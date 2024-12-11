https://ukraina.ru/20241211/1059560131.html

Освобождены Старые Терны и центр Курахово: Алехин рассказал, как ВС Ф "затыкают дырки" для отхода ВСУ

Освобождены Старые Терны и центр Курахово: Алехин рассказал, как ВС Ф "затыкают дырки" для отхода ВСУ - 11.12.2024 Украина.ру

Освобождены Старые Терны и центр Курахово: Алехин рассказал, как ВС Ф "затыкают дырки" для отхода ВСУ

Штурмовики ВС РФ уже освободили большую часть центра Курахово. Также к северу от города освобождены Старые Терны. Увеличить темп продвижения пока не получается в том числе из-за погодных условий: наступил сезон распутицы. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-12-11T06:15

2024-12-11T06:15

2024-12-11T06:15

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купянск

геннадий алехин

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покровск/красноармейск

наступление

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В настоящее время российская армия продвигается в районе Покровска (Красноармейска), Купянска и Курахово, однако ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление, рассказал эксперт.Штурмовые подразделения ВС РФ освободили большую часть центра Курахово. Также освобождены Старые Терны к северу от города и установлен физический контроль над районом плотины Кураховского водохранилища, подчеркнул военный обозреватель. "Мы всё плотнее затыкаем последние дырки для отхода ВСУ из Курахово в населенный пункт Дачное западнее города", — констатировал он.В планах и замыслах российского командования на этом направлении — ликвидировать группировку ВСУ не концентрированным ударом, а постепенно. Бойцы изолируют отдельные участки обороны, уничтожая живую силу и технику противника или вынуждая его к сдаче в плен, резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия не только изолировала ВСУ в Курахово, но и перепугала их под Сумами" на сайте Украина.ру.О том, к чему приведут торги между Зеленским и Трампом в плане мирных переговоров — в интервью Евгения Ющука о заявлении главы СВР: Видимо, мирные переговоры по Украине близятся к финалу.

https://ukraina.ru/20241210/1059550701.html

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купянск

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