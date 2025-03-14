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Нацист, жаривший шашлыки у Дома профсоюзов, убит в Одессе

Нацист, жаривший шашлыки у Дома профсоюзов, убит в Одессе - 14.03.2025 Украина.ру

Нацист, жаривший шашлыки у Дома профсоюзов, убит в Одессе

Одесский радикал, участник "Правого сектора**", снискавший "славу" "главного нациста Одессы" Демьян Ганул убит. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко*

2025-03-14T12:47

2025-03-14T12:47

2025-03-14T13:21

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Демьян Ганул - одесский радикал, участник "Правого сектора**", снискавший "славу" "главного нациста Одессы". Он причастен к трагическим событиям в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года, а также известен тем, что на годовщину трагедии он принес на Куликово поле шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Ганула, объявив его в международный розыск за уничтожение памятников воинской славы России.Весной 2023 года Ганул пожаловался в соцсетях, что его избили военнослужащие ВСУ, которым он якобы помогал в качестве волонтера. На деле оказалось, что нацист купил себе дорогой внедорожник на деньги, предназначенные для покупки автомобилей для ВСУ. В соцсетях появилась информация, что от Ганула якобы потребовали отдать деньги, но вместо этого нацист обратился в правоохранительные органы.Сразу после этого происшествия оскорбленный Ганул начал "разбираться" с теми, кто слабее его физически. Первым стал пожилой человек, сорвавший украинский флаг в одном из дворов города. От него нацист потребовал извинений, иначе угрожал "приехать в гости с друзьями, которые сейчас в лучшей форме".Последний скандал с участием нациста произошел в октябре прошлого года, когда у него родилась дочь. Ганул выложил фото с ней на груди в сеть, но пользователи не оценили его нежных чувств.P.S. Сам Гончаренко* также "отметился" в Доме профсоюзов снимками с погибшими.* Признан в РФ террористом и экстремистом.** Запрещенная в РФ террористическая организация.

https://ukraina.ru/20230629/1047677982.html

https://ukraina.ru/20240722/1056405002.html

https://ukraina.ru/20241025/1058359866.html

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новости, одесса, россия, украина, алексей гончаренко, правый сектор, вооруженные силы украины, верховная рада