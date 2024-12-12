Командир "Айдара"* заявил о заходе ВС РФ в Красноармейск: что еще происходит на фронте - 12.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241212/1059613520.html
Командир "Айдара"* заявил о заходе ВС РФ в Красноармейск: что еще происходит на фронте
Командир "Айдара"* заявил о заходе ВС РФ в Красноармейск: что еще происходит на фронте - 12.12.2024 Украина.ру
Командир "Айдара"* заявил о заходе ВС РФ в Красноармейск: что еще происходит на фронте
Командир взвода 24 отдельной штурмовой бригады ВСУ "Айдар"* Станислав Бунятов пожаловался украинским СМИ, что российские ДРГ уже проникают в Красноармейск (Покровск) с юга
2024-12-12T15:07
2024-12-12T15:07
новости
россия
курахово
дзержинск (торецк)
юрий бутусов
владимир рогов
александр сырский
вооруженные силы украины
айдар
потери
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1e/1057774354_0:108:3256:1940_1920x0_80_0_0_eee3f9313f79a990b21b3d43587f7b9a.jpg
Чуть раньше украинский журналист Юрий Бутусов** возмутился, что ВСУ потеряли под Красноармейском мощный укрепрайон, даже не успев зайти в него. Причина - неадекватные управленческие решения командования, уверен он. ВС РФ воспользовались ситуацией и просто зашли в укрепрайон без боя.Бутусов посетовал, что в обустройство этого объекта были вложены десятки миллионов долларов, а теперь эти позиции фактически "подарены российским войскам".Тем временем главком ВСУ Александр Сырский выступил перед общественностью, заявив, что бои под Красноармейском носят "исключительно жесткий характер" для ВСУ. Он уточнил, что "ситуация на фронте остается сложной", особенно на Красноармейском, Времевском и Кураховском направлениях.В четверг, 12 декабря, стало известно, что российские военные освободили недалеко от Курахово населенный пункт Сонцовка. Также ВС РФ взяли под контроль Зарю в Донецкой Народной Республике (ДНР).Параллельно приходят сообщения от военкоров о том, что вся многоэтажная застройка в центре Дзержинска (Торецка), а также терриконы городской шахты "Центральная" уже за ВС РФ. Из поселка Двуречная Харьковской области докладывают о российском штурме с юга.На Курском направлении только за прошедшие сутки ВСУ потеряли более 200 военных, итого с начала августа - свыше 40 тысяч, уточнили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три миномета", - сказано в сообщении ведомства.Накануне глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что украинским СМИ "сверху" настоятельно порекомендовали воздержаться от упоминания пяти городов. Причина - указанные в "темнике" населенные пункты очевидно скоро будут сданы.По данным Рогова, речь идет про Курахово, а также Красноармейск (Покровск), Мирноград (Димитров), Часов Яр и Торецк (Дзержинск).Накануне российские бойцы водрузили триколор на самом высоком здании Курахово. Это строение - элеватор, где ранее располагался укрепрайон ВСУ и была выстроена многоуровневая оборона противника.Также Российская Армия продолжает работу в Сумской области. В среду, 11 декабря, стало известно, что подразделения ВС РФ заняли точки вокруг населенного пункта Александрия.ВС РФ продолжают прорыв фронта в Сумской области: СМИ сообщают о зачистке территорий вокруг Александрии* Террористическая организация.** Иноагент.
https://ukraina.ru/20241212/1059601574.html
https://ukraina.ru/20241211/1059567641.html
россия
курахово
дзержинск (торецк)
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1e/1057774354_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_4b6bb49d632f32a3744be0bde4b16031.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курахово, дзержинск (торецк), юрий бутусов, владимир рогов, александр сырский, вооруженные силы украины, айдар, потери, всу, вс рф, фронт
Новости, Россия, Курахово, Дзержинск (Торецк), Юрий Бутусов, Владимир Рогов, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Айдар, потери, ВСУ, ВС РФ, фронт

Командир "Айдара"* заявил о заходе ВС РФ в Красноармейск: что еще происходит на фронте

15:07 12.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артиллеристов ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Командир взвода 24 отдельной штурмовой бригады ВСУ "Айдар"* Станислав Бунятов пожаловался украинским СМИ, что российские ДРГ уже проникают в Красноармейск (Покровск) с юга
Чуть раньше украинский журналист Юрий Бутусов** возмутился, что ВСУ потеряли под Красноармейском мощный укрепрайон, даже не успев зайти в него. Причина - неадекватные управленческие решения командования, уверен он. ВС РФ воспользовались ситуацией и просто зашли в укрепрайон без боя.
Бутусов посетовал, что в обустройство этого объекта были вложены десятки миллионов долларов, а теперь эти позиции фактически "подарены российским войскам".
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
10:20
ВСУ без боя потеряли новый укрепрайон под Красноармейском. Как так получилосьУкраинское командование подготовило под Красноармейском (украинское название города - Покровск) мощный укрепрайон, однако солдат туда перебросить не успело. Бойцы российской группировки "Центр" пришли туда раньше и заняли эти позиции без боя. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов*
Тем временем главком ВСУ Александр Сырский выступил перед общественностью, заявив, что бои под Красноармейском носят "исключительно жесткий характер" для ВСУ. Он уточнил, что "ситуация на фронте остается сложной", особенно на Красноармейском, Времевском и Кураховском направлениях.
В четверг, 12 декабря, стало известно, что российские военные освободили недалеко от Курахово населенный пункт Сонцовка. Также ВС РФ взяли под контроль Зарю в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Параллельно приходят сообщения от военкоров о том, что вся многоэтажная застройка в центре Дзержинска (Торецка), а также терриконы городской шахты "Центральная" уже за ВС РФ. Из поселка Двуречная Харьковской области докладывают о российском штурме с юга.
На Курском направлении только за прошедшие сутки ВСУ потеряли более 200 военных, итого с начала августа - свыше 40 тысяч, уточнили в Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три миномета", - сказано в сообщении ведомства.
Накануне глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что украинским СМИ "сверху" настоятельно порекомендовали воздержаться от упоминания пяти городов. Причина - указанные в "темнике" населенные пункты очевидно скоро будут сданы.
По данным Рогова, речь идет про Курахово, а также Красноармейск (Покровск), Мирноград (Димитров), Часов Яр и Торецк (Дзержинск).
Фото: flickr.com/flash.pro
Вчера, 11:22
Украинский Воландеморт: киевский режим запретил СМИ упоминать города, которые ВСУ скоро потеряют Украинской прессе настоятельно порекомендовали воздержаться от упоминания пяти городов, которые ВСУ в ближайшее время могут потерять. Об этом 11 декабря рассказал глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов
Накануне российские бойцы водрузили триколор на самом высоком здании Курахово. Это строение - элеватор, где ранее располагался укрепрайон ВСУ и была выстроена многоуровневая оборона противника.
Также Российская Армия продолжает работу в Сумской области. В среду, 11 декабря, стало известно, что подразделения ВС РФ заняли точки вокруг населенного пункта Александрия.
ВС РФ продолжают прорыв фронта в Сумской области: СМИ сообщают о зачистке территорий вокруг Александрии
* Террористическая организация.
** Иноагент.
 
НовостиРоссияКураховоДзержинск (Торецк)Юрий БутусовВладимир РоговАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныАйдарпотериВСУВС РФфронт
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:00"Ключи от неба": радио, любовь и "Двина"
15:53Медведев: планы нового президента США прояснятся в 2025 году
15:46Москва и Киев договорились обменяться подарками для пленных к Новому году - Москалькова
15:37"Орешник" превращается в "Сармат": как Герасимов одним звонком угомонил США на Украине – Лучина
15:34Андрей Суздальцев: Зеленскому нужна вечная война, а Трамп хочет победить Россию за столом переговоров
15:28Орбан предложил Зеленскому помощь в обмене пленными с РФ
15:07Командир "Айдара"* заявил о заходе ВС РФ в Красноармейск: что еще происходит на фронте
14:52Си Цзиньпин рассказал о работе над созданием условий для урегулирования украинского кризиса
14:37Прогнали пинком: сын Трампа опубликовал высмеивающее Зеленского видео
14:26Зеленский: украл Рождество, арестовал Святого Николая, скоро станет памятником
14:13Лукашенко поручил обеспечить размещение в Белоруссии российского "Орешника"
13:55Пушков ответил на слова Каллас об участии представителей ЕС на переговорах по Украине
13:37Рябков: Россия категорически против членства Украины в НАТО
13:29"Лондон оказался в неловком положении". Россия сохранила влияние на Ближнем Востоке
13:15Как не начать войну на Украине заново: о целях России и новых игроках старого конфликта - Мендкович
13:07Эскалация в наследство. Почему Трамп может продолжить политику Байдена в Украине и в мире
13:03Зеленский испугался женского бунта - политолог
13:00Россия готовит ответ, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 12 декабря
12:56Генштаб ВСУ недоволен темпами мобилизации – СМИ
12:43На Украине придумывают, как завлечь подростков в ВСУ
Лента новостейМолния