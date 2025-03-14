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Наступление российской армии и банкротство старейшего завода. Что происходит в Сумах

Наступление российской армии и банкротство старейшего завода. Что происходит в Сумах - 14.03.2025 Украина.ру

Наступление российской армии и банкротство старейшего завода. Что происходит в Сумах

В Сумскую область после разгрома в Курской области сейчас прорываются остатки группировки ВСУ. В самом же городе Сумы с начала марта разгорается конфликт между избранным горсоветом и назначенной городской военной администрацией из-за бюджетных средств.

2025-03-14T07:51

2025-03-14T07:51

2025-03-14T07:52

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владимир зеленский

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Власти региона последнюю неделю в ежедневном режиме опровергают информацию о заходе российских войск на территорию Сумской области. Вызвано это бегством ВСУ из Курской области и вероятностью перенесения боевых действий в Сумскую. В связи с этим жители области часто задают вопрос: стоит ли им уже паковать чемоданы, чтобы не попасть в зону интенсивных столкновений.В среду 12 марта российский президент посетил Курскую область, где заявил, что необходимо подумать о создании "зоны безопасности" вдоль российской границы в Курской области. Такие меры предполагают заход в сопредельную Сумскую область, чтобы отодвинуть ВСУ от российской границы.По словам представителей властей Сумской области и Госпогранслужбы, были лишь попытки прорыва границы на квадроциклах, которые ВСУ и пограничники якобы успешно отбивают. "Больше фиксируем попытки подхода и перехода границы маленькими штурмовыми группами по 2-3 военных, иногда по 5, которые имеют задачу зайти вглубь нашей территории, накопиться, закрепиться и дальше расширить зону боевых действий", - заявил 12 марта спикер погранслужбы Андрей Демченко.Однако украинский военнослужащий, подразделение которого стоит между селами Журавкой и Басовкой в Сумской области (возле КПП "Суджа") рассказывал 11 марта в интервью изданию "Данкор", что российским военным все же удалось прорвать границу в этом районе. "Границу прорвали исключительно квадроциклами, без использования тяжелой техники. В моменты штурма их артиллерия накрывает ближайшие к нашим позициям посадки, что не позволяло работать нашим дроноводам и минометчикам", - рассказывает военнослужащий.В сумских пабликах распространяются слухи, что наступают на Сумы якобы солдаты из КНДР, что является следствием пропаганды киевского режима, ориентированной на страны Запада. Однако для своих местные военные власти распространяют информацию, что в российских штурмовых группах нет никаких северокорейцев.Украинский telegram-канал "Рубикон" пишет, что для полного вытеснения ВСУ из Курской области россиянам придется брать части и Сумской области, учитывая рельеф местности. Главная угроза, которая существует для самого города Сумы прямо сейчас – в соседней Курской области собрана крупная группировка ВС РФ, которая вполне успешно проводит наступательную операцию, считает "Рубикон".Однако и у ВСУ в Сумской области сохраняется крупная группировка войск. Исходя из этого, авторы приходят к выводу, что идти на сам город Сумы россиянам нецелесообразно, учитывая, что для них это второстепенный театр боевых действий в сравнении с Донбассом. "Мы склоняемся к тому, что с вероятностью 90% похода на Сумы не будет", - резюмируют авторы "Рубикона", делая оговорку, что через месяц ситуация может и измениться.На фоне приближения российской армии в Сумах с начала марта разгорается конфликт между горсоветом и городской военной администрацией, назначенной Зеленским. Последняя полностью заблокировала счета горсовета, в результате чего зарплату не смогли получить коммунальщики и работники горсовета.В этом регионе, как и во многих других, Зеленский пытается подавить местное самоуправление и наложить лапу на и без того скудные местные бюджеты. Во вторник 11 марта в Сумах прошла внеочередная сессия горсовета, созванная фракциями "Европейской солидарности", "Батькивщины" и депутатской группы "Сумы" (бывшая фракция ОПЗЖ). Проигнорировали сессию "Слуги народа".Депутаты горсовета обвинили военную администрацию в блокировании финансирования по всем направлениям, включая зарплаты учителям, финансирования горючего для мобильных групп ПВО и добровольческих формирований (националистов, ориентирующихся на Порошенко). Так называемая оппозиция обвиняет военную администрацию в узурпации полномочий, последняя же делает вид, что ни о чем не знает. Секретарь горсовета вообще исчез неизвестно куда и не отвечает на звонки, по словам депутатов.По сути, в городе уже началась предвыборная борьба, в ходе которой центральная власть пытается максимально перекрыть финансы своим политическим оппонентам.Тем временем Сумы лишаются своего старейшего предприятия, в результате чего будут уволены сотни работников. На этой неделе суд открыл дело о банкротстве Сумского машиностроительного научно-исследовательского объединения. Причиной банкротства стала невозможность рассчитаться по долгам с Пенсионным фондом.Завод был основан указом Николая II в 1896 году как "Сумские машиностроительные мастерские". Производилось там оборудование для шахт Донбасса и сахарных заводов. В 1928 он стал Сумским машиностроительным заводом имени Фрунзе. С 1997 года он был одним из стратегических предприятий Украины. До 2015 года завод поставлял оборудование для российского "Газпрома".Десять лет без российского рынка предприятие пыталось барахтаться на плаву, распродавая оборудование, пока практически ничего, кроме долгов, земли и строений, не осталось.Подробнее о том,, как развивалась Кураская операция ВСУ - в статье Павла Котова Курская операция Зеленского потерпела крах. Киев идет на переговоры без главного козыря

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