Командир "Айдара"* заявил о заходе ВС РФ в Красноармейск: что еще происходит на фронте
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов ЦВО на Авдеевском направлении
Командир взвода 24 отдельной штурмовой бригады ВСУ "Айдар"* Станислав Бунятов пожаловался украинским СМИ, что российские ДРГ уже проникают в Красноармейск (Покровск) с юга
Чуть раньше украинский журналист Юрий Бутусов** возмутился, что ВСУ потеряли под Красноармейском мощный укрепрайон, даже не успев зайти в него. Причина - неадекватные управленческие решения командования, уверен он. ВС РФ воспользовались ситуацией и просто зашли в укрепрайон без боя.
Бутусов посетовал, что в обустройство этого объекта были вложены десятки миллионов долларов, а теперь эти позиции фактически "подарены российским войскам".
10:20ВСУ без боя потеряли новый укрепрайон под Красноармейском. Как так получилосьУкраинское командование подготовило под Красноармейском (украинское название города - Покровск) мощный укрепрайон, однако солдат туда перебросить не успело. Бойцы российской группировки "Центр" пришли туда раньше и заняли эти позиции без боя. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов*
Тем временем главком ВСУ Александр Сырский выступил перед общественностью, заявив, что бои под Красноармейском носят "исключительно жесткий характер" для ВСУ. Он уточнил, что "ситуация на фронте остается сложной", особенно на Красноармейском, Времевском и Кураховском направлениях.
Параллельно приходят сообщения от военкоров о том, что вся многоэтажная застройка в центре Дзержинска (Торецка), а также терриконы городской шахты "Центральная" уже за ВС РФ. Из поселка Двуречная Харьковской области докладывают о российском штурме с юга.
На Курском направлении только за прошедшие сутки ВСУ потеряли более 200 военных, итого с начала августа - свыше 40 тысяч, уточнили в Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три миномета", - сказано в сообщении ведомства.
Накануне глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что украинским СМИ "сверху" настоятельно порекомендовали воздержаться от упоминания пяти городов. Причина - указанные в "темнике" населенные пункты очевидно скоро будут сданы.
Вчера, 11:22Украинский Воландеморт: киевский режим запретил СМИ упоминать города, которые ВСУ скоро потеряют Украинской прессе настоятельно порекомендовали воздержаться от упоминания пяти городов, которые ВСУ в ближайшее время могут потерять. Об этом 11 декабря рассказал глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов
Накануне российские бойцы водрузили триколор на самом высоком здании Курахово. Это строение - элеватор, где ранее располагался укрепрайон ВСУ и была выстроена многоуровневая оборона противника.
Также Российская Армия продолжает работу в Сумской области. В среду, 11 декабря, стало известно, что подразделения ВС РФ заняли точки вокруг населенного пункта Александрия.
* Террористическая организация.
** Иноагент.