https://ukraina.ru/20241124/1059114198.html

Ищенко рассказал, почему Трамп не осмелится отменить решение бить вглубь России

Ищенко рассказал, почему Трамп не осмелится отменить решение бить вглубь России - 24.11.2024 Украина.ру

Ищенко рассказал, почему Трамп не осмелится отменить решение бить вглубь России

Если победивший на выборах президента США Дональд Трамп отменит принятые решения, он должен это мотивировать уступками со стороны России. А если нет, то он лузер. Так работает американская политическая система

2024-11-24T11:50

2024-11-24T11:50

2024-11-24T11:50

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.По его словам, решение США по поводу ударов дальнобойными ракетами по России принято, чтобы Трамп сильно мучился с вопросом, может ли он его отменить.Он заявил, что любые отмены в США в одностороннем порядке являются признаком не просто слабости, а капитуляции.“Если Трамп отменит принятые решения, он должен это мотивировать уступками со стороны России. А если нет, то он лузер. Так работает американская политическая система. Трамп поэтому и не знает, как на это реагировать. Кроме дурацкой фразы, что только он может засадить за стол переговоров обе стороны, они ничего родить не смогли. Им нужно время, им нужно знать, на что они могут рассчитывать в переговорах с Россией”, — заключил Брутер.О том, что сейчас происходит с экономикой Украины, — в материале издания Украина.ру Экономика Украины и война: удары по энергетике, любовь к налогам и экспортные рекордыПолный текст интервью — Ростислав Ищенко: Если начнется война на Ближнем Востоке, Россия будет помогать Ирану, как США Украине

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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, ростислав ищенко, эскалация, военная эскалация, ракеты, дальнобойные ракеты, удары