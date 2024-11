https://ukraina.ru/20241118/1059000864.html

Презрение к "хорошим русским", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 ноября

Презрение к "хорошим русским", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 ноября - 18.11.2024 Украина.ру

Презрение к "хорошим русским", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 ноября

Украинские власти не оценили марш, устроенный российской оппозицией в Берлине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-11-18T13:20

2024-11-18T13:20

2024-11-18T13:21

эксклюзив

хроники

украина

россия

берлин

алексей макеев

вячеслав гладков

андрей ермак

вооруженные силы украины

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101608/86/1016088656_0:235:2256:1504_1920x0_80_0_0_ff3c1c5a747be797945f2623a427bbbf.jpg

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал мероприятие, устроенное российскими оппозиционерами в Берлине."Россияне виновны в убийствах украинцев. Виновны в геноциде. Виновны в том, что привели к власти Путина и он до сих пор в Кремле. Единственный шаг спастись — это проводить протесты против войны в Москве. Если же этого нет <...>, они с ним — одно целое", - заявил Ермак.С критикой шествия российской оппозиции в Берлине выступил и посол Украины в Германии Алексей Макеев.Он назвал акцию "ноябрьской прогулкой, которая является и недостойной, и несущественной". Также Макеев назвал демонстрацию "пиар-акцией, целевой группой которой является не российское население, а немецкие СМИ и политики"."Творческая заявка никому не нужной неправительственной организации на финансирование от федерального правительства и ЕС", - охарактеризовал Макеев произошедшее.Он заявил, что борьбу российские оппозиционеры ведут не против властей РФ, а за внимание Германии. При этом право решать, кто такие "хорошие русские" - у украинцев.Примечательно, что на акции в Берлине украинцы и поддержавшие их российские оппозиционеры попытались отобрать флаг России у одного из демонстрантов. Это не нашло понимания у других оппозиционеров."Автобусы FRF** (запрещённая в РФ организация - Ред.), которые подвозят желающих из Парижа. Распечатанные в едином стиле плакаты. Нежелательность триколора, на всякий случай. Требования в стиле Queer Jews for Palestine. Украинский посол, который все равно на этих Queer Russian for Palestine помочился. Митинг должен показать, что его организаторы достойны грантов Free Russia Foundation**(запрещённая в РФ организация - Ред.). На митинг пришло много замечательных и честных людей, чтобы что-то сделать и как-то себя показать. Но это не митинг. Это фрирашинг. Пишут, что один из немногих триколоров, которые-таки принесли на митинг, лично отобрал глава "фабрики эльфов" в Тбилиси и организатор митинга в Берлине Антон Михальчук", - прокомментировала происходящее Юлия Латынина* (лицо, выполняющее функции иноагента - Ред.).Также ряд украинских активистов пришёл на заявленный как "антивоенное мероприятие" митинг с плакатами, требующими предоставить Украине оружие, а также с плакатами с нацистской символикой. Кроме того, были на мероприятии и флаги Украины. Последнее, равно как и призывы предоставить Киеву оружие, а также атаки на российский флаг, также широко обсуждалось в соцсетях.Обстрелы и налётыУтром 18 ноября Минобороны России рассказало об отражённых налётах украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 59 украинских БПЛА. Два БПЛА уничтожены над территорией Московской области, сорок пять БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, шесть – над территорией Курской области, три – над территорией Белгородской области и три – над территорией Тульской области", - отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 8 ударов.Все обстрелы были совершены на горловском направлении. ВСУ выпустили в общей сложности 21 единицу различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении одного гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 2 снаряда калибром 155 мм и сброс ВОП с БПЛА."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 18 ноября по состоянию на 09:30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: н.п. Горловка (Никитовский район) - в результате сброса ВОП с БпЛА на маршрутное такси ранения различной степени тяжести получили 10 человек: женщины 1991, 1982, 1980, 1973 и 1957 годов рождения, мужчины 1983, 1980, 1980, 1972 и 1985 годов рождения", - сообщило Представительство ДНР в СЦКК.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 72 снаряда."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 72 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 6; Каиры — 8; Днепряны — 3; Малая Лепетиха — 7; Князе-Григоровка — 4; Великая Лепетиха — 7; Каховка — 7; Заводовка — 6; Горностаевка — 6", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Козачьи Лагеря, Малая Лепетиха, Алешки и Днепряны.Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.Утром 18 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе по посёлкам Майский и Малиновка, сёлам Ближнее, Бочковка, Журавлевка, Красный Хутор, Крутой Лог, Никольское и Салтыково выпущено 8 боеприпасов в ходе одного обстрела и совершены атаки 12 БПЛА, 6 из которых сбиты системой ПВО. Повреждены одно частное домовладение, легковой автомобиль и социальный объект", - писал Гладков.В Борисовском районе село Грузское атаковано с помощью двух дронов-камикадзе. Повреждены частный дом, надворная постройка, автомобиль и линия электропередачи."В Валуйском муниципальном округе село Бирюч подверглось 2 атакам дронов-камикадзе. В результате одной из атак погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Повреждены 2 легковых автомобиля", - сообщил губернатор.В Волоконовском районе село Погромец и хутора Плотвянка и Старый подверглись 3 артиллерийским обстрелам, в ходе которых выпущено 22 боеприпаса, и атакованы 2 БПЛА. Без разрушений и пострадавших.В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено и Козинка выпущено 17 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки с помощью 2 беспилотников. Без последствий.В Краснояружском районе сёла Вязовое и Колотиловка подверглись 2 артиллерийским обстрелам, в ходе которых выпущено 8 боеприпасов, и атаке одного беспилотника. Без последствий."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селу Муром, хуторам Марьино и Мухин выпущены 19 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 2 БПЛА, один из которых сбит. Пострадавших и повреждений нет", - писал Гладков.Позднее губернатор Белгородской области также сообщил об атаке на Губкинский округ.Губернатор Курской области Алексей Смирнов в 12:41 предупредил земляков об опасности ракетной атаки. В самой области ведутся бои с вторгшимися украинскими формированиями. Спустя 6 минут он сообщил об отбое ракетной опасности.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, чем чревато разрешение США на применение ATACMS Украине - в статье Павла Котова "США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты: куда долетят, что будет дальше".

https://ukraina.ru/20241118/1058987197.html

https://ukraina.ru/20241117/1058976055.html

https://ukraina.ru/20241117/1058972983.html

украина

россия

берлин

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, берлин, алексей макеев, вячеслав гладков, андрей ермак, вооруженные силы украины, сцкк, офис президента