"До полной ликвидации": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают остатки ВСУ в Курской области - 14.03.2025 Украина.ру
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"До полной ликвидации": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают остатки ВСУ в Курской области
"До полной ликвидации": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают остатки ВСУ в Курской области - 14.03.2025 Украина.ру
"До полной ликвидации": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают остатки ВСУ в Курской области
Дробящие удары – это классика советской и российской военной школы. Мы это увидели в Курской области. Но теперь ВС РФ надо зачистить разрозненные отряды ВСУ, которые попали в локальные окружения, оставлять такие силы в тылах было бы нерационально. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
2025-03-14T05:40
2025-03-14T05:40
новости
россия
курская область
наступление
курск
плацдарм
всу
суджа
освобождение
война
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"Котел – это хорошо. Но это накладно и долго. Поэтому дробящие удары – это классика советской и российской военной школы. Мы это сейчас увидели в Курской области. За сутки украинская оборона развалилась. Пока еще не все, но основные задачи ВС РФ уже выполнили", – рассказал эксперт.Конечно, сейчас ВС РФ надо подтянуть тылы и провести перегруппировку, отметил Рамм. Но сам Курский плацдарм относительно небольшой. И теперь у российской армии открываются прекрасные логистические возможности, подчеркнул собеседник Украина.ру.Раньше у группировки были сложности со снабжением в юго-восточной части выступа, потому что там лесная местность, где все висело на одной дороге. Сейчас таких проблем нет, отметил эксперт.Еще одна проблема – разрозненные украинские отряды, которые попали в локальные окружения во время наших дробящих ударов. Их надо зачистить, потому что оставлять такие силы в тылах было бы нерационально, указал Рамм."Если основную массу мы перемололи или обратили в бегство, будем продолжать двигаться вплоть до полной ликвидации украинского вклинения в российскую территорию. Куй железо, пока горячо. Будем наступать, пока получается", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне" на сайте Украина.ру.О тяжелых боях в Курской области, потерях ВСУ и подвигах российских бойцов — в материале Командир роты "Сварожич": Враг стянул под Курск свою "элиту", стремясь захватить как можно больше земли на сайте Украина.ру.
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россия
курская область
курск
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новости, россия, курская область, наступление, курск, плацдарм, всу, суджа, освобождение, война, сво, спецоперация, вс рф
Новости, Россия, Курская область, наступление, Курск, плацдарм, ВСУ, Суджа, освобождение, война, СВО, Спецоперация, ВС РФ

"До полной ликвидации": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают остатки ВСУ в Курской области

05:40 14.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодбитый танк "Абрамс" ВСУ, эвакуированный из-под Суджи
Подбитый танк Абрамс ВСУ, эвакуированный из-под Суджи - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Дробящие удары – это классика советской и российской военной школы. Мы это увидели в Курской области. Но теперь ВС РФ надо зачистить разрозненные отряды ВСУ, которые попали в локальные окружения, оставлять такие силы в тылах было бы нерационально. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
"Котел – это хорошо. Но это накладно и долго. Поэтому дробящие удары – это классика советской и российской военной школы. Мы это сейчас увидели в Курской области. За сутки украинская оборона развалилась. Пока еще не все, но основные задачи ВС РФ уже выполнили", – рассказал эксперт.
Конечно, сейчас ВС РФ надо подтянуть тылы и провести перегруппировку, отметил Рамм. Но сам Курский плацдарм относительно небольшой. И теперь у российской армии открываются прекрасные логистические возможности, подчеркнул собеседник Украина.ру.
Раньше у группировки были сложности со снабжением в юго-восточной части выступа, потому что там лесная местность, где все висело на одной дороге. Сейчас таких проблем нет, отметил эксперт.
Еще одна проблема – разрозненные украинские отряды, которые попали в локальные окружения во время наших дробящих ударов. Их надо зачистить, потому что оставлять такие силы в тылах было бы нерационально, указал Рамм.
"Если основную массу мы перемололи или обратили в бегство, будем продолжать двигаться вплоть до полной ликвидации украинского вклинения в российскую территорию. Куй железо, пока горячо. Будем наступать, пока получается", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне" на сайте Украина.ру.
О тяжелых боях в Курской области, потерях ВСУ и подвигах российских бойцов — в материале Командир роты "Сварожич": Враг стянул под Курск свою "элиту", стремясь захватить как можно больше земли на сайте Украина.ру.
Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Вчера, 20:38
Освобождение Суджи стало переломным этапом Курской операции, противник понес огромные потери — АлехинВозвращение Суджи под контроль России стало переломным этапом всей Курской операции, а ее итогом могут оказаться еще большие территориальные потери Украины. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
 
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Заголовок открываемого материала
06:00Корпорация коррупции. Кто и как воровал на фортификационных сооружениях под Курском
05:40"До полной ликвидации": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают остатки ВСУ в Курской области
05:30Оборона развалилась за сутки: эксперт о том, как ВС РФ применили "дробящий удар" на Курском направлении
05:22"Украина станет европейским Афганистаном". Джеффри Сакс о перспективах переговоров
05:15"Невесты Бандеры": Алехин рассказал, как Киев компенсирует потери ВСУ женщинами и подростками
05:00"Вражеские силы увязли надолго": эксперт назвал два важных фактора для операции ВС РФ в Курской области
04:30Без ядерного оружия и "почти без насилия": Ищенко раскрыл, как Трамп хочет выиграть новую мировую войну
04:17Колокольный звон "за ленточкой", вечеринка в Альпах, снова Нетребко. События культуры
04:00"Там, где враг не ожидает удара": Рамм объяснил, какие задачи будут решать ВС РФ после Курской области
03:30Ищенко: Трамп разрушает Европу, чтобы пришедшие консерваторы заставили ее выполнять указания США
23:56Кто не хочет перемирия? Путин, Трамп и Зеленский высказались, пока Уиткофф занят переговорами
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