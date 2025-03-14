https://ukraina.ru/20250314/1061790181.html

"До полной ликвидации": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают остатки ВСУ в Курской области

"До полной ликвидации": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают остатки ВСУ в Курской области - 14.03.2025 Украина.ру

"До полной ликвидации": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают остатки ВСУ в Курской области

Дробящие удары – это классика советской и российской военной школы. Мы это увидели в Курской области. Но теперь ВС РФ надо зачистить разрозненные отряды ВСУ, которые попали в локальные окружения, оставлять такие силы в тылах было бы нерационально. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм

2025-03-14T05:40

2025-03-14T05:40

2025-03-14T05:40

новости

россия

курская область

наступление

курск

плацдарм

всу

суджа

освобождение

война

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"Котел – это хорошо. Но это накладно и долго. Поэтому дробящие удары – это классика советской и российской военной школы. Мы это сейчас увидели в Курской области. За сутки украинская оборона развалилась. Пока еще не все, но основные задачи ВС РФ уже выполнили", – рассказал эксперт.Конечно, сейчас ВС РФ надо подтянуть тылы и провести перегруппировку, отметил Рамм. Но сам Курский плацдарм относительно небольшой. И теперь у российской армии открываются прекрасные логистические возможности, подчеркнул собеседник Украина.ру.Раньше у группировки были сложности со снабжением в юго-восточной части выступа, потому что там лесная местность, где все висело на одной дороге. Сейчас таких проблем нет, отметил эксперт.Еще одна проблема – разрозненные украинские отряды, которые попали в локальные окружения во время наших дробящих ударов. Их надо зачистить, потому что оставлять такие силы в тылах было бы нерационально, указал Рамм."Если основную массу мы перемололи или обратили в бегство, будем продолжать двигаться вплоть до полной ликвидации украинского вклинения в российскую территорию. Куй железо, пока горячо. Будем наступать, пока получается", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне" на сайте Украина.ру.О тяжелых боях в Курской области, потерях ВСУ и подвигах российских бойцов — в материале Командир роты "Сварожич": Враг стянул под Курск свою "элиту", стремясь захватить как можно больше земли на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250313/1061788744.html

россия

курская область

курск

суджа

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новости, россия, курская область, наступление, курск, плацдарм, всу, суджа, освобождение, война, сво, спецоперация, вс рф