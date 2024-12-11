Освобождены Старые Терны и центр Курахово: Алехин рассказал, как ВС Ф "затыкают дырки" для отхода ВСУ - 11.12.2024 Украина.ру
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Освобождены Старые Терны и центр Курахово: Алехин рассказал, как ВС Ф "затыкают дырки" для отхода ВСУ
Освобождены Старые Терны и центр Курахово: Алехин рассказал, как ВС Ф "затыкают дырки" для отхода ВСУ - 11.12.2024 Украина.ру
Освобождены Старые Терны и центр Курахово: Алехин рассказал, как ВС Ф "затыкают дырки" для отхода ВСУ
Штурмовики ВС РФ уже освободили большую часть центра Курахово. Также к северу от города освобождены Старые Терны. Увеличить темп продвижения пока не получается в том числе из-за погодных условий: наступил сезон распутицы. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-12-11T06:15
2024-12-11T06:15
новости
курахово
россия
купянск
геннадий алехин
всу
донбасс
вс рф
покровск/красноармейск
наступление
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В настоящее время российская армия продвигается в районе Покровска (Красноармейска), Купянска и Курахово, однако ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление, рассказал эксперт.Штурмовые подразделения ВС РФ освободили большую часть центра Курахово. Также освобождены Старые Терны к северу от города и установлен физический контроль над районом плотины Кураховского водохранилища, подчеркнул военный обозреватель. "Мы всё плотнее затыкаем последние дырки для отхода ВСУ из Курахово в населенный пункт Дачное западнее города", — констатировал он.В планах и замыслах российского командования на этом направлении — ликвидировать группировку ВСУ не концентрированным ударом, а постепенно. Бойцы изолируют отдельные участки обороны, уничтожая живую силу и технику противника или вынуждая его к сдаче в плен, резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия не только изолировала ВСУ в Курахово, но и перепугала их под Сумами" на сайте Украина.ру.О том, к чему приведут торги между Зеленским и Трампом в плане мирных переговоров — в интервью Евгения Ющука о заявлении главы СВР: Видимо, мирные переговоры по Украине близятся к финалу.
https://ukraina.ru/20241210/1059550701.html
курахово
россия
купянск
донбасс
покровск/красноармейск
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Новости
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новости, курахово, россия, купянск, геннадий алехин, всу, донбасс, вс рф, покровск/красноармейск, наступление, сво, спецоперация, детали, оборона
Новости, Курахово, Россия, Купянск, Геннадий Алехин, ВСУ, Донбасс, ВС РФ, Покровск/Красноармейск, наступление, СВО, Спецоперация, детали, оборона

Освобождены Старые Терны и центр Курахово: Алехин рассказал, как ВС Ф "затыкают дырки" для отхода ВСУ

06:15 11.12.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Штурмовики ВС РФ уже освободили большую часть центра Курахово. Также к северу от города освобождены Старые Терны. Увеличить темп продвижения пока не получается в том числе из-за погодных условий: наступил сезон распутицы. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В настоящее время российская армия продвигается в районе Покровска (Красноармейска), Купянска и Курахово, однако ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление, рассказал эксперт.
"Увеличить темп продвижения пока не получается в том числе из-за погодных условий: наступил сезон распутицы и низкая облачность, которая не позволяет в полной мере использовать разведывательные дроны", — отметил Алехин.
Штурмовые подразделения ВС РФ освободили большую часть центра Курахово. Также освобождены Старые Терны к северу от города и установлен физический контроль над районом плотины Кураховского водохранилища, подчеркнул военный обозреватель.
"Мы всё плотнее затыкаем последние дырки для отхода ВСУ из Курахово в населенный пункт Дачное западнее города", — констатировал он.
В планах и замыслах российского командования на этом направлении — ликвидировать группировку ВСУ не концентрированным ударом, а постепенно. Бойцы изолируют отдельные участки обороны, уничтожая живую силу и технику противника или вынуждая его к сдаче в плен, резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия не только изолировала ВСУ в Курахово, но и перепугала их под Сумами" на сайте Украина.ру.
О том, к чему приведут торги между Зеленским и Трампом в плане мирных переговоров — в интервью Евгения Ющука о заявлении главы СВР: Видимо, мирные переговоры по Украине близятся к финалу.
Тимофей Борисов интервью
Вчера, 16:30
Тимофей Борисов: Deep state Германии готовится к "превентивной" войне с Россией, осталось возродить армиюНемецкий политикум, то, что мы называем глубинным государством, готовится к войне с Россией, называются даже сроки. Они утверждают, что Россия нападет к 2030 году. Эта риторика один в один совпадает с той, которая применялась во времена гитлеровской Германии: мы должны остановить большевизм, защитить малые страны Европы.
 
НовостиКураховоРоссияКупянскГеннадий АлехинВСУДонбассВС РФПокровск/КрасноармейскнаступлениеСВОСпецоперациядеталиоборона
 
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