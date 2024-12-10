Полковник Геннадий Алехин: Россия не только изолировала ВСУ в Курахово, но и перепугала их под Сумами - 10.12.2024 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: Россия не только изолировала ВСУ в Курахово, но и перепугала их под Сумами
Полковник Геннадий Алехин: Россия не только изолировала ВСУ в Курахово, но и перепугала их под Сумами - 10.12.2024 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия не только изолировала ВСУ в Курахово, но и перепугала их под Сумами
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2024-12-10T16:07
2024-12-10T16:07
эксклюзив
курахово
россия
купянск
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
геннадий алехин
спецоперация
сумская область
покровск/красноармейск
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Российская армия методично продвигается в районе Покровска (Красноармейска), Купянска и Курахово, однако ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление. Увеличить темп продвижения пока не получается в том числе из-за погодных условий: наступил сезон распутицы и низкая облачность, которая не позволяет в полной мере использовать разведывательные дроны.Штурмовые подразделения российской армии освободили большую часть центра Курахово. Также освобождены Старые Терны к северу от города и установлен физический контроль над районом плотины Кураховского водохранилища. Мы всё плотнее затыкаем последние дырки для отхода ВСУ из Курахово в населенный пункт Дачное западнее города.В планах и замыслах нашего командования на этом направлении - ликвидировать украинскую группировку не концентрированным мощным ударом, а постепенно. Мы изолируем отдельные участки обороны, уничтожая живую силу и технику противника или вынуждая его к сдаче в плен.Если эта тенденция сохранится, украинские подразделения вынуждены отказаться от системной обороны Курахово и района к югу от него. Они сосредоточат усилия на попытке сократить фронт и успеть отойти на рубеж Славянка – Петропавловка – Шевченко – Зеленовка до того, как вражеские солдаты побегут без приказа.На Покровском (Красноармейском) направлении обстановка меняется и продолжает развиваться. Минобороны РФ подтвердил освобождение населенного пункта Желтое. Под контролем российских войск находится половина территории села Шевченко. Одновременно штурмовые группы ВС РФ зашли с фланга, вплотную приблизившись к селу Песчаное. В случае прорыва линии обороны ВСУ по линии населенных пунктов Песчаное – Зверево российские войска получат стратегическое преимущество: выход на трассу Покровск – Запорожье, а также возможность захода в тыл Покровскому гарнизону украинской армии. Полное освобождение села Шевченко, важного для выхода к южным окраинам Покровска, создаст также дополнительные сложности для группировки противника и растянет его силы по фронту.В Торецке (Дзержинске) наши войска постепенно оттесняют ВСУ к северным окраинам. Противник продолжает оказывать сопротивление, несмотря на потерю ключевого оборонительного объекта — шахты "Центральная". В частности, враг по-прежнему удерживает позиции на стадионе "Авангард" к западу, что позволяет им сохранять огневой контроль над территорией городского парка. Однако давление со стороны российских подразделений постепенно ослабляет его оборону.На южном участке Дзержинска российские подразделения завершили зачистку западной части микрорайона Забалка. Противник, не выдержав давления, был вынужден отступить к терриконам, которые сейчас служат основным укрепленным рубежом украинских формирований. Через дороги, проходящие через терриконы, враг пытается перебрасывать резервы к шахте и в частный сектор города, однако российская артиллерия и операторы БПЛА успешно поражают эти маршруты.Нечто похожее в тактическом плане наблюдается в Часов Яре. Российские войска ведут давление по всей линии соприкосновения, включая фланги. Противник старается удерживать оборонительные позиции и не допустить прорыва на одном из участковВ районе Купянска продолжаются бои с разной степенью интенсивности. Основные огневые удары по оборонительным позициям противника наши войска наносят с севера Купянска и южной части города — района Глушковки.Штурмовые и десантные подразделения группировки войск "Запад" закрепляются на западном берегу Оскола в районе села Сеньково, а также продвинулись вдоль лесополосы до Новоплатоновки, обойдя мощные опорники в Лозовой и Новой Кругляковке. Причем в первом населенном пункте гарнизон ВСУ попал в "огненный мешок". Усилились наступательные действия на восточной окраине Купянска. В частности, в районе Первомайского зафиксировано расширение зоны контроля армии России до километра. Также есть успехи у группировки "Запад" в районе Лозовой, на юге и севере от Кругляковки.Тем временем украинцы вгрызаются зубами в Курскую область, особенно в Суджанском районе. Тем не менее, наши войска уже овладели населенным пунктом Плехово, где противник долгое время держали оборону. Настоящий переполох в рядах командного состава ВСУ на этом участке вызвал стремительный заход наших разведывательных подразделений и групп спецназа уже на территорию Сумской области в районе приграничного села Александрия.Белгородская область находится под обстрелами ВСУ со стороны Харьковской области. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, за сутки киевский режим выпустил 40 снарядов из ствольной артиллерии, минометов, а также 20 БПЛА различных типов. Пострадали три человека, есть повреждения в многоквартирных и частных домах, нарушена линия электропередач.Чтобы хоть как-то остановить расползающийся фронт, Сырский начал сжигать свой "золотой запас" - подготовленные на Западе резервы. В частности, на Покровском направлении в плен взяли бойцов 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Анна Киевская", которые учились воевать во Франции и получили там новую натовскую технику. В бригаде есть 18 лёгких танков AMX10RC, 128 бронемашин VAB, 18 САУ Caesar и 4300 человек: три батальона были подготовлены во Франции, ещё 2000 резервистов "Анна Киевская" получила на Украине.Один батальон был оперативным путем переброшен на Купянское направление, где противник пытается залатать дыры уже на правом берегу реки Оскол после высадки нашего десанта в районе Двуречной.Наши войска продолжат активно использовать тактику дезориентации противника, заставляя Украину рассредоточивать свои резервы за счет переброски сил на разные участки фронта. При этом киевский режим благодаря массовой мобилизации и поддержке Запада продолжат восполнять потери и усиливать свои подразделения оружием и боеприпасами.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20241209/1059517428.html
курахово
россия
купянск
сумская область
покровск/красноармейск
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Геннадий Алёхин
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Геннадий Алёхин
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эксклюзив, курахово, россия, купянск, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, геннадий алехин, спецоперация, сумская область, покровск/красноармейск, артиллерия, бпла
Эксклюзив, Курахово, Россия, Купянск, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Геннадий Алехин, Спецоперация, Сумская область, Покровск/Красноармейск, артиллерия, БПЛА

Полковник Геннадий Алехин: Россия не только изолировала ВСУ в Курахово, но и перепугала их под Сумами

16:07 10.12.2024
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Российская армия методично продвигается в районе Покровска (Красноармейска), Купянска и Курахово, однако ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление. Увеличить темп продвижения пока не получается в том числе из-за погодных условий: наступил сезон распутицы и низкая облачность, которая не позволяет в полной мере использовать разведывательные дроны.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Штурмовые подразделения российской армии освободили большую часть центра Курахово. Также освобождены Старые Терны к северу от города и установлен физический контроль над районом плотины Кураховского водохранилища. Мы всё плотнее затыкаем последние дырки для отхода ВСУ из Курахово в населенный пункт Дачное западнее города.
В планах и замыслах нашего командования на этом направлении - ликвидировать украинскую группировку не концентрированным мощным ударом, а постепенно. Мы изолируем отдельные участки обороны, уничтожая живую силу и технику противника или вынуждая его к сдаче в плен.
Если эта тенденция сохранится, украинские подразделения вынуждены отказаться от системной обороны Курахово и района к югу от него. Они сосредоточат усилия на попытке сократить фронт и успеть отойти на рубеж Славянка – Петропавловка – Шевченко – Зеленовка до того, как вражеские солдаты побегут без приказа.
На Покровском (Красноармейском) направлении обстановка меняется и продолжает развиваться. Минобороны РФ подтвердил освобождение населенного пункта Желтое. Под контролем российских войск находится половина территории села Шевченко. Одновременно штурмовые группы ВС РФ зашли с фланга, вплотную приблизившись к селу Песчаное. В случае прорыва линии обороны ВСУ по линии населенных пунктов Песчаное – Зверево российские войска получат стратегическое преимущество: выход на трассу Покровск – Запорожье, а также возможность захода в тыл Покровскому гарнизону украинской армии. Полное освобождение села Шевченко, важного для выхода к южным окраинам Покровска, создаст также дополнительные сложности для группировки противника и растянет его силы по фронту.
В Торецке (Дзержинске) наши войска постепенно оттесняют ВСУ к северным окраинам. Противник продолжает оказывать сопротивление, несмотря на потерю ключевого оборонительного объекта — шахты "Центральная". В частности, враг по-прежнему удерживает позиции на стадионе "Авангард" к западу, что позволяет им сохранять огневой контроль над территорией городского парка. Однако давление со стороны российских подразделений постепенно ослабляет его оборону.
На южном участке Дзержинска российские подразделения завершили зачистку западной части микрорайона Забалка. Противник, не выдержав давления, был вынужден отступить к терриконам, которые сейчас служат основным укрепленным рубежом украинских формирований. Через дороги, проходящие через терриконы, враг пытается перебрасывать резервы к шахте и в частный сектор города, однако российская артиллерия и операторы БПЛА успешно поражают эти маршруты.
Нечто похожее в тактическом плане наблюдается в Часов Яре. Российские войска ведут давление по всей линии соприкосновения, включая фланги. Противник старается удерживать оборонительные позиции и не допустить прорыва на одном из участков
В районе Купянска продолжаются бои с разной степенью интенсивности. Основные огневые удары по оборонительным позициям противника наши войска наносят с севера Купянска и южной части города — района Глушковки.
Штурмовые и десантные подразделения группировки войск "Запад" закрепляются на западном берегу Оскола в районе села Сеньково, а также продвинулись вдоль лесополосы до Новоплатоновки, обойдя мощные опорники в Лозовой и Новой Кругляковке. Причем в первом населенном пункте гарнизон ВСУ попал в "огненный мешок". Усилились наступательные действия на восточной окраине Купянска. В частности, в районе Первомайского зафиксировано расширение зоны контроля армии России до километра. Также есть успехи у группировки "Запад" в районе Лозовой, на юге и севере от Кругляковки.
Тем временем украинцы вгрызаются зубами в Курскую область, особенно в Суджанском районе. Тем не менее, наши войска уже овладели населенным пунктом Плехово, где противник долгое время держали оборону. Настоящий переполох в рядах командного состава ВСУ на этом участке вызвал стремительный заход наших разведывательных подразделений и групп спецназа уже на территорию Сумской области в районе приграничного села Александрия.
Белгородская область находится под обстрелами ВСУ со стороны Харьковской области. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, за сутки киевский режим выпустил 40 снарядов из ствольной артиллерии, минометов, а также 20 БПЛА различных типов. Пострадали три человека, есть повреждения в многоквартирных и частных домах, нарушена линия электропередач.
Чтобы хоть как-то остановить расползающийся фронт, Сырский начал сжигать свой "золотой запас" - подготовленные на Западе резервы. В частности, на Покровском направлении в плен взяли бойцов 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Анна Киевская", которые учились воевать во Франции и получили там новую натовскую технику. В бригаде есть 18 лёгких танков AMX10RC, 128 бронемашин VAB, 18 САУ Caesar и 4300 человек: три батальона были подготовлены во Франции, ещё 2000 резервистов "Анна Киевская" получила на Украине.
Один батальон был оперативным путем переброшен на Купянское направление, где противник пытается залатать дыры уже на правом берегу реки Оскол после высадки нашего десанта в районе Двуречной.
Наши войска продолжат активно использовать тактику дезориентации противника, заставляя Украину рассредоточивать свои резервы за счет переброски сил на разные участки фронта. При этом киевский режим благодаря массовой мобилизации и поддержке Запада продолжат восполнять потери и усиливать свои подразделения оружием и боеприпасами.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской области
Сергей Сазонов - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Вчера, 16:40
Военный эксперт Сергей Сазонов: Армия России загоняет ВСУ в Суджанский котел в Курской областиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал публицист, военный эксперт, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
ЭксклюзивКураховоРоссияКупянскВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковГеннадий АлехинСпецоперацияСумская областьПокровск/КрасноармейскартиллерияБПЛА
 
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16:14Российский депутат рассказал об украинских пыточных и концлагерях в Курской и Сумской областях
16:07Полковник Геннадий Алехин: Россия не только изолировала ВСУ в Курахово, но и перепугала их под Сумами
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