https://ukraina.ru/20250314/1061790181.html
"До полной ликвидации": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают остатки ВСУ в Курской области
"До полной ликвидации": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают остатки ВСУ в Курской области - 14.03.2025 Украина.ру
"До полной ликвидации": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают остатки ВСУ в Курской области
Дробящие удары – это классика советской и российской военной школы. Мы это увидели в Курской области. Но теперь ВС РФ надо зачистить разрозненные отряды ВСУ, которые попали в локальные окружения, оставлять такие силы в тылах было бы нерационально. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
2025-03-14T05:40
2025-03-14T05:40
2025-03-14T05:40
новости
россия
курская область
наступление
курск
плацдарм
всу
суджа
освобождение
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0a/1061681023_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_d2e8ebebc954463124c6417c7459564b.jpg
"Котел – это хорошо. Но это накладно и долго. Поэтому дробящие удары – это классика советской и российской военной школы. Мы это сейчас увидели в Курской области. За сутки украинская оборона развалилась. Пока еще не все, но основные задачи ВС РФ уже выполнили", – рассказал эксперт.Конечно, сейчас ВС РФ надо подтянуть тылы и провести перегруппировку, отметил Рамм. Но сам Курский плацдарм относительно небольшой. И теперь у российской армии открываются прекрасные логистические возможности, подчеркнул собеседник Украина.ру.Раньше у группировки были сложности со снабжением в юго-восточной части выступа, потому что там лесная местность, где все висело на одной дороге. Сейчас таких проблем нет, отметил эксперт.Еще одна проблема – разрозненные украинские отряды, которые попали в локальные окружения во время наших дробящих ударов. Их надо зачистить, потому что оставлять такие силы в тылах было бы нерационально, указал Рамм."Если основную массу мы перемололи или обратили в бегство, будем продолжать двигаться вплоть до полной ликвидации украинского вклинения в российскую территорию. Куй железо, пока горячо. Будем наступать, пока получается", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне" на сайте Украина.ру.О тяжелых боях в Курской области, потерях ВСУ и подвигах российских бойцов — в материале Командир роты "Сварожич": Враг стянул под Курск свою "элиту", стремясь захватить как можно больше земли на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250313/1061788744.html
россия
курская область
курск
суджа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0a/1061681023_79:0:2808:2047_1920x0_80_0_0_ce292bafe2d1ee32474e552e4dc5434b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, курская область, наступление, курск, плацдарм, всу, суджа, освобождение, война, сво, спецоперация, вс рф
Новости, Россия, Курская область, наступление, Курск, плацдарм, ВСУ, Суджа, освобождение, война, СВО, Спецоперация, ВС РФ
"До полной ликвидации": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают остатки ВСУ в Курской области
Дробящие удары – это классика советской и российской военной школы. Мы это увидели в Курской области. Но теперь ВС РФ надо зачистить разрозненные отряды ВСУ, которые попали в локальные окружения, оставлять такие силы в тылах было бы нерационально. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
"Котел – это хорошо. Но это накладно и долго. Поэтому дробящие удары – это классика советской и российской военной школы. Мы это сейчас увидели в Курской области. За сутки украинская оборона развалилась. Пока еще не все, но основные задачи ВС РФ уже выполнили", – рассказал эксперт.
Конечно, сейчас ВС РФ надо подтянуть тылы и провести перегруппировку, отметил Рамм. Но сам Курский плацдарм относительно небольшой. И теперь у российской армии открываются прекрасные логистические возможности, подчеркнул собеседник Украина.ру.
Раньше у группировки были сложности со снабжением в юго-восточной части выступа, потому что там лесная местность, где все висело на одной дороге. Сейчас таких проблем нет, отметил эксперт.
Еще одна проблема – разрозненные украинские отряды, которые попали в локальные окружения во время наших дробящих ударов. Их надо зачистить, потому что оставлять такие силы в тылах было бы нерационально, указал Рамм.
"Если основную массу мы перемололи или обратили в бегство, будем продолжать двигаться вплоть до полной ликвидации украинского вклинения в российскую территорию. Куй железо, пока горячо. Будем наступать, пока получается", — заключил собеседник издания.
О тяжелых боях в Курской области, потерях ВСУ и подвигах российских бойцов — в материале Командир роты "Сварожич": Враг стянул под Курск свою "элиту", стремясь захватить как можно больше земли на сайте Украина.ру.