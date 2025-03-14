Нацист, жаривший шашлыки у Дома профсоюзов, убит в Одессе - 14.03.2025 Украина.ру
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Нацист, жаривший шашлыки у Дома профсоюзов, убит в Одессе
Нацист, жаривший шашлыки у Дома профсоюзов, убит в Одессе - 14.03.2025 Украина.ру
Нацист, жаривший шашлыки у Дома профсоюзов, убит в Одессе
Одесский радикал, участник "Правого сектора**", снискавший "славу" "главного нациста Одессы" Демьян Ганул убит. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко*
2025-03-14T12:47
2025-03-14T13:21
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Демьян Ганул - одесский радикал, участник "Правого сектора**", снискавший "славу" "главного нациста Одессы". Он причастен к трагическим событиям в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года, а также известен тем, что на годовщину трагедии он принес на Куликово поле шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Ганула, объявив его в международный розыск за уничтожение памятников воинской славы России.Весной 2023 года Ганул пожаловался в соцсетях, что его избили военнослужащие ВСУ, которым он якобы помогал в качестве волонтера. На деле оказалось, что нацист купил себе дорогой внедорожник на деньги, предназначенные для покупки автомобилей для ВСУ. В соцсетях появилась информация, что от Ганула якобы потребовали отдать деньги, но вместо этого нацист обратился в правоохранительные органы.Сразу после этого происшествия оскорбленный Ганул начал "разбираться" с теми, кто слабее его физически. Первым стал пожилой человек, сорвавший украинский флаг в одном из дворов города. От него нацист потребовал извинений, иначе угрожал "приехать в гости с друзьями, которые сейчас в лучшей форме".Последний скандал с участием нациста произошел в октябре прошлого года, когда у него родилась дочь. Ганул выложил фото с ней на груди в сеть, но пользователи не оценили его нежных чувств.P.S. Сам Гончаренко* также "отметился" в Доме профсоюзов снимками с погибшими.* Признан в РФ террористом и экстремистом.** Запрещенная в РФ террористическая организация.
https://ukraina.ru/20230629/1047677982.html
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новости, одесса, россия, украина, алексей гончаренко, правый сектор, вооруженные силы украины, верховная рада
Новости, Одесса, Россия, Украина, Алексей Гончаренко, Правый сектор, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада

Нацист, жаривший шашлыки у Дома профсоюзов, убит в Одессе

12:47 14.03.2025 (обновлено: 13:21 14.03.2025)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дем'ян ГанулГанул
Ганул - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дем'ян Ганул
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Одесский радикал, участник "Правого сектора**", снискавший "славу" "главного нациста Одессы" Демьян Ганул убит. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко*
"По информации из моих источников, в Одессе убили Демьяна Ганула", - сообщил Гончаренко*, но никаких подробностей не привел.
Демьян Ганул - одесский радикал, участник "Правого сектора**", снискавший "славу" "главного нациста Одессы". Он причастен к трагическим событиям в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года, а также известен тем, что на годовщину трагедии он принес на Куликово поле шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Ганула, объявив его в международный розыск за уничтожение памятников воинской славы России.
Весной 2023 года Ганул пожаловался в соцсетях, что его избили военнослужащие ВСУ, которым он якобы помогал в качестве волонтера. На деле оказалось, что нацист купил себе дорогой внедорожник на деньги, предназначенные для покупки автомобилей для ВСУ. В соцсетях появилась информация, что от Ганула якобы потребовали отдать деньги, но вместо этого нацист обратился в правоохранительные органы.
Сразу после этого происшествия оскорбленный Ганул начал "разбираться" с теми, кто слабее его физически. Первым стал пожилой человек, сорвавший украинский флаг в одном из дворов города. От него нацист потребовал извинений, иначе угрожал "приехать в гости с друзьями, которые сейчас в лучшей форме".
Ганул - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
29 июня 2023, 14:22
Избитый в Одессе нацист Ганул закошмарил двух женщин за русский языкУкраинский нацист Демьян Ганул 29 июня опубликовал в своем Телеграм-канале видео о том, как он "героически" наказал двух одесситок, которые несколько недель назад позволили себе отстаивать право говорить на родном - русском - языке
- РИА Новости, 1920, 22.07.2024
22 июля 2024, 15:18
Мужчина подрался с бойцом ВСУ из-за свастики, главный нацист Одессы заявил в СБУУкраинский неонацист Демьян Ганул, один из организаторов поджога здания Дома профсоюзов в Одессе, устроил травлю мужчины, у которого возник конфликт с военнослужащим ВСУ
Последний скандал с участием нациста произошел в октябре прошлого года, когда у него родилась дочь. Ганул выложил фото с ней на груди в сеть, но пользователи не оценили его нежных чувств.
25 октября 2024, 12:20
Главный нацист Одессы, глумившийся над сгоревшими в Доме профсоюзов земляками, сделал "папино кенгуру"Украинский неонацист, один из организаторов поджога здания Дома профсоюзов в Одессе - Демьян Ганул - попал в скандал, после того, как выложил в сеть снимок, где он приложил новорожденную дочь к своей голой груди с татуировками в виде украинских флага и тризуба
P.S. Сам Гончаренко* также "отметился" в Доме профсоюзов снимками с погибшими.
* Признан в РФ террористом и экстремистом.
** Запрещенная в РФ террористическая организация.
 
НовостиОдессаРоссияУкраинаАлексей ГончаренкоПравый секторВооруженные силы УкраиныВерховная Рада
 
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