки освободили семь населенных пунктов. А также взяли под контроль территорию площадью более 300 квадратных километров. За счет высокоточных ударов войска Украины понесли большие потери.Помимо прочего, министру показали образцы роботизированных комплексов различного назначения. Еще Белоусову показали дроны и средства связи.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Командир "Айдара"* заявил о заходе ВС РФ в Красноармейск: что еще происходит на фронте на сайте УКраина.ру. * Террористическая организация.

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