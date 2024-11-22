Политолог: Запад перестал бояться Россию и считает, что она не решится ударить по Жешуву и Констанце - 22.11.2024 Украина.ру
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Политолог: Запад перестал бояться Россию и считает, что она не решится ударить по Жешуву и Констанце
Политолог: Запад перестал бояться Россию и считает, что она не решится ударить по Жешуву и Констанце - 22.11.2024 Украина.ру
Политолог: Запад перестал бояться Россию и считает, что она не решится ударить по Жешуву и Констанце
ВС РФ надо наносить удары по пунктам входа из Европы на Украину и по ключевым железнодорожным станциям. Сам факт уничтожения этой транспортной инфраструктуры Украины покажет Евросоюзу и НАТО, что Путин не блефует. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
2024-11-22T03:30
2024-11-22T03:30
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В ходе последнего массированного ракетного удара армия Россия поразила несколько важных целей, в числе которых: подстанция в Мукачево (отвечает за переток энергии из Европы), мост через Кременчугское водохранилище, железнодорожный узел в Павлограде.По мнению эксперта, ВС РФ надо наносить удары по пунктам входа из Европы на Украину и по ключевым железнодорожным станциям, где меняют колесные пары с европейской колеи на советскую.Конечно, восстановить можно все. Но на это нужно время. К тому же, сам факт уничтожения этой транспортной инфраструктуры Украины покажет Евросоюзу и НАТО, что президент России Владимир Путин не блефует, указал политолог.По мнению эксперта, сейчас произошло самое страшное: Запад перестал бояться Россию. Он считает, что "мы никогда не решимся нанести удары по Жешуву и по Констанце, потому что мы их боимся", добавил он."И эта уверенность в том, что Россия [якобы] струсила, появилась на Западе еще в 2017 году, когда в США захватили нашу дипломатическую собственность, а мы до сих пор думаем, как ответить", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Геннадий Подлесный: У России появился идеальный шанс вручить Трампу обездвиженную и обесточенную Украину на сайте Украина.ру.О том, почему у Европы больше нет возможности оказывать быструю и серьезную помощь Украине — в интервью Ростислав Ищенко: Если Украина рухнет до 9 Мая, Европа покажет России кукиш из-за забора на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, европа, владимир путин, нато, ес, железная дорога, евросоюз, транспорт, логистика, детали, спецоперация, сво
Новости, Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, НАТО, ЕС, железная дорога, Евросоюз, транспорт, логистика, детали, Спецоперация, СВО

Политолог: Запад перестал бояться Россию и считает, что она не решится ударить по Жешуву и Констанце

03:30 22.11.2024
 
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ВС РФ надо наносить удары по пунктам входа из Европы на Украину и по ключевым железнодорожным станциям. Сам факт уничтожения этой транспортной инфраструктуры Украины покажет Евросоюзу и НАТО, что Путин не блефует. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
В ходе последнего массированного ракетного удара армия Россия поразила несколько важных целей, в числе которых: подстанция в Мукачево (отвечает за переток энергии из Европы), мост через Кременчугское водохранилище, железнодорожный узел в Павлограде.
По мнению эксперта, ВС РФ надо наносить удары по пунктам входа из Европы на Украину и по ключевым железнодорожным станциям, где меняют колесные пары с европейской колеи на советскую.
"Мы сколько угодно уничтожать те или иные объекты на Украине, но против нас работают 52 государства мира, которые привезут киевскому режиму все необходимое. Это надо прекращать, если мы хотим добиться победы малой кровью и за относительно короткий срок", — подчеркнул Подлесный.
Конечно, восстановить можно все. Но на это нужно время. К тому же, сам факт уничтожения этой транспортной инфраструктуры Украины покажет Евросоюзу и НАТО, что президент России Владимир Путин не блефует, указал политолог.
По мнению эксперта, сейчас произошло самое страшное: Запад перестал бояться Россию. Он считает, что "мы никогда не решимся нанести удары по Жешуву и по Констанце, потому что мы их боимся", добавил он.
"И эта уверенность в том, что Россия [якобы] струсила, появилась на Западе еще в 2017 году, когда в США захватили нашу дипломатическую собственность, а мы до сих пор думаем, как ответить", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадий Подлесный: У России появился идеальный шанс вручить Трампу обездвиженную и обесточенную Украину на сайте Украина.ру.
О том, почему у Европы больше нет возможности оказывать быструю и серьезную помощь Украине — в интервью Ростислав Ищенко: Если Украина рухнет до 9 Мая, Европа покажет России кукиш из-за забора на сайте Украина.ру.
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Вчера, 14:05
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