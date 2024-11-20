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Экономика Украины и война: удары по энергетике, любовь к налогам и экспортные рекорды

Экономика Украины и война: удары по энергетике, любовь к налогам и экспортные рекорды - 20.11.2024 Украина.ру

Экономика Украины и война: удары по энергетике, любовь к налогам и экспортные рекорды

Минувшая неделя запомнилась новым масштабным ударом ВКС России по энергетическим объектам, локальным блэкаутом в Одессе, а также странной социологией и не слишком разумным заявлениями украинских начальников из Минэкономики.

2024-11-20T06:49

2024-11-20T06:49

2024-11-20T06:49

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Об этих и иных событиях украинской экономики читайте в традиционном обзоре по средам.Электроэнергетика17 ноября ВКС России нанесли ракетно-дроновый удар по объектам украинской электроэнергетики. Украинские СМИ насчитали 120 ракет и 90 дронов. Пострадали две ГЭС, три ТЭС и подстанции во Львовской, Киевской, Днепропетровской, Ровенской, Винницкой, Волынской, Кировоградской, Одесской областях. В последней удары были нанесены сразу по четырем ПС. Одна из пострадавших ГЭС — Кременчугская, на защиту которой от дронов и ракет буквально на днях выделили 1 млрд гривен со сроком окончания работ до конца 2025 года.Критического ущерба украинская энергосистема не получила: диспетчеры, получив команду от военных, стали оперативно снижать выработку электроэнергии, готовясь к возникновению аварийных ситуаций, что и объясняет сообщения Bloomberg со ссылкой на МАГАТЭ об отключении 7 из 9 ядерных реакторов. Это позволяет снизить вероятность масштабного ЧП, шансы у которого тем выше, чем выше разница между производством и потреблением электроэнергии — в сети важно удерживать частоту в 50 Гц.А на местах прилётов традиционно жгут шины, что создаёт картинку масштабных повреждений и разрушений, чтобы ввести российскую разведку в заблуждение, а заодно повысить шансы на получение помощи — деньгами и оборудованием — от западных доноров.Поэтому введённые практически сразу после ударов ограничения стали отменять уже к полудню. Сперва в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях, а утром 18 ноября и в западных областях. Тем не менее, особо досталось двум областным центрам: Сумам и Одессе. Сумы после превращения ВСУ Курской области в поле боя в августе этого года стали прифронтовым районом, а Одесса и область играют важную роль в транзите электроэнергии из Румынии как части энергосистемы ENTSO-E в энергосистему Украины. Поэтому удары по Одессе ВКС наносят отнюдь не из соображений кровожадности. В Одессе без света и тепла остались два больших спальных района — Таирово и Черёмушки, школьников и дошколят отправили на два дня по домам.Таким образом, оценить масштаб ущерба сложно. Наверняка удар обнулил усилия украинских энергетиков по ремонту повреждённого оборудования, однако целью удара была скорее игра мускулами и демонстрация намерений. Вот только кому именно — не ясно. России вполне по силам ввергнуть Украину во тьму, другой вопрос за что (под какой повод или после какого деяния) и ради чего (удары должны иметь какую-то цель кроме факта самих ударов).В целом, что депутаты, например Нагорняк из "Слуги народа", что эксперты, в частности председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, сходятся в том, что катастрофы не произошло и восстановление энергосистемы займёт 3-4 дня. Примерно та же сроки указываются и в наиболее пострадавших городах: Одессе и Бурштыне (там расположена Бурштынская ТЭС, через которую осуществляются перетоки э/э из ЕС с Венгрии и Словакии).Однако непродолжительные отключения электроэнергии могут действовать несколько недель и усиливаться погодным фактором: на Украину из Европы надвигается холодный фронт, который может привести к снижению температуры с 21 ноября с минимум в 10 градусов мороза в районе 23–25 ноября.Тогда значение будет иметь уже способность ЕС обеспечить Украину электроэнергией (на фоне роста собственного потребления и периодических проблем с ВЭС из-за штиля) и цена этой энергии, которая и так в 2–2,5 раза дороже, чем на Украине. Поэтому надеяться на перетоки из ЕС не стоит. У Евросоюза не всегда есть возможность помочь, а порой электроэнергия обходится запредельно дорого, поэтому её предпочитают не закупать.Газовые вопросыСловацкая компания SPP подписала краткосрочный контракт и приобрела газ в Азербайджане. Закупка газа является тестовой, и прибегает к ней Словакия из-за окончания 31 декабря текущего года соглашения о транзите газа из России в ЕС через Украину. Закупка азербайджанского газа формально лишает Киев возможности блокировать прокачку газа из России. А на случай, если качать газ через украинскую ГТС будет невозможно физически, тестируются маршруты через "Турецкий поток" и газопровод из Германии и Чехии. Венгрия, к слову, переключилась на поставки газа по "Турецкому потоку" ещё в конце 2021 года, избавившись от ненадёжного и заполитизированного транзита через Украину.Но у Словакии впереди решение ещё одной проблемы — необходимо добиться от Еврокомиссии продления срока действия исключения из нефтяного эмбарго, позволяющего Словакии закупать российскую нефть по южной ветке нефтепровода "Дружба", перерабатывать её и продавать нефтепродукты на европейском рынке. Задача для Братиславы непростая, но в данном случае она будет выступать единым фронтом с Будапештом, чья компания MOL владеет НПЗ в Словакии.А вот Австрия осталась без российского газа: её компания OMVпроигнорировала решение российского суда о запрете судиться с "Газпромом" за пределами России и отсудила 13 ноября у "Газпрома" 230 млн евро, решив выбрать их не деньгами, а газом. В итоге 16 ноября "Газпром" просто остановил поставки газа в Австрию. Однако объёмы транзита через Украину не изменились — газ оперативно купили другие компании, которые с "Газпромом" пока не судятся.Нет света — нет интернетаЖители Киева, где ненадолго отключали электроэнергию 18 ноября, массово жаловались на отсутствие мобильного интернета: он формально есть, но данные не передаются. При этом Кабмин ранее обязал операторов обеспечить работу базовых станций на протяжении 10 часов.Операторы в свою очередь сходу заявили, что это невозможно. Но оператор lifecell экспериментирует с использованием электромобилей в качестве аккумуляторов на колёсах. Компания выделила один электромобиль, который в Виннице заряжает от своего аккумулятора на 87 кВт*ч несколько базовых станций (БС). При средней нагрузке машины хватает на 17-20 часов работы БС. Удивительно, но использование электромобиля обходится на 70-75% дешевле по сравнению с бензиновым генератором. Впрочем, инициатива так и останется экспериментом — зарядка от мобильного пауэрбанка, может, и дешевле генератора, но лишь в том случае, если не учитывать стоимость приобретения самого электромобиля.Телекоммуникационная компания VEON, владеющая сотовым оператором "Киевстар" планирует в следующем году провести первичное размещение акций (IPO) в США на бирже Nasdaq, что превратит её в американскую компанию. Чтобы разместить акции, потребуется добиться от киевской власти снятия с них ареста, однако — при условии нажима из Вашингтона или после смены власти — IPO позволит застраховать компанию от попыток рейдерского захвата, одна из которых провалилась в декабре прошлого года. Рейдерить американскую компанию в Киеве никто не решится. Впрочем, это пока что планы, которые не факт, что будут реализованы, а Россию публичный статус и котирование на Nasdaq не остановит, как в 2014 году не остановило власти Крыма и ЛНР с ДНР, выстраивавшие сотовые сети на базе киевстаровского оборудования.Украинцам нравятся новые налогиСоциалистическая группа "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований провела опрос, в ходе которого выяснили, что большинство украинцев — 64% — поддерживает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%. Уверен, если бы украинским социологам поставили в качестве задачи добиться одобрения мобилизации через "бусификацию", то они успешно справились бы с такой задачей.В целом, проведение социологических опросов на Украине не имеет особого смысла. Они проводятся преимущественно методом телефонного опроса, в ходе которого респондент говорит социологам не то, что думает, а то, что, как ему кажется, они хотели бы услышать. Проще говоря, граждане мимикрируют под воинственных патриотов — так безопаснее — но в действительности показывают бюрократии фигу при любом удобном случае, не платя налоги и уклоняясь от той же мобилизации.Аграрная сверхдержаваЗа 10 с половиной месяцев 2024 года экспорт товаров из Украины в денежном эквиваленте превысил показатель всего прошлого года. Об этом сообщил первый вице-премьер и по совместительству министр экономики Юлия Свириденко. К 17 ноября Украина экспортировала товаров на 36,3 млрд долларов. По итогам прошлого года этот показатель составлял 36,2 млрд долларов.Среди крупнейших экспортных позиций с начала года — масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое — 4,4 млрд долларов (5,3 млн тонн), кукуруза — 4,2 млрд долларов (25,5 млн тонн), пшеница и смесь пшеницы и ржи — 3,4 млрд долл. (19,0 млн тонн), руды и концентраты железные — 2,5 млрд долларов (29,7 млн тонн), семена рапса — 1,7 млрд долларов (3,5 млн тонн), провода и кабели — 1,1 млрд долларов (60,5 тыс. тонн), соевые бобы — 1,1 млрд долларов (2,8 млн тонн).Как видно, киевской власти удалось выполнить пожелание бывшего посла США в Киеве Джеффри Пайетта, называвшего Украину аграрной сверхдержавой. Основа украинского экспорта — низкопередельная сельхозпродукция. В таких условиях главное не делиться статистикой об импорте готовых продуктов питания, в частности овощей и фруктов, которыми Украина себя самостоятельно не обеспечивает. А ещё не напоминать, что за 9 месяцев Украина импортировала продукции на 51,2 млрд долларов (экспорт за тот же период составил 30,7 млрд долларов), что означает, что торговый баланс у страны ушёл в глубочайший минус.Бессмысленный кэшбекС 1 октября украинский Кабмин запускает программу зимней "еПоддержки" и начнёт выдавать в рамках программы "Национальный кэшбек" по 1 тыс. гривен для покупки украинских товаров и услуг. К слову, воспользовались деньгами, начисленными по программе кэшбека, 120 тыс. человек, а у 500 тыс. деньги "висят" на счетах. Всё дело в том, что средняя сумма начислений составляет 57,5 гривен на человека, что не дотягивает и до 1,5 долларов. А вот из тех, кто воспользовался деньгами, 50% пополнили ими счёт мобильного телефона, 35% оплатили коммуналку, а остальные платили за интернет, транспорт и услуги питания. Как видно, в перечне нет товаров, а одни услуги — тратить деньги кэшбека на покупку товаров пока нельзя, что делает бессмысленным связанную с кэшбеком программу "Покупай украинское". В общем, не протекционистский инструмент, а чистая профанация.Прочие новостиСпрос на специалистов по гуманитарному разминированию (полное и гарантированное) с начала 2022 года вырос в шесть раз. А сколько человек занимаются "серым" разминированием, которое нигде не фиксируется, остаётся лишь гадать.В государственный бюджет поступили 3,94 млрд грн от приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания" — крупнейшего добытчика титаносодержащих минералов — ильменита и рутила — на Украине. В состав компании входят два комбината: Вольногорский горнометаллургический в Днепропетровской области и Иршанский горно-обогатительный в Житомирской области. Новый владелец обязан вложить в компанию 400 млн гривен.Украинский стартап Releaf Paper открыл в Париже производство целлюлозы из опавшей листвы. Бумага пригодна для упаковки и используется рядом международных компаний.Нацбанк всё никак не угомонится и продолжает двигать вперёд инициативу о переименовании копеек в шаги, получив одобрение от Украинского института национальной памяти.НАЭК "Энергоатом" продолжает осваивать бюджетное финансирование. Оператор АЭС решил начать строить атомные энергоблоки не только на Хмельницкой АЭС, но и на Южноукраинской. Построить на ЮАЭС планируют два блока АР1000 американской компании Westinghouse. Уже разработан геодезический отчет по выбору участка для сооружения этих мощностей и проведены геологические исследования. Следующий этап — проведение технико-экономического обоснования.Ещё на данную тему: Хроника энергетической войны: Австрия без российского газа и рост цен на газ в Европе

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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