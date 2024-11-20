https://ukraina.ru/20241120/1059034508.html

Геннадий Подлесный: У России появился идеальный шанс вручить Трампу обездвиженную и обесточенную Украину

Геннадий Подлесный: У России появился идеальный шанс вручить Трампу обездвиженную и обесточенную Украину - 20.11.2024 Украина.ру

Геннадий Подлесный: У России появился идеальный шанс вручить Трампу обездвиженную и обесточенную Украину

Мы сколько угодно уничтожать те или иные объекты на Украине, но против нас работают 52 государства мира, которые привезут киевскому режиму все необходимое. Это надо прекращать, если мы хотим добиться победы малой кровью и за относительно короткий срок.

2024-11-20T07:58

2024-11-20T07:58

2024-11-20T07:58

интервью

украина

россия

запад

дональд трамп

джо байден

владимир путин

минобороны

впк

северный поток

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Поэтому России необходимо приступать к уничтожению транспортной инфраструктуры Украины: точкам входа в Европу, а также железнодорожным станциям, где меняют колеса с европейской колеи на советскую, считает военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Геннадий Иванович, мы с вами много раз говорили, что задачи СВО невозможно выполнить без уничтожения критической инфраструктуры Украины. Судя по списку целей, которые поразила армия России в ходе последнего массированного ракетного удара, это был концерт по заявкам: подстанция в Мукачево (отвечает за переток энергии из Европы), мост через Кременчугское водохранилище, железнодорожный узел в Павлограде. Но вы, наверное, скажете, что этого или недостаточно, или что это совсем не то.- Давайте я для начала приведу одну цитату: "Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар по объектам военного управления, связи и энергетики Украины. Все объекты поражены, цели удара достигнуты". Как вы думаете, когда Минобороны опубликовало это сообщение? 10 октября 2022 года. Но прошло два года, а мы опять читаем о прилетах по военным и энергетическим объектам Украины, которые до сих пор не привели к капитуляции киевского режима.Вы перечислили не все цели, которые были поражены в ходе последней атаки. Их гораздо больше. Это замечательно. Но я все же считаю, что надо было наносить удары по пунктам входа из Европы на Украину и по ключевым железнодорожным станциям, где меняют колесные пары с европейской колеи на советскую. Их не так много:Ягодин и Изов (Волынская область)Рава-Русская (Львовская область)Батьево, Чоп и Ужгород (Закарпатье).Мы сколько угодно уничтожать те или иные объекты на Украине, но против нас работают 52 государства мира, которые привезут киевскому режиму все необходимое. Это надо прекращать, если мы хотим добиться победы малой кровью и за относительно короткий срок. Потому что война на истощение в долгосрочной перспективе работает против нас.Повторюсь, российская экономика и экономика 52 стран мира несопоставимы. Мы сейчас выигрываем только за счет того, что наша экономика была более мобилизационной, и наш ВПК был более адаптирован для ведения большой войны. Но вечно так продолжаться не может. Поэтому надо принимать решительные меры.- Вы сказали, что мы можем сколько угодно бомбить Украину, но 52 страны мира привезут ей все необходимое. Так почему вы думаете, что эти 52 страны мира не помогут Киеву восстановить транспортную инфраструктуру, как сейчас помогают восстанавливать энергетику и оборонное производство?- Конечно, восстановить можно все. Но на это нужно время. К тому же, сам факт уничтожения этой транспортной инфраструктуры Украины покажет Евросоюзу и НАТО, что Путин не блефует.Сейчас же произошло самое страшное: Запад перестал бояться нас. Он считает, что мы никогда не решимся нанести удары по Жешуву и по Констанце, потому что мы их боимся. И эта уверенность в том, что Россия струсила, появилась на Западе еще в 2017 году, когда в США захватили нашу дипломатическую собственность, а мы до сих пор думаем, как ответить.Все это вместе сложилось для Запада в клубок: "Россия, конечно, большая. Но она или очень добрая, или очень слабая". Именно это порождает все проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся на Украине.- Почему вы думаете, что та же ситуация с дипломатической собственностью – это не мелкая пакость Запада, а серьезная угроза нашей безопасности?- Захват дипломатической собственности – это показатель того, как относятся к государству. Если раньше кто-то врывался в посольства и срывал флаги, это было поводом для объявления войны. Если сейчас обстреливают посольства, то тут же отзывается посол для консультаций.В дипломатии есть такое понятие, как зеркальные меры. Почему мы еще в 2017 году не отобрали у американцев Спасо-Хаус? Почему там до сих пор живет посол США? Пусть возвращается в посольское здание.Это не мелочь. Это то, как Россия себя позиционирует. Мы великая держава? Или мы только говорим об этом?- Вы предлагаете на каждый чих Запада бомбить Жешув? Эмоционально я вас понимаю. Я не понимаю, что это даст нам в практическом плане.- Жешув нам в прямом смысле нужно будет бомбить, если оттуда полетят F-16, снаряженные натовскими ракетами.Я не говорю, что нам нужно наносить превентивные удары по территории стран Запада. Но Владимир Путин 12 сентября в Санкт-Петербурге подтвердил, что если эти истребители будут взлетать с натовских аэродромов для нанесения ударов, мы будем уничтожать их прямо на этих аэродромах.Если страна отвечает на различные дипломатические скандалы, весь мир воспринимает это как проявление силы. Напомню, что когда в Амстердаме во время футбольного матча пропалестинские хулиганы напали на израильских болельщиков, Израиль прислал несколько военных самолетов, чтобы их оттуда забрать. Сам факт, что на разборки прилетели большие израильские начальники, и то, как повели себя Нидерланды, говорит о том, что Нидерланды воспринимают Израиль как достойную страну, которую надо защищать.И как минимум в дипломатической сфере мы должны действовать точно так же.- То есть вы думаете, что если мы будем бить по ключевым железнодорожным станциям на границе Украины с Европой, то Запад испугается и откажется поставлять оружие?- Именно так. Ему просто будет не на чем поставлять оружие – только по воздуху. А если мы еще собьем какой-нибудь западный самолет с техникой, который приземлится в Жулянах, всем будет понятно, что Россию довели до состояния, когда она стала выполнять свои обещания.Повторюсь, технику и оружием нельзя перевозить на повозках, поэтому поставки прекратятся. На какое время, я не знаю. Но нам этого времени хватит. Уничтожили инфраструктуру по смене колесных пар – и все. Украине их нужно будет где-то изготовить, а изготовить их можно только на "Уралвагонзаводе". Вы же не думаете, что уральцы сделают эти колеса и отправят их в Чоп.Так что через какое-то время эти поставки прекратятся.Да, будет вой на болотах. Но если мы это сделаем, мы покажем, что Россия готова пойти на следующий уровень эскалации – например, применить виды вооружений, которые еще не применяла (об этом недавно заявил Володин).Я не хочу сказать, что Запад труслив. Но он внимательно отслеживает сигналы, которые поступают из России. И пока Запад не верит, что Москва может адекватно ответить.- Какие виды вооружений мы еще не применяли? Насколько вообще корректно делать упор на конкретные виды вооружений? Ведь в войне побеждает не оружие, а система.- Совершенно с вами согласен. Мы сейчас с вами и обсуждаем систему дипломатических, политических и военных ответов Западу.Я не говорю, что мы будем бить тактическим ядерным зарядом по опорному пункту с десятью всушниками. В этом нет никакого смысла. Но у нас есть карта всех американских баз по всему миру. Если мы получим от США удар, мы ответим по ним.По этим базам могут ударить хуситы или какие-то пророссийские пираты. Если мы снабдим их соответствующим вооружением, наши специалисты в тапочках на босу ногу будут управлять "Искандерами" и "Кинжалами". Лучше "Кинжалами", потому что американские авианосцы в Средиземном море могут "Искандер" отразить, а пытаться сбить "Кинжал" просто бесполезно.Такие неожиданные удары по США возможны.Кроме того, у нас есть глубоководные аппараты, которые могут случайно оказаться у подводных пиратов. Эти подводные пираты могут перегрызть газопровод между Норвегией и Польшей.Польша сейчас на коне. Если Украина прекратит транзит российского газа через свою территорию, Венгрия и Словакия будут испытывать серьезные сложности, а Польша – нет, потому что у нее есть газопровод с Норвегией, который почему-то работает.Хорошо бы, чтобы подводные пираты его перегрызли. А заодно – перекусили несколько кабелей, через которые осуществляется связь нескольких материков.США говорят: Мы не взрывали "Северные потоки". Это Украина взорвала. И мы можем сказать: "Это не мы. Это какие-то подводные пираты. Ну хобби у них такое – взрывать газопроводы и кабели резать".А для этого нужно, чтобы государство смотрела на СВО с позиции великой державы, которая может себе это позволить.Понятно, что на такие наши шаги обидятся не только Штаты, но и наши "друзья мира". Поэтому России нужно будет четко объяснить нашим партнёрам: "Потерпите, пожалуйста, два месяца. Через два месяца Украина и Запад капитулируют. А мы все починим. И кабели, и мосты через Днепр".Мне кажется, что наши "друзья мира" два года ждали, пока мы это сделаем, а потом не дождались и сказали: "Раз вы не готовы брать на себя такую ответственность, то давайте замораживать конфликт, чтобы разморозить торговлю". И эти ожидания наших партнеров обманывать не надо.- Мы решимся на такие шаги в том случае, если Запад разрешит сам себе обстреливать наши глубинные территории?- Это только предлог. У нас таких предлогов достаточно. Нападение на Курскую область – это более чем хороший повод, чтобы сказать: "Россия проснулась и начала отвечать".Что касается "разрешения ракетных ударов", то это неправда. Не было никакого разрешения Байдена куда-то там бить. Вся эта информационно-психологическая вакханалия – не более чем проверка России на слабо. Пока Москва сделала то, что от нее ожидали – ответила в информационном плане. Выступили Володин и Песков, которые сказали то, что говорили ранее: "Если вы что-то сделаете, весь мир в труху". Но это никак не изменило отношение Запада к нам: "Россия много чего говорит, но мало что делает".Надеюсь, мы все же будем что-то делать.- Разберемся с технической стороной вопроса. Хватит ли нам для уничтожения ключевых железнодорожных станций Украины условных 120 ракет и 90 "Гераней", которые мы в среднем накапливаем два-три месяца для массированных налетов?- Хорошо бы, чтобы когда они у нас были, мы нанесли удары не по отдельным объектам, а по ключевым точкам входа на Украину. Но я думаю, что мы сможем накопить такой запас, чтобы произвести такую массированную атаку.Для подготовки к атаке потребуется неделя-две. Все эти объекты давно разведаны. Начальнику Генштаба осталось только снять трубку и отдать приказ о ракетной атаке.- Что мы будем делать, если предпримем такие радикальные шаги, а Украина не капитулирует за пару месяцев?- Капитулирует. Два месяца – это максимальный срок, за который Украина может продержаться с тем объемом боеприпасов, который она получила.Кроме того, помимо военного, есть еще и морально-политический урон. Если мы начнем это делать, украинская оппозиция может попытаться перехватить власть у Зеленского, чтобы дотаскать то, что не успел украсть Зеленский и его команда. А это приведет к хаосу во власти противника.Также не надо забывать, что 20 января официально вступит в должность Дональд Трамп, который готов бросить Украину на откуп Европы. И сейчас очень благоприятная ситуация, чтобы мы решили этот вопрос раз и навсегда. Если Трамп получит обесточенную Украину без транспортного сообщения, ему будет трудно заставить Путина пойти на заморозку, угрожая новыми санкциями.Это будет важная политическая составляющая нашего ответа Украине, который она давно выпрашивала.- Можем мы пойти на такой шаг после того, как Трамп вступит в должность? Будет такой подарочек ему на инаугурацию.- Это не самый лучший вариант. Все надо делать вовремя.Сейчас у нас безвременье. Трамп еще не может ничего сделать. Уходящая команда Байдена тоже не готова идти на крайности, которая приведет мир к грани ядерной войны, потому что иначе ее уничтожат во внутриамериканских разборках.И сейчас мы можем перехватить у США пальму первенства. Мы наконец-то начнем наступать не на поле боя, а в области политики. Пока мы только отвечаем, но первыми не бьем. Если мы не начнем бить первыми, в ближайшие два месяца нас будут ждать сплошные провокации. Команда Байдена будет пакостить России, чтобы напакостить Трампу. А Трамп может оценить, если мы своими решительными действиями разрулить эту сложную ситуацию внутри США и в мировой политике.Повторюсь, либо мы отбиваемся на уровне дипломатической риторики, либо мы "начинаем по-настоящему".- Как будут развиваться боевые действия, если мы не пойдем на такие меры?- Так же, как и сейчас. Мы будем вести тяжелые бои за каждую пять земли, на Украину будет поступать новая техника.Во-первых, Боррель заявил, что Европа уже поставила на Украину миллион снарядов. Эти снаряды по нам уже прилетают.Во-вторых, Украина усилиями Запада и некоторых наших "друзей мира" практически получила миллион беспилотников, о которых в начале года говорил Зеленский.У противника появились новые дроны с искусственным интеллектом, которые обходят наш РЭБ и могут летать роями. Да, у нас тоже есть дроны с оптоволоконным кабелем, но мы пока проигрываем в эту эскалацию. Хотя в какой-то степени нас могут спасти наши северокорейские друзья.Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступит в силу 20 ноября. Вокруг этого много инсинуаций. Западная пропаганда несет чушь, что северокорейцы якобы уже гибнут пачками на СВО и едят собак, а также связывает с этой чушью "разрешение Байдена по ракетам", которого не было.А после 20 ноября мы официально можем воевать с нашими северокорейскими братьями на любом направлении в зоне СВО. Все разговоры о том, что бойцов КНДР можно лишь поставить вдоль границы в Курской области – неправда. В конституции четко сказано, что Донбасс, Херсон и Запорожье – российские регионы, а Пхеньян это признал. И на основании 4-статьи договора северокорейские бойцы могут действовать в любом российском регионе.Сейчас много говорится, что России категорически нужен северокорейский спецназ. Я с этим не согласен. У нас есть свои ССО, которые эффективно решают эти задачи. Нас больше интересует северокорейская ствольная и реактивная артиллерия.Я надеюсь, что в зоне СВО появится не только "Коксан" - самая дальнобойная в мире самоходная гаубица. Мне бы хотелось, чтобы северокорейцы привезли с собой РСЗО KN-09, KN-23 и KN-25. Южнокорейская разведка утверждает, что у КНДР всего 30 штук "двадцатьпятых". Если это правда, пусть они одну установку у себя оставят, а остальные привезут к нам. Потому что их дальность действия кратно превышает дальность действия наших РСЗО.Сейчас нам нужно подтаскивать "Ураганы" на 5-7 километров к ЛБС, что делает их уязвимыми для вражеских ракет, снарядов и дронов. А северокорейские РСЗО спокойно могут бить по целям на дистанции в 200-300 километров. Пока к нему украинский дрон подлетит, мы его собьем.Я очень надеюсь, что после 20 ноября мы увидим всю эту технику в действии.О других аспектах СВО - в интервью Романа Алехина: Россия накрыла Мукачево и нашла черниговскую дырку, чтобы отрезать ВСУ пути к отступлению

https://ukraina.ru/20231211/1051915316.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

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