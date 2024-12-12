https://ukraina.ru/20241212/1059613520.html

Командир "Айдара"* заявил о заходе ВС РФ в Красноармейск: что еще происходит на фронте

Командир "Айдара"* заявил о заходе ВС РФ в Красноармейск: что еще происходит на фронте - 12.12.2024 Украина.ру

Командир "Айдара"* заявил о заходе ВС РФ в Красноармейск: что еще происходит на фронте

Командир взвода 24 отдельной штурмовой бригады ВСУ "Айдар"* Станислав Бунятов пожаловался украинским СМИ, что российские ДРГ уже проникают в Красноармейск (Покровск) с юга

2024-12-12T15:07

2024-12-12T15:07

2024-12-12T15:07

новости

россия

курахово

дзержинск (торецк)

юрий бутусов

владимир рогов

александр сырский

вооруженные силы украины

айдар

потери

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1e/1057774354_0:108:3256:1940_1920x0_80_0_0_eee3f9313f79a990b21b3d43587f7b9a.jpg

Чуть раньше украинский журналист Юрий Бутусов** возмутился, что ВСУ потеряли под Красноармейском мощный укрепрайон, даже не успев зайти в него. Причина - неадекватные управленческие решения командования, уверен он. ВС РФ воспользовались ситуацией и просто зашли в укрепрайон без боя.Бутусов посетовал, что в обустройство этого объекта были вложены десятки миллионов долларов, а теперь эти позиции фактически "подарены российским войскам".Тем временем главком ВСУ Александр Сырский выступил перед общественностью, заявив, что бои под Красноармейском носят "исключительно жесткий характер" для ВСУ. Он уточнил, что "ситуация на фронте остается сложной", особенно на Красноармейском, Времевском и Кураховском направлениях.В четверг, 12 декабря, стало известно, что российские военные освободили недалеко от Курахово населенный пункт Сонцовка. Также ВС РФ взяли под контроль Зарю в Донецкой Народной Республике (ДНР).Параллельно приходят сообщения от военкоров о том, что вся многоэтажная застройка в центре Дзержинска (Торецка), а также терриконы городской шахты "Центральная" уже за ВС РФ. Из поселка Двуречная Харьковской области докладывают о российском штурме с юга.На Курском направлении только за прошедшие сутки ВСУ потеряли более 200 военных, итого с начала августа - свыше 40 тысяч, уточнили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три миномета", - сказано в сообщении ведомства.Накануне глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что украинским СМИ "сверху" настоятельно порекомендовали воздержаться от упоминания пяти городов. Причина - указанные в "темнике" населенные пункты очевидно скоро будут сданы.По данным Рогова, речь идет про Курахово, а также Красноармейск (Покровск), Мирноград (Димитров), Часов Яр и Торецк (Дзержинск).Накануне российские бойцы водрузили триколор на самом высоком здании Курахово. Это строение - элеватор, где ранее располагался укрепрайон ВСУ и была выстроена многоуровневая оборона противника.Также Российская Армия продолжает работу в Сумской области. В среду, 11 декабря, стало известно, что подразделения ВС РФ заняли точки вокруг населенного пункта Александрия.ВС РФ продолжают прорыв фронта в Сумской области: СМИ сообщают о зачистке территорий вокруг Александрии* Террористическая организация.** Иноагент.

https://ukraina.ru/20241212/1059601574.html

https://ukraina.ru/20241211/1059567641.html

россия

курахово

дзержинск (торецк)

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курахово, дзержинск (торецк), юрий бутусов, владимир рогов, александр сырский, вооруженные силы украины, айдар, потери, всу, вс рф, фронт