https://ukraina.ru/20241122/1059117607.html

Политолог: Запад перестал бояться Россию и считает, что она не решится ударить по Жешуву и Констанце

Политолог: Запад перестал бояться Россию и считает, что она не решится ударить по Жешуву и Констанце - 22.11.2024 Украина.ру

Политолог: Запад перестал бояться Россию и считает, что она не решится ударить по Жешуву и Констанце

ВС РФ надо наносить удары по пунктам входа из Европы на Украину и по ключевым железнодорожным станциям. Сам факт уничтожения этой транспортной инфраструктуры Украины покажет Евросоюзу и НАТО, что Путин не блефует. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный

2024-11-22T03:30

2024-11-22T03:30

2024-11-22T03:30

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В ходе последнего массированного ракетного удара армия Россия поразила несколько важных целей, в числе которых: подстанция в Мукачево (отвечает за переток энергии из Европы), мост через Кременчугское водохранилище, железнодорожный узел в Павлограде.По мнению эксперта, ВС РФ надо наносить удары по пунктам входа из Европы на Украину и по ключевым железнодорожным станциям, где меняют колесные пары с европейской колеи на советскую.Конечно, восстановить можно все. Но на это нужно время. К тому же, сам факт уничтожения этой транспортной инфраструктуры Украины покажет Евросоюзу и НАТО, что президент России Владимир Путин не блефует, указал политолог.По мнению эксперта, сейчас произошло самое страшное: Запад перестал бояться Россию. Он считает, что "мы никогда не решимся нанести удары по Жешуву и по Констанце, потому что мы их боимся", добавил он."И эта уверенность в том, что Россия [якобы] струсила, появилась на Западе еще в 2017 году, когда в США захватили нашу дипломатическую собственность, а мы до сих пор думаем, как ответить", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Геннадий Подлесный: У России появился идеальный шанс вручить Трампу обездвиженную и обесточенную Украину на сайте Украина.ру.О том, почему у Европы больше нет возможности оказывать быструю и серьезную помощь Украине — в интервью Ростислав Ищенко: Если Украина рухнет до 9 Мая, Европа покажет России кукиш из-за забора на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241121/1059096828.html

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