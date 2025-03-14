Нацист, жаривший шашлыки у Дома профсоюзов, убит в Одессе
12:47 14.03.2025 (обновлено: 13:21 14.03.2025)
Одесский радикал, участник "Правого сектора**", снискавший "славу" "главного нациста Одессы" Демьян Ганул убит. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко*
"По информации из моих источников, в Одессе убили Демьяна Ганула", - сообщил Гончаренко*, но никаких подробностей не привел.
Демьян Ганул - одесский радикал, участник "Правого сектора**", снискавший "славу" "главного нациста Одессы". Он причастен к трагическим событиям в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года, а также известен тем, что на годовщину трагедии он принес на Куликово поле шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.
Весной 2023 года Ганул пожаловался в соцсетях, что его избили военнослужащие ВСУ, которым он якобы помогал в качестве волонтера. На деле оказалось, что нацист купил себе дорогой внедорожник на деньги, предназначенные для покупки автомобилей для ВСУ. В соцсетях появилась информация, что от Ганула якобы потребовали отдать деньги, но вместо этого нацист обратился в правоохранительные органы.
Сразу после этого происшествия оскорбленный Ганул начал "разбираться" с теми, кто слабее его физически. Первым стал пожилой человек, сорвавший украинский флаг в одном из дворов города. От него нацист потребовал извинений, иначе угрожал "приехать в гости с друзьями, которые сейчас в лучшей форме".
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Последний скандал с участием нациста произошел в октябре прошлого года, когда у него родилась дочь. Ганул выложил фото с ней на груди в сеть, но пользователи не оценили его нежных чувств.
25 октября 2024, 12:20Главный нацист Одессы, глумившийся над сгоревшими в Доме профсоюзов земляками, сделал "папино кенгуру"Украинский неонацист, один из организаторов поджога здания Дома профсоюзов в Одессе - Демьян Ганул - попал в скандал, после того, как выложил в сеть снимок, где он приложил новорожденную дочь к своей голой груди с татуировками в виде украинских флага и тризуба
P.S. Сам Гончаренко* также "отметился" в Доме профсоюзов снимками с погибшими.
* Признан в РФ террористом и экстремистом.
** Запрещенная в РФ террористическая организация.