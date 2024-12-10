https://ukraina.ru/20241210/1059550219.html

Евгений Ющук о заявлении главы СВР: Видимо, мирные переговоры по Украине близятся к финалу

Евгений Ющук о заявлении главы СВР: Видимо, мирные переговоры по Украине близятся к финалу - 10.12.2024 Украина.ру

Евгений Ющук о заявлении главы СВР: Видимо, мирные переговоры по Украине близятся к финалу

В словах главы СВР Сергея Нарышкина есть особая важность. А то, что мелет языком Зеленский для своей публики вообще никакого значения не имеет.

2024-12-10T16:46

2024-12-10T16:46

2024-12-10T16:46

интервью

израиль

россия

украина

сергей нарышкин

владимир зеленский

служба внешней разведки

переговоры

запад

дональд трамп

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Об этом, а также о ситуации на Ближнем Востоке, в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук.Россия близка к достижению поставленных целей спецоперации (СВО) на Украине, стратегическая инициатива на всех участках принадлежит российским военнослужащим, заявил журналу "Разведчик" (выпуск от 9 декабря) директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. — Евгений Леонидович, как считаете, на чем основаны такие заявления главы СВР?— Сергей Нарышкин сказал, что целью Запада было втянуть Россию в длительный, затяжной военный конфликт, чтобы ее ослабить и раскачать на этом изнутри, а вслед за Украиной присоединились бы Восточная Европа и Германия.Я думаю, что Россия раскрыла замысел Запада. Именно поэтому это сейчас вслух озвучил директор СВР России.Почему Россия близка к достижению задач, поставленных перед СВО? Напомню, что физически на фронте мы пока что не дошли даже до Днепра (исключение — южное направление), не говоря о Киеве и Львове. Поэтому я делаю вывод, что в России идет подготовка к тому, что победой объявят текущее положение дел.Кстати, об этом мы с вами говорили ранее неоднократно, примерно с марта 2022 года. Я основывался на том, что важна реальность, а не документооборот, поэтому полагаю, что именно так и произойдет.— Что вы имеете ввиду, когда говорите, что нужно полагаться на реальность, а не на документооборот?— Многие люди полагают, что правила (в которых мы привыкли жить многие десятилетия) обеспечиваются договорами, что эти договоры незыблемы, что ядерное оружие применять нельзя. При этом у них нет ответа, почему это именно так, а не наоборот.В реальности это обычная история, когда путают причину со следствием. Потому что в мире только сила решает расклад дел по серьёзным вопросам. То есть сочетание физической возможности причинить противнику неприемлемый ущерб и воли на применение этого ресурса. Если есть сила, но нет воли на ее применение будет, как с Советской армией в 1991 году.Естественно, рамки реальности заданы договорами, которые появляются в следствии того, что ни одна из сторон не в состоянии полностью уничтожить другую (или в принципе, или за приемлемую для себя цену).Погружаться в позиционное противостояние, когда в тылу идут аварийно-восстановительные работы в условиях радиации и находятся в руинах промышленность и логистика — это бессмысленная затея. Получается, что правила, основанные на силе, являются компромиссом — чтобы не навредить самим себе.Когда расклад сил кардинально меняется, наступает этап, когда непонятно (неочевидно) кто и чего может достигнуть силой. Это важный момент. Потому что, когда очевидно, кто многократно сильнее, а кто слабее, последние даже не пытаются бодаться. В итоге такая неочевидность приводит к тому, что начинают прояснять на практике, и это в просторечье называется "войной".— К чему приведут торги между Зеленским и Трампом в плане мирных переговоров? И зачем Мерц поехал в Киев?— Я хочу вам рассказать отстраненную от Украины историю — которая иллюстрирует, как может выглядеть переговорный процесс во время военных действий.В свое время у меня был наставник, который меня обучал конкурентной разведке —высокопоставленный сотрудник СВР. Он лично занимался, в частности, еще во времена СССР прекращением очередного арабо-израильского конфликта (сегодня это открытая информация)..Как это происходило. Через Европу (потому что прямого сообщения между Израилем и Палестиной не было) он летел к палестинцам и проводил с ними переговоры за закрытой дверью без лишних глаз и прессы. Выслушивал их точку зрения, возвращался в Европу, пересаживался на самолет в Израиль — и то же самое там.При этом никаких дипломатических отношений с Израилем у нас тогда не было, но это не мешало специалистам разведки по взаимной договоренности вести разговоры.Так вот там был такой момент. Во время одной из таких бесед израильский руководитель рассказал о том, что они только что уничтожилиздание на территории противника, в котором, по данным израильской агентуры, шли переговоры с каким-то важным человеком. И указал, где это здание находилось.На что мой учитель указал им, что имели ввиду его разговор с палестинцами, на котором он договаривался, как прекратить военные действия на условиях, более-менее приемлемых одновременно как для палестинской стороны, так и Израиля. Руководитель извинился: дескать, прости, мы таких подробностей не знали, вот и бахнули; но ты ведь жив, ну и хорошо. Вот как это происходит.Поэтому слушать необходимо специалистов разведки, если они сочтут нужным что-нибудь сказать, особенно в условиях строгой секретности. Если это произойдет, то и политики скоро это вынесут на обсуждение. А то, что мелет языком Зеленский для своей публики, вообще никакого значения не имеет. Реальные вещи происходят быстро. Внезапно вы просыпаетесь утром и узнаете, что все стало не так, как было вчера вечером. И все. А дальше подтягиваются политологи, журналисты и все остальные, которые начинают обосновывать, почему это решение является самым мудрым, правильным, хорошим, и как мы всех победили, или ничего, по крайней мере, не потеряли. Это во всех странах, это не только у нас.Поэтому, по моему опыту, слушать необходимо специалистов разведки, а не дипломатический корпус. Именно разведка вместе с влиятельными людьми (они порой вообще не имеют никакого официального статуса, но при этом им верят по-человечески руководители обеих враждующих сторон) во всех крупных странах обычно ведет важные переговоры, которые критически затрагивают национальную безопасность.То есть я бы очень серьезно отнесся именно к тому, что, во-первых, Нарышкин решил публично высказаться. Во-вторых, государственные российские издания решили ему предоставить возможность высказаться от своего имени.То есть это вам не вброс желтой прессы, как это обычно бывает, со словами о том, что информацию предоставили неназванные источники. То, что мы видим не "слив в СМИ со ссылкой на источники" — в данном случае это важный маркер.В официальном издании, которое связано с разведкой, официальное лицо, которое прекрасно знает, как при необходимости сохранять секретность, рассказывает вещи, говорящие о том, что переговоры о завершении конфликта находятся на финальной, видимо, стадии.— Почему же тогда Блинкен призывает понизить возраст для мобилизованных до 18 лет? Ставки повышают?— Представьте себе, что бегает по офису человек и подписывает обходной листок, при этом рассказывает свои мудрые мысли о том, как надо организовать работу в офисе. Его кто-то будет всерьез слушать? Так и тут. Блинкен — уходящая фигура, которая может что угодно болтать, обосновывать свою личную позицию, объяснять, зачем Байден дает оружие Зеленскому, и так далее. Демократов впереди ждет жесткое (возможно, даже уголовное) судебное разбирательство на счет потраченных денег Америки, им грозит большое расследование. У них там коррупция запредельная, в следствие того, что они попилили американский бюджет на гигантские суммы вместе с Украиной. Вот они и пытаются придумывать всякие "инициативы".— Что происходит на Ближнем Востоке? Как так вышло, что сейчас Израиль занимает территорию Сирии и бомбит ее арсеналы?— Про Ближний Восток я бы сказал прежде всего, что сейчас Израиль разбомбил, по его сведениям, порядка 250 военных объектов Сирии — фактически ликвидировал ее военный потенциал.Самое интересное, что Израиль находится официально в состоянии войны с Сирией на данный момент. То есть чуть ли не в 1948 году начались военные действия, и с тех пор не прекращались. Мирные договоры былиподписаны между Израилем и Египтом, между Израилем и Иорданией. А с Сирией ничего подобного не было.При этом Израиль занимает Голанские высоты, которые вообще-то официальносирийские. Эта история, кстати, включает довольно драматический момент. Один из крупных на тот момент, советских, военных заводов, расположенных в Свердловске, делал системы, которые прикрывали танковые колонны на марше.Я наблюдал это, так сказать, вблизи, лично в свое время. Смысл был в том, что прямо на марше едет зенитная установка (ракетная, пушечная) и прямо на ходу защищает колонны. Это было существенным изменением в военном деле.Так вот, стратегию для израильтян выстраивали американцы. Она заключалась в следующем: когда сирийские или какие-то арабские танковые колонны поедут, Израилю необходимо поднять самолеты и разбомбить технику еще до того, как она приблизится.Появление советских комплексов в танковых колоннах кардинально изменило ситуацию, потому что уничтожить их у израильтян не получалось, и сирийские танки начали карабкаться на Голанские высоты.В этой колонне ехали специалисты с завода из Свердловска, которые обслуживали свою технику. Так вот они говорили, что когда сирийские танки добрались до Голанских высот, там сопротивлением с израильской стороны им оказывали в том числе репатрианты из СССР. Русская речь в эфире проскакивала с обеих сторон.В итоге израильтяне отбились (в том числе порой даже противотанковыми гранатами) от подобравшихся совсем вплотную сирийцев. С тех пор Голанские высоты прочно оставались под контролем Израиля.Голаны важны тем, если грубо говорить, тем, что это как прыщ посреди ровного места. Кто там стоит, тот своими ракетами и контролирует окрестности.Сейчас, когда сирийская армия развалилась и на территории Сирии остались арсеналы, авиабазы, самолеты, вертолеты, пришли радикалы, которые пока ведут себя пристойно, но это не значит, что они и завтра будут так же делать.Израильтяне, естественно, решили по-быстрому это все дело помножить на ноль, чтобы не получилось, что те, которые придут к власти в Сирии, потом на этой всей технике поедут разбираться с Израилем. А состояние войны им позволяет это делать (впрочем, радикалы и без этого себя обычно не стесняют условностями).И это все в том числе относится к вышесказанному о договорах и силе.О том, почему сейчас гарантировать безопасность наших баз могут только новые власти Сирии, в интервью Кирилла Курбатова с экспертом Михаил Поликарпов: Произошедшее с режимом Асада спасло Россию от долгой и неудобной войны на два фронта.

https://ukraina.ru/20221117/1040939015.html

https://ukraina.ru/20241210/1059526123.html

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Анна Черкасова

интервью, израиль, россия, украина, сергей нарышкин, владимир зеленский, служба внешней разведки , переговоры, запад, дональд трамп, сирия